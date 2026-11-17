Los actores Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina posan abrazados ante un fondo de cortinas rojas durante un evento. (@mayrinvillaneva)

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Eduardo Santamarina revela que su esposa, la actriz Mayrín Villanueva, dio positivo a influenza y suspendió sus compromisos de trabajo, incluidas las grabaciones de la serie Vecinos, serie de comedia de Televisa en la que Villanueva ha trabajado más de 20 años.

El actor confirmó el diagnóstico durante una entrevista con el programa Hoy, donde detalló los síntomas que presenta su esposa y las medidas que la pareja tomó en casa para evitar más contagios. Desde la revelación del diagnóstico no han dormido en la misma habitación.

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Villanueva dejó de asistir a los llamados de Vecinos desde el viernes pasado. “Salió positiva a influenza, desde el viernes ya no grabó Vecinos, ya no pudo ir al llamado”, dijo Santamarina al programa Sale el Sol. El sábado tampoco se presentó a trabajar.

Mayrín Villanueva tiene influenza: los síntomas que presentó la actriz

La actriz de ‘Vecinos’ reveló que no ha podido recuperar su cuenta de Facebook pese a que la tenía verificada. (Foto: @mayrinvillaneva, Instagram)

Eduardo Santamarina relató que los primeros días de la enfermedad fueron los más complicados para su esposa. “Es como una gripita, pero llevada a la tercera o cuarta potencia, porque el cuerpo te duele mucho”, explicó el actor.

Entre los síntomas que presenta Villanueva, el actor mencionó dolor corporal intenso, escalofríos y cansancio generalizado. “Son dos o tres días fuertes y después como que empieza a bajar, bajar y tan tan”, agregó sobre la evolución del cuadro.

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A pesar de las molestias, Santamarina aseguró que su esposa recibe los cuidados necesarios en casa. “Ahí está muy bien apapachada”, señaló el actor.

Romina Poza, hija de la actriz, también se contagió

Mayrín Villanueva abraza a su hija Romina Poza y apoya una mano en su mejilla mientras posan juntas. (@mayrinvillaneva)

La enfermedad no se limitó a Villanueva. Romina Poza, hija de la actriz y del también actor Jorge Poza, también dio positivo a influenza, según confirmó Eduardo Santamarina en Hoy.

“Sí, caray, salió positiva mi moshita hermosa, Romina también está, obviamente la contagió”, dijo el actor al programa matutino de Televisa. Ambas permanecen en reposo domiciliario.

Santamarina explicó que él se libró del contagio porque pasó la semana previa en Veracruz y no estuvo en el hogar familiar durante los primeros días del brote. “Yo no, porque yo vengo llegando de Veracruz, no estaba aquí, entonces toda la semana no estuve”, precisó a Hoy.

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Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina duermen en camas separadas por precaución

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son pareja desde hace 12 años (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Para evitar que el contagio se extienda al resto de la familia, Santamarina y Villanueva decidieron dormir en habitaciones separadas mientras dura la recuperación. El actor se instaló temporalmente en un cuarto ubicado en el sótano de la casa.

“Camas separadas, cuartos separados. Estoy en el cuarto de abajo, en el sótano”, contó Santamarina. El actor aclaró que la medida no responde a ningún conflicto de pareja, sino a una precaución sanitaria.

Incluso bajo esas circunstancias, Santamarina le encontró un lado positivo al distanciamiento temporal. “Haciendo pijamadas, disfrutando como cuando eran niños que nos juntábamos en el cuarto de guerra”, dijo sobre la dinámica que armó con sus hijos durante el periodo de aislamiento en casa.

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La actriz canceló su participación como madrina en el teatro

La conductora recientemente cumplió 53 años y externó el miedo a envejecer. Foto: Cuartoscuro

El estado de salud de Mayrín Villanueva la obligó a cancelar su presencia como madrina en la develación de una placa conmemorativa por las mil 600 representaciones de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. El evento se realizó este fin de semana sin ella.

“Siempre para uno como artista es un agasajo, un orgullo que lo nombren padrino para que devele una placa y bueno, la madrina, Mayrín, pues obviamente no pudo venir”, dijo Santamarina. El actor acudió solo al compromiso.

A la develación de placa lo acompañaron su hijo Eduardo Zucchi y su suegra, en representación de la familia que originalmente tenía planeado asistir en conjunto. “Íbamos a venir todos (al teatro), también Romina, quien también salió positiva”, agregó el actor.

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Mayrín Villanueva presenta mejoría según su esposo

Eduardo Santamarina compartió que su relación con Mayrín Villanueva se encuentra estable y sólida (Instagram: eduardosantamarinamx)

Eduardo Santamarina reportó avances en el estado de salud de ambas convalecientes durante su aparición en Hoy este 17 de noviembre. “Ya no la sabemos, ya no es algo que nos agarre de sopetón. Dentro de todo están bien, adolorida porque ya ves el cuerpo y todo ese rollo, pero muy bien”, afirmó.

Hasta el momento no se han reportado complicaciones adicionales en el cuadro de ninguna de las dos pacientes. La familia mantiene las medidas de aislamiento en casa mientras ambas completan su recuperación de la influenza.

Síntomas de la influenza

La influenza aparece de forma brusca, a diferencia del resfriado común. El contagio incuba entre 1 y 4 días, y los síntomas suelen manifestarse al cabo de 2 días de la exposición al virus.

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Un adulto cubierto con una manta revisa un termómetro digital que marca fiebre alta mientras reposa en el borde de la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los signos principales incluyen:

Fiebre alta y repentina, entre 37.8 °C y 40 °C

Escalofríos y sudoración

Dolor muscular y de cabeza

Tos seca y persistente

Congestión o escurrimiento nasal

Dolor de garganta

Fatiga y debilidad

En niños, también náuseas, vómito y diarrea

En adultos, la fiebre con frecuencia es más baja que en niños. No todos los pacientes presentan fiebre.

Duración de los síntomas

La fiebre desaparece entre 3 y 4 días, aunque puede extenderse hasta 8 días. El resto de los síntomas mejora entre 4 y 7 días después de iniciar el cuadro.

Un cuaderno con fichas cromáticas ilustra junto a un termómetro y medicamentos el curso temporal de la fiebre y la recuperación gradual de la influenza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tos y el cansancio pueden persistir varias semanas, incluso después de que los demás síntomas desaparecen.

Tiempo de recuperación

La mayoría de las personas sanas se recupera en una o dos semanas con reposo y cuidados en casa. Un departamento de urgencias en Los Ángeles reporta que el promedio actual va de 7 a 10 días para volver a sentirse al 100%

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Cuándo retomar actividades

Una persona puede volver a sus actividades cuando cumple dos condiciones: lleva al menos 24 horas sin fiebre (sin usar medicamentos para bajarla) y los síntomas muestran mejoría sostenida durante ese mismo periodo.

Aun sintiéndose mejor, el contagio puede continuar varios días más, por lo que se recomienda tomar precauciones durante 5 días adicionales tras la mejoría.

Un profesional de la salud coloca un oxímetro en el dedo de un niño en una consulta médica para monitorear la oxigenación ante posibles afecciones respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alarma

Se debe buscar atención médica inmediata si aparecen:

Dificultad para respirar o falta de aire

Dolor en el pecho

Mareos constantes o confusión

Fiebre que mejora y luego reaparece o empeora

En niños: labios o uñas de color azulado, respiración acelerada, ausencia de lágrimas al llorar

Los grupos de mayor riesgo —niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— pueden desarrollar complicaciones como neumonía, por lo que requieren vigilancia médica más estrecha.