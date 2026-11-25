El futbolista brasileño comparte recuerdo en sus tiempos con el conjunto azulcrema (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antonio Carlos Santos acudió este miércoles a las inmediaciones de Palacio Nacional con documentos que, asegura, respaldan su denuncia contra Pemex por presuntos adeudos de hasta 180 millones de pesos.

El caso del brasileño se ha prolongado por cuatro años, lo cual ha afectado su patrimonio y su vida personal. También sostuvo que cuenta con registros del contrato, mecanismos de pago y estudios realizados para la petrolera estatal.

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Santos dijo que el problema no se reduce a una falta de recursos, sino a la necesidad de que las autoridades atiendan y resuelvan su caso. “Yo sé que el país está lleno de problemas, pero yo tengo que buscar resolver mi problema”, declaró ante los medios de comunicación.

La leyenda del Club América afirmó que la disputa con Pemex le ha impedido cubrir compromisos financieros y administrativos de su empresa, Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), incluidos pagos pendientes a su personal.

“Son cuatro años y ya me afectó mi patrimonio, ya me afectó en mi persona”, expresó Antonio Carlos Santos al describir las consecuencias que atribuye al conflicto.

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Aunque en redes sociales el nativo de Río de Janeiro suele compartir actividades personales y profesionales, sostuvo que mantiene una batalla para defender un trabajo que construyó durante años. “Tengo que estar peleando por algo que lo trabajé”, dijo.

Antonio Carlos Santos asegura que el conflicto con Pemex le impide pagar compromisos de su empresa

Antonio Carlos Santos asegura que cuenta con oficios, entregables y una propuesta técnica firmada para acreditar sus labores no reconocidas vinculadas con Pemex. (Facebook/ Antonio

En sus declaraciones, Antonio Carlos Santos aseguró que no ha podido liquidar pendientes derivados del reclamo y eso le trae preocupación al exfutbolista. “No he podido liquidar. La gente, gracias a Dios, sabe, porque siempre he sido un buen patrón”, señaló

“Siempre he cumplido con ellos más de lo que uno puede dar en cualquier empresa”, añadió Antonio Carlos Santos. El exjugador afirmó que prefería no revelar el “monto” que Pemex le adeuda “por seguridad”, pero decidió exponer el caso tras 21 servicios prestados entre 2020 y 2023.

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“Yo no quería ni decir el monto. ¿Por qué? Por seguridad y cuidando justamente un tema, pues de la presidencia o un tema de seguridad para todos nosotros. Pero hoy, de acuerdo a la respuesta que hemos tenido de parte de la autoridad Pemex, en donde comenta que es entre particulares, yo traigo las pruebas, traigo papeles para enseñarlos y dar a cada uno de ustedes”, indicó el empresario.

Antonio Carlos mostró documentación que, de acuerdo con su explicación, contiene referencias al contrato vigente, los pagos y la cronología administrativa del conflicto con Pemex. El “Negro” Santos dijo que incluyen información sobre los mecanismos de pago y un resumen presupuestal de los trabajos contratados.

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Antonio Carlos Santos afirma que Pemex mantiene un adeudo de 181 millones de pesos

El exfutbolista reveló el adeudo millonario d ela petrolera estatal (Redes: Antonio Carlos Santos)

El ídolo del Club América afirmó que Pemex mantiene un presunto adeudo de 181 millones de pesos por 21 servicios que, según su versión, la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), entregó directamente a la petrolera estatal entre 2020 y 2023.

Antonio Carlos Santos afirmó que cuenta con oficios firmados, propuestas técnico-económicas y otros documentos que, de acuerdo a sus palabras, acreditan la realización y entrega de los trabajos en plataformas petroleras, rechazando que tenga un convenio privado con Mexxus Drilling International

“No lo puedo poner todo porque hay cosas que son confidenciales, pero es importante que vea que los servicios fueron entregados y que nosotros no tenemos ningún convenio con Mexxus, ni convenio privado con la empresa Mexxus. Todos los trabajos se fueron entregados directamente a Pemex”, afirmó.

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“La cantidad son de 181 millones de pesos que nos deben de 21 servicios. Aparte, aquí viene redactando todas las cosas y viene poniendo cada uno de los archivos en donde vengo señalando las pruebas, porque yo no tendría caso si yo no tuviera pruebas, si yo no hubiera entregado, venía aquí a hacer un escándalo”, agregó Antonio Carlos Santos.

Antonio Carlos Santos pide a la Presidenta Claudia Sheinbaum una resolución a su conflicto con Pemex

El exjugador pidió el apoyo de la presidenta de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que atienda su llamado tras mencionar que las autoridades le habrían informado de manera errónea que su reclamo corresponde a un conflicto entre particulares.

“Simplemente, lo único que necesito y he solicitado a la presidenta (Claudia Sheinbaum) es que vea que las autoridades la está engañando diciéndote que es un tema entre privados”, manifestó el brasileño, sosteniendo que que los trabajos de su compañía fueron realizados para la petrolera estatal.

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“No puede ser un tema entre privado, porque ellos hablan de Pemex y yo no tengo un contrato directo con ellos. Pero ¿cómo me dejaron subir a las plataformas? ¿Cómo recibieron mi servicio? ¿Cómo tengo los oficios firmados por Pemex? ¿Cómo aceptaron las propuestas técnica-económica? ¿Cómo hicieron los trabajos con el grupo multidisciplinario que hace de Pemex y la empresa de SCTPA?”, cuestionó el “Negro” Santos.

El exfutbolista suele mostrar sus actividades en redes sociales (negrosantos13)

El exfutbolista sentenció que seguirá solicitando la intervención de las autoridades para que se revisen los documentos y se defina su reclamo contra Pemex. El empresario asistió en Palacio Nacional hoy para buscar una resolución al adeudo que atribuye a la petrolera, luego de cuatro años de gestiones.

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