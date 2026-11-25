Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

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Derek Maltz, ex director de la DEA, reconoció, por medio de un mensaje posteado en redes sociales, que la captura de Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el pasado viernes, había sido un logro significativo por parte de las autoridades mexicanas, sin embargo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el líder del Cártel de Guasave fuera entregado a los Estados Unidos junto con los políticos corruptos acusados en el país vecino del norte para que rindan cuentas ante la justicia de esa nación .

En su mensaje, Maltz dijo que la captura de El Chapo Isidro era un logro conjunto significativo para las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, y demostraba el poder de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia útil y la unidad de acción.

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Señaló que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, había demostrado un compromiso firme de combatir enérgicamente a los “cárteles del terror”, sin embargo, dijo, aún había mucho por hacer.

Además, reconoció a los cuatro soldados mexicanos que perdieron la vida en los enfrentamientos que se registraron entre miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y miembros del crimen organizado. “Reconocemos el extraordinario valor y sacrificio de los soldados mexicanos que perdieron la vida durante esta operación”, posteó en su mensaje.

Dijo que su sacrificio subrayaba la peligrosidad a la que se enfrentaban las autoridades, y aseguró, “son terroristas y deben ser tratados como tales, y deben rendir cuentas por sus acciones”.

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Derek Maltz fue jefe interno de la DEA durante la administración Trump. Crédito: X - @derekmaltz_sr

También dijo que se necesitaban todas las herramientas, capacidades, autoridades y experiencia para diezmar a “este formidable adversario”, pues, señaló, muchos estadounidenses recurren a las drogas en busca de ayuda y la demanda de las mismas es muy alta.

Dijo que la estrategia actual debía tener un sentido de urgencia para educar a los estadounidenses sobre el envenenamiento por drogas sintéticas sin precedentes, mucho más allá del fentanilo.

“Necesitamos garantizar que haya servicios disponibles para tratar las enfermedades mentales y la adicción. Necesitamos que los líderes e influencers de las redes sociales den un paso al frente y eduquen a la futura generación con videos cortos”, posteó.

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Señaló que Estados Unidos había formado una poderosa fuerza del bien para derrotar al mal, con los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional y continuará desmantelando a los Cárteles terroristas.

“Ahora necesitamos a México. Claudia Sheinbaum para enviar a este importante líder del cártel junto con todos los políticos corruptos acusados en Estados Unidos para que rindan cuentas ante la justicia”, concluye el mensaje.

Meza Flores fue capturado el pasado viernes en un operativo llevado a cabo en Guasave, Sinaloa. REUTERS/Jorge Alvarado

México abre la puerta a extradición de El Chapo Isidro

Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la puerta de extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, al aclarar que el tratado bilateral y los canales doplomáticos definirán su entrega.

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La postura institucional corrigió las declaraciones de la titular de esa dependencia, Ernestina Godoy, quien el pasado lunes aseguró, de manera tajante ante medios de comunicación, que el presunto líder criminal sería juzgado en territorio mexicano.

Por medio del comunicado 842/26, la fiscalía confirmó que el gobierno estadounidense había formalizado una solicitud de etradición contra Meza Flores.

Esta petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia para procesarlo por delitos equiparables a asociación delictuosa, ilícitos contra la salud, y violación a la Ley Federal de Armas de fuego y explosivos,