El documento de la Sala Superior establece que la dirigencia de un partido forma parte del derecho de afiliación política frente a la violencia de género. (RS)

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El TEPJF propuso que el INE admita la denuncia de Ariadna Montiel contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, por expresiones que la habrían vinculado con el crimen organizado.

Dicho proyecto plantea que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe investigar los hechos como posible violencia política contra las mujeres por razón de género, pues podrían afectar el desempeño de la dirigente de Morena y la participación del partido en el proceso electoral concurrente 2026-2027.

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El documento, identificado con el expediente SUP-REP-85/2026 y fechado este 25 de noviembre, todavía es un proyecto para discusión entre las ponencias de la Sala Superior. Su contenido no es obligatorio para las magistraturas y puede modificarse antes de una resolución definitiva.

La ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña propone revocar el acuerdo con el que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se declaró incompetente, cerró el expediente y dejó a salvo los derechos de la denunciante para acudir a otras instancias.

Dicha queja fue presentada el 27 de octubre por Montiel, en su calidad de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La dirigente denunció entrevistas realizadas los días 22 y 23 de octubre, en las que Campos habría hecho señalamientos que la relacionaban con grupos criminales y cuestionaban su actuación política.

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Proyecto plantea que los señalamientos deben investigarse en materia electoral

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral descartó la queja inicial con el argumento de que la dirigente de Morena no ocupa un cargo de elección popular. (Morena)

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó el pasado 2 de noviembre que no podía conocer el asunto porque Montiel no ocupaba un cargo de elección popular ni era candidata. También consideró que las expresiones denunciadas no afectaban derechos político-electorales.

Montiel impugnó esa decisión el 7 de noviembre. Su argumento fue que la autoridad aplicó un criterio restrictivo y no examinó si los dichos podían obstaculizar su trabajo como presidenta nacional de Morena, además de desacreditar al partido durante el proceso electoral.

El proyecto sostuvo que dirigir un partido político forma parte del ejercicio del derecho de afiliación política. Ese derecho comprende participar en la organización y el funcionamiento interno de los institutos políticos, incluso cuando el acceso a un cargo partidista no derive de una elección directa.

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Ariadna Montiel impugnó la resolución del INE por considerar que los señalamientos buscan obstaculizar su labor partidista y desacreditar a Morena. REUTERS/Luis Cortes

Consideró la Sala Superior, de acuerdo con la propuesta, que la autoridad electoral debió valorar si las expresiones podían afectar los derechos de Montiel como dirigente y si tendrían incidencia en Morena frente a la elección concurrente. El análisis no debe depender únicamente de que la denunciante sea candidata o titular de un puesto elegido por voto popular.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género deben tramitarse mediante un procedimiento especial sancionador. La norma contempla conductas que obstaculicen los derechos de asociación o afiliación política de las mujeres, así como acciones que lesionen su dignidad, integridad o libertad en el ejercicio de sus derechos políticos.

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Esta propuesta precisa que admitir e investigar la queja no implica concluir que exista una infracción. La determinación sobre la existencia o no de violencia política correspondería al estudio de fondo del procedimiento.

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