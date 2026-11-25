Las firmas digitalizadas y las copias de credenciales no fueron suficientes para acreditar las afiliaciones. Crédito: X/ @TEPJF_informa

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad las sanciones económicas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por afiliar indebidamente a más de 200 personas y utilizar sus datos personales sin autorización.

La resolución se emitió este 25 de noviembre, luego de que el partido impugnara las determinaciones del Consejo General del INE con las que se le atribuyó responsabilidad por incorporar ciudadanos a su padrón sin acreditar que hubieran aceptado voluntariamente formar parte de sus filas.

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Al resolver 16 recursos de apelación, las magistraturas de la Sala Superior desestimaron los argumentos de Morena y mantuvieron las multas correspondientes a los procedimientos revisados.

Los casos involucran denuncias presentadas en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

El TEPJF respaldó la calificación dolosa de las afiliaciones cuestionadas. (TEPJF)

TEPJF determina que Morena no acreditó el consentimiento de sus afiliados

Uno de los principales argumentos del partido para controvertir las sanciones fue que el INE desestimó indebidamente las cédulas de afiliación que presentó como pruebas, algunas de ellas con firmas digitalizadas y copias de credenciales para votar.

Sin embargo, la Sala Superior consideró que esos documentos no eran suficientes para demostrar que las personas denunciantes habían expresado libremente su voluntad de incorporarse a Morena, debido a que no se presentaron elementos adicionales que permitieran verificar la autenticidad de las firmas.

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El pleno estableció que, cuando una persona niega haber autorizado su afiliación, corresponde al partido político demostrar plenamente que existió una manifestación libre y voluntaria de consentimiento, mediante una cédula o algún documento equivalente.

Morena presentó firmas digitalizadas y copias de credenciales, pero no logró demostrar que los ciudadanos autorizaron su afiliación. (Esto soy)

Durante la sesión, también se precisó que la controversia no se relacionaba con la posibilidad de utilizar herramientas digitales para realizar afiliaciones, sino con la obligación de acreditar que cada ciudadano autorizó su incorporación al padrón.

Estas fueron las razones por las que el Tribunal mantuvo las sanciones

En sus impugnaciones, Morena solicitó que se dejaran sin efectos las resoluciones del INE o, en su defecto, que se redujeran las multas económicas.

Entre sus argumentos, el partido cuestionó la valoración de las pruebas, la calificación de las conductas como dolosas y la manera en que se consideró su reincidencia.

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También señaló que la autoridad electoral no tomó adecuadamente en cuenta su capacidad económica ni las bajas posteriores de los registros cuestionados.

No obstante, las magistraturas consideraron que los argumentos no desvirtuaban la responsabilidad del partido.

Morena no pudo acreditar que las personas denunciantes hubieran aceptado voluntariamente afiliarse al partido. (iNFOABE)

Entre los criterios que respaldaron la determinación del INE se encuentran:

La carga de la prueba : Morena debía acreditar que cada persona había autorizado su afiliación.

Las firmas digitalizadas : Los formatos presentados no demostraron por sí mismos la autenticidad de las firmas.

Las bajas posteriores : Eliminar a una persona del padrón después de una denuncia no extingue la infracción cometida.

La falta de respuesta : No contestar las vistas de la autoridad electoral no significa que los registros queden validados.

La reincidencia: El Tribunal consideró que este elemento se utilizó una sola vez para incrementar las multas correspondientes.

Sala Superior considera que las afiliaciones indebidas fueron dolosas

Otro de los aspectos revisados fue la calificación de las conductas como intencionales, criterio que Morena también buscó controvertir.

El TEPJF consideró que Morena realizó las afiliaciones sin contar con documentos que acreditaran el consentimiento de los ciudadanos, pese a conocer esa obligación.

Al respecto, la Sala Superior respaldó la determinación del INE al considerar que los registros cuestionados derivaron de capturas realizadas por el propio partido, pese a que este conocía su obligación de contar con documentos que acreditaran el consentimiento de las personas afiliadas.

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El Tribunal señaló que Morena tenía conocimiento de ese deber, por lo que consideró justificada la calificación dolosa de las conductas sancionadas.

Asimismo, revisó el argumento relacionado con el supuesto allanamiento tácito que el partido atribuyó al INE.

Aunque reconoció que Morena tenía razón respecto a ese planteamiento, determinó que ello no modificaba su responsabilidad por las afiliaciones que no pudo acreditar.

Morena acumula multas por afiliaciones sin consentimiento

La resolución del TEPJF se suma a otros procedimientos relacionados con irregularidades en el padrón de militantes de Morena y las denuncias de personas que aseguran no haber autorizado su incorporación al partido.

Las sanciones confirmadas por el TEPJF se suman a otros procedimientos del INE por incorporar ciudadanos al padrón de Morena sin su autorización. REUTERS/Raquel Cunha

De acuerdo con reportes periodísticos publicados en noviembre de 2026, las sanciones económicas impuestas por el INE por este tipo de conductas han llevado al partido a acumular multas por alrededor de 100 millones de pesos.

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Además, en agosto de este año, el Consejo General del INE aprobó el padrón de Morena con 11.6 millones de personas, luego de descontar aproximadamente 2.7 millones de registros que presentaban distintas irregularidades, entre ellas posibles usurpaciones de identidad, documentos apócrifos y afiliaciones duplicadas.

Con la decisión de este 25 de noviembre, la Sala Superior confirmó, por unanimidad y en lo que fue materia de impugnación, las resoluciones del INE y las sanciones económicas impuestas al partido. De esta manera, quedaron desestimados los recursos presentados por Morena en los asuntos revisados.