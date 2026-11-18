El recinto reúne venta de artesanías, adornos para el árbol navideño y piezas para el montaje del nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Café y Chocolate Fest navideño reunirá en la Ciudad de México bebidas calientes, productos artesanales y propuestas pensadas para las celebraciones de diciembre. El encuentro tendrá entrada libre y se realizará durante el primer fin de semana del mes en el Centro Histórico.

La edición contará con más de 50 expositores procedentes del centro y sureste de México. También habrá participación de Colombia y Turquía, dos países vinculados con la producción y la tradición cafetalera.

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El festival se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026, de 11:00 a 20:00 horas. La sede será el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, ubicado en Lic. Primo de Verdad número 2, cerca de la calle Moneda.

El Café y Chocolate Fest ofrecerá café de especialidad, chocolates artesanales, panadería, postres, galletas, mieles, mermeladas y salsas de temporada. La agenda también contemplará actividades familiares gratuitas, entre ellas catas, talleres, cuentacuentos y música navideña.

Más de 50 expositores llevarán café, chocolate y alimentos de temporada

La propuesta buscará acompañar las tardes frías de diciembre con una selección de alimentos, bebidas y artículos elaborados por productores artesanales. Los asistentes podrán recorrer los puestos, probar distintas opciones y comprar productos para consumir en casa o regalar durante las fiestas.

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Entre las alternativas anunciadas habrá cafés de especialidad y chocolates con alto porcentaje de cacao. También se ofrecerán preparaciones con diversos rellenos, además de panes, postres, galletas y productos para acompañar una bebida caliente.

La presencia de expositores de distintas zonas del país permitirá encontrar mercancías procedentes del centro y sureste mexicano. La participación de invitados internacionales ampliará la oferta disponible durante las dos jornadas.

El encuentro incluirá mieles, mermeladas y salsas preparadas para la temporada decembrina. De ese modo, el recorrido no se limitará a las bebidas, sino que reunirá alimentos para la despensa y opciones destinadas a las reuniones de fin de año.

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La entrada será gratuita, aunque cada expositor establecerá el precio de sus productos. El acceso libre permitirá que los visitantes conozcan la oferta gastronómica y se sumen a las actividades programadas sin pagar por el ingreso al recinto.

La oferta gastronómica incluye café de especialidad, chocolates con alto porcentaje de cacao, panadería, mieles y salsas de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades incluirán catas, talleres y propuestas para familias

El programa del festival incluirá experiencias relacionadas con la degustación y preparación de café y chocolate. Las actividades anunciadas contemplan catas, talleres y cuentacuentos, con propuestas para distintos públicos durante ambos días.

Algunas de estas experiencias tendrán cupo limitado. Quienes tengan interés en participar deberán considerar la posibilidad de llegar temprano para aumentar sus opciones de conseguir un lugar.

La agenda completa se dará a conocer antes del evento. La programación buscará acercar a los asistentes a los sabores de la temporada y a las distintas formas de preparación de dos bebidas habituales durante los meses más fríos del año.

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El ambiente navideño también formará parte de la experiencia. Habrá villancicos, luces y piñatas, mientras que Santa Claus visitará el lugar para que las niñas y los niños puedan tomarse fotografías.

Además de los productos gastronómicos, los asistentes encontrarán artesanías, ornamentos y artículos decorativos. Estas opciones estarán dirigidas a quienes busquen adornos para el árbol de Navidad, elementos para montar el nacimiento o regalos para las posadas.

La combinación de alimentos, actividades y productos artesanales convertirá al recinto en un punto de encuentro para quienes quieran realizar compras navideñas o pasar una tarde en el Centro Histórico.

Una parte de las ventas apoyará el Programa de Becas de Fundación UNAM

El Café y Chocolate Fest tendrá un componente social a través de su organización conjunta entre ExpoFest y Fundación UNAM. Un porcentaje de las utilidades netas obtenidas durante el fin de semana se destinará al fondo del Programa de Becas de Fundación UNAM.

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Las compras realizadas en el encuentro contribuirán con ese programa de apoyo para estudiantes universitarios. El destino de una parte de los recursos se vincula con la continuidad de la formación académica de los alumnos beneficiados.

El Palacio de la Autonomía se encuentra en el primer cuadro de la ciudad. Su ubicación permite combinar la visita al festival con un recorrido por espacios cercanos del Centro Histórico.

El recinto está a dos cuadras del Zócalo de la Ciudad de México y junto a la salida de la zona arqueológica del Templo Mayor. Por la concentración de visitantes y la disponibilidad limitada de estacionamiento en diciembre, el transporte público se presenta como una alternativa práctica para llegar.

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El horario continuo permitirá asistir tanto al mediodía como durante la tarde. Cada jornada tendrá nueve horas de actividades, recorridos y posibilidades de compra.

El festival abrirá un diciembre con otras actividades dedicadas al chocolate

La cita del Palacio de la Autonomía se realizará antes de otra actividad relacionada con el chocolate en la capital. Del 18 al 20 de diciembre se llevará a cabo una edición navideña de la Feria Artesanal del Chocolate en la alcaldía Coyoacán.

Ese encuentro tendrá lugar en avenida Francisco Sosa 171 y abrirá de 12:00 a 20:00 horas. La entrada también será libre, aunque los productos disponibles tendrán precios variables.

La feria de Coyoacán incluirá chocolate, artesanías, accesorios, textiles y alternativas para obsequiar durante las celebraciones. Ambas propuestas permitirán encontrar artículos elaborados por productores y artesanos en distintos puntos de la ciudad.

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El Café y Chocolate Fest concentrará su programación en el primer fin de semana de diciembre. La cita reunirá café de grano, chocolates artesanales, postres, artículos decorativos y actividades sin costo en una sede ubicada en el Centro Histórico.