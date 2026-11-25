América Femenil se queda en el Estadio Azteca: confirman semifinal de vuelta ante Pumas (X / Club América Femenil)

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Es un hecho, América Femenil no saldrá del Estadio Azteca y jugará la semifinal de vuelta del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Luego de los rumores que surgieron en torno a un posible cambio de sede por los compromisos programados en el Estadio Banorte, la directiva americanista hizo un esfuerzo para conservar la localía en el estadio mundialista.

Este miércoles 25 de noviembre la La Liga Femenil BBVA dio a conocer los días, horarios y estadios en los que se disputarán las semifinales del torneo, instancia que se jugará a dos partidos entre América y Pumas, así como entre Rayadas y Guadalajara.

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Y el clásico capitalino femenil se disputará en la Ciudad de México, tanto la ida como la vuelta se jugará al sur de la ciudad. La serie entre América y Pumas comenzará el viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El partido de vuelta se celebrará el lunes 14 de diciembre, también a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte.

Horarios y fechas confirmadas para las semifinales de la Liga MX Femenil

El enfrentamiento entre Rayadas y Guadalajara tendrá su primer duelo el miércoles 9 de diciembre a las 20:07 horas en el Estadio Akron. El encuentro de vuelta está programado para el sábado 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

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De conformidad con el artículo 29, los partidos de Semifinales se disputarán a dos vueltas, en los días y horarios determinados por la Liga Femenil BBVA a partir de las observaciones de los clubes y de acuerdo con la Tabla General. Los encuentros deberán celebrarse en estadios previamente autorizados por la Liga Femenil BBVA.

Los clubes vencedores serán aquellos que anoten el mayor número de goles durante el tiempo reglamentario de los dos partidos, criterio establecido como marcador global. Si existe empate en el marcador acumulado, avanzará a la Gran Final el club que haya obtenido una mejor posición dentro de su grupo al término de la Fase Regular del torneo correspondiente.

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En la Final participarán los dos clubes vencedores de las Semifinales, que serán reubicados de acuerdo con la posición que ocuparon en la Tabla General al término de la Fase Regular. La serie por el título se disputará a visita recíproca.