Uno de los cargamentos decomisados en Michoacán contenía 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur, distribuidos en 834 bultos. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

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Más de 18 millones 600 mil cigarrillos presuntamente falsificados fueron asegurados en dos operaciones de revisión en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los productos estaban distribuidos en mil 695 bultos y fueron detectados antes de que pudieran ingresar al mercado nacional, informó el Gabinete de Seguridad.

El primer aseguramiento ocurrió durante la inspección de un contenedor, donde personal aduanero encontró 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos que presentaban irregularidades relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

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En una segunda operación, las autoridades localizaron otros 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. La mercancía fue identificada mediante mecanismos de análisis de riesgo y una revisión física.

En ambos casos, los productos quedaron bajo resguardo, mientras se llevan a cabo los procedimientos legales para determinar su situación. Las acciones fueron realizadas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lázaro Cárdenas acumula decomisos millonarios de cigarros falsificados

El aseguramiento más reciente se suma a una serie de operativos realizados en la misma aduana durante los últimos meses. El 13 de noviembre, autoridades federales reportaron la localización de 31 millones 856 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en cuatro contenedores procedentes de Hong Kong.

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De acuerdo con el reporte oficial, tres contenedores concentraban 31 millones 500 mil piezas de una misma marca comercial, distribuidas en cargamentos de 10 millones 560 mil, 10 millones 632 mil y 10 millones 308 mil unidades. En un cuarto contenedor fueron encontrados otros 356 mil cigarros de distintas marcas.

Dos días antes, el 11 de noviembre, la Agencia Nacional de Aduanas de México, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC informaron sobre otro aseguramiento de 10 millones 656 mil cigarrillos, distribuidos en 888 cajas de cartón dentro de un contenedor.

En esa ocasión, la mercancía fue detectada antes de completar el despacho aduanero. Después de la inspección y el conteo, la FGR procedió a su aseguramiento como parte de una carpeta de investigación. Los productos quedaron bajo custodia en la terminal portuaria, mientras la autoridad ministerial determina su situación jurídica.

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En septiembre, las autoridades también localizaron 8 millones 780 mil cigarros en un contenedor procedente de Hong Kong que había sido declarado como un cargamento de cajas de papel para comida. La revisión permitió descubrir que el contenido no correspondía con lo reportado en la documentación de importación.

Hong Kong y Singapur figuran entre los lugares de procedencia de cargamentos de cigarros apócrifos asegurados recientemente en el puerto de Lázaro Cárdenas. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Estos antecedentes muestran que los cargamentos de cigarrillos irregulares no han sido detectados en una sola intervención, sino mediante distintos procedimientos de revisión y vigilancia en el puerto michoacano.

Por qué el puerto de Lázaro Cárdenas es estratégico para el comercio exterior

La importancia de estos aseguramientos también está relacionada con la actividad comercial del puerto. Lázaro Cárdenas es uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en México y cuenta con conexiones marítimas con países de Asia, región de la que proceden algunos de los cargamentos de cigarros detectados por las autoridades.

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De acuerdo con el Programa Institucional de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas 2025-2030, el puerto tiene una ubicación estratégica dentro de las rutas marítimas que conectan Asia oriental con Centroamérica y Sudamérica.

Durante 2024 movilizó 2.4 millones de contenedores medidos en unidades equivalentes a veinte pies (TEU), con lo que se colocó como el segundo puerto mexicano con mayor movimiento de este tipo de carga. Del volumen registrado, 33.1% correspondió a importaciones, 31.2% a exportaciones y 35.7% a operaciones de transbordo.

El movimiento de mercancías continuó creciendo en 2026. La Administración del Sistema Portuario Nacional reportó que, al cierre de agosto, Lázaro Cárdenas había movilizado más de 19.7 millones de toneladas de carga comercial, un incremento de 8% respecto al mismo periodo de 2025.

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En ese mismo lapso se registraron 1.8 millones de unidades de carga contenerizada. De ellas, 467 mil 711 correspondieron a importaciones, mientras que 462 mil 152 fueron exportaciones.

Este volumen de operaciones explica la importancia de los mecanismos de inspección para identificar mercancías que no corresponden con su documentación, productos que vulneran derechos de marca o cargamentos que intentan ingresar al país sin cumplir con las disposiciones comerciales.

Marina reporta 481 millones de cigarros ilícitos asegurados entre 2024 y 2026

El problema del comercio ilegal de tabaco también tiene una dimensión nacional. En una nota informativa del 6 de noviembre de 2026, la Secretaría de Marina informó que, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo Aeroportuario Marina, contribuyó al aseguramiento de 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita entre 2024 y 2026.

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El movimiento de mercancías entre Asia y México convierte a Lázaro Cárdenas en un punto estratégico para las operaciones de comercio exterior. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

De acuerdo con la dependencia, el volumen equivale a 678 toneladas de producto y representa una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos para las estructuras de la delincuencia organizada.

El reporte desglosó un incremento en los aseguramientos: 15 millones de unidades durante 2024, 215 millones en 2025 y 251 millones en 2026, con corte al periodo informado. La Marina señaló que el intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria permitió identificar rutas internacionales utilizadas para el traslado de estos productos.

La dependencia también indicó que las acciones de inteligencia buscan detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación, además de interrumpir las cadenas de suministro y las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.

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Estas cifras corresponden al conjunto de operaciones nacionales y no exclusivamente a cigarros falsificados o a decomisos realizados en Michoacán. El comercio ilícito de tabaco incluye distintas modalidades, como productos falsificados, cigarrillos fabricados para su venta fuera de los canales autorizados y mercancía que ingresa al país sin cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras.

El comercio ilegal de cigarros también representa un problema de salud pública

El impacto de este mercado no se limita a las pérdidas económicas o a la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Los productos que se fabrican y comercializan fuera de los controles regulatorios pueden escapar a las disposiciones sanitarias y fiscales que deben cumplir los cigarrillos vendidos legalmente.

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Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), elaborado con información de 2023 y publicado en 2024, identificó un crecimiento del consumo de cigarros ilícitos en ocho ciudades del país. La proporción pasó de 8.5% en 2017 a 20.4% en 2023, de acuerdo con el análisis de cajetillas recolectadas en esas localidades.

La investigación también encontró diferencias importantes entre ciudades. En Durango, por ejemplo, los cigarros ilícitos representaron 43.4% de las muestras analizadas, mientras que en La Paz alcanzaron 32.4%. En la Ciudad de México la proporción fue de 10.6%.

Los especialistas señalaron que el fenómeno no responde a una sola causa, sino que intervienen factores como las condiciones de seguridad pública, la capacidad de las autoridades para aplicar las regulaciones, el control aduanal y la presencia de redes de distribución ilegales.

El estudio también advirtió que las importaciones ilícitas representan más de 90% del comercio ilegal de cigarrillos analizado. Este dato permite dimensionar la relevancia de las revisiones en puertos y aeropuertos, donde se pueden detectar cargamentos antes de que lleguen a los establecimientos de venta.