El vinagre blanco no agrega ningún recubrimiento a las fibras: reduce el residuo que las endurece. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco destilado suaviza la ropa al eliminar el residuo alcalino que el detergente deja en las fibras después del lavado.

No agrega ningún recubrimiento a la tela: quita lo que la endurece.

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El detergente trabaja con un pH alcalino para limpiar. Cuando el enjuague no lo elimina por completo —algo más frecuente en zonas con agua dura—, ese residuo se acumula en las fibras y las vuelve rígidas.

El vinagre blanco, al ser ácido, neutraliza ese residuo durante el enjuague final.

El vinagre blanco de uso doméstico se consigue en cualquier tienda de abarrotes o supermercado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Utah State University Extension señala que el vinagre blanco es ácido y puede usarse como suavizante en el lavado de ropa.

La dosis que coincide en la mayoría de las recomendaciones es de un cuarto a media taza de vinagre blanco destilado al 5% de acidez por carga.

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Media taza es suficiente para una carga regular

Media taza va en el compartimiento de suavizante de la lavadora, que libera el líquido automáticamente durante el enjuague final.

Si la máquina no tiene ese compartimiento, se agrega directamente al tambor cuando arranca la última etapa de enjuague.

Para una carga regular de ropa, la dosis de vinagre blanco es media taza; para cargas pequeñas o ropa delicada, un cuarto de taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ropa delicada o cargas pequeñas, un cuarto de taza es suficiente. Usar más cantidad no mejora el resultado.

La Universidad de Florida IFAS Extension del condado de Jackson recomienda usar una taza de vinagre blanco en un ciclo regular, sin ropa, para limpiar el interior de la lavadora. Esa misma lógica de neutralización de residuos aplica cuando se usa junto con la ropa.

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El momento correcto es el enjuague final, no el ciclo de lavado

Agregar el vinagre al inicio del ciclo, junto con el detergente, es el error más frecuente. El ácido del vinagre neutraliza la alcalinidad del detergente, que es exactamente lo que necesita para limpiar. Los dos se cancelan entre sí.

El orden correcto es: detergente en el ciclo de lavado, vinagre en el enjuague final. Nada más.

Si la lavadora no tiene compartimiento de suavizante, el vinagre se agrega directamente al tambor cuando arranca el último enjuague. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Georgia Extension clasifica al vinagre blanco como un producto para el cuidado de textiles y advierte que debe verificarse la solidez del color antes de usarlo, ya que el ácido puede alterar algunos tintes.

La recomendación es probar en una zona oculta de la prenda antes de lavarla completa.

El tipo de vinagre que funciona es el de uso doméstico

No sirve cualquier vinagre. El que funciona es el vinagre blanco destilado de uso doméstico, el mismo que se encuentra en cualquier tienda de abarrotes, supermercado o mercado en México —el que se vende en botella para cocinar o limpiar el hogar—, siempre que su acidez sea del 5%. Ese dato aparece en la etiqueta.

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El vinagre blanco destilado al 5% es el único tipo recomendado para el lavado de ropa; los concentrados superiores pueden dañar las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana tiene color y puede manchar las telas. El vinagre de limpieza concentrado al 10% o al 30% es más agresivo y puede dañar las fibras.

La University of Georgia Extension es explícita en este punto: solo vinagre blanco; el vinagre con color puede dejar manchas.

La Universidad de Florida advierte que mezclar vinagre con cloro produce vapores tóxicos

La regla más estricta de todas: vinagre y cloro no van juntos bajo ninguna circunstancia. La combinación produce gases tóxicos.

Si una carga lleva blanqueador con cloro, el vinagre se omite completamente en ese ciclo, en ese compartimiento y en esa misma lavada.

Si una carga de ropa lleva blanqueador con cloro, el vinagre debe omitirse completamente en ese ciclo, en el compartimiento y en esa lavada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Florida IFAS Extension advierte que mezclar cloro con vinagre crea vapores tóxicos peligrosos para los pulmones.

El vinagre no fija los colores de la ropa

Uno de los usos más repetidos en internet es que el vinagre “fija” el color de las prendas nuevas para que no destiñan.

Eso es un mito, según la línea de respuestas de Iowa State University Extension: “Un mito común es que lavar la prenda en vinagre o sal ‘fija’ el color y evita que se corra o manche. Desafortunadamente, no es así”.

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Para prendas con tendencia a desteñir, Iowa State University Extension recomienda productos fijadores de color específicos, no vinagre ni sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si pareció funcionar alguna vez, fue porque el lavado simplemente eliminó el exceso de tinte suelto que tenía la prenda, no porque el vinagre haya fijado nada.

Las toallas de algodón con residuos acumulados responden mejor al enjuague con vinagre

Las toallas de algodón acumulan con facilidad residuos de detergente y minerales del agua.

Eso reduce su capacidad de absorción y las deja con olor a húmedo aunque estén limpias.

Un enjuague con vinagre blanco elimina esa capa acumulada y les devuelve la suavidad sin agregar ningún recubrimiento.

El vinagre blanco no deja residuo en las fibras después del enjuague, a diferencia del suavizante comercial que deposita una capa sobre la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Georgia Extension señala que el suavizante comercial usado en exceso o aplicado sin diluir puede dejar manchas azul grisáceas o grasosas en la tela. El vinagre no deja residuo.

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Para ropa con olores persistentes —como ropa deportiva o ropa de trabajo—, media taza en el compartimiento de suavizante ayuda a neutralizar los olores durante el enjuague, sin bloquear los microporos de las telas técnicas como lo hace el suavizante convencional.

El vinagre no desinfecta la ropa aunque elimine el olor a humedad

El olor a humedad en toallas y ropa deportiva no siempre indica suciedad visible, pero sí indica acumulación de residuos o bacterias.

El vinagre blanco neutraliza los residuos que generan ese olor, por lo que la ropa queda sin el olor característico después del enjuague.

Sin embargo, neutralizar el olor no equivale a desinfectar.

El olor a humedad en toallas y ropa deportiva indica acumulación de residuos o bacterias, no necesariamente suciedad visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Florida IFAS Extension es clara en que el vinagre no debe usarse como sustituto de desinfectantes cuando se requiere eliminar bacterias o gérmenes.

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Para ropa que necesita desinfección, como ropa de cama durante una enfermedad, se requieren productos específicos para ese fin.