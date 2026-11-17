Este fin de semana se enfrentarán en el estadio Azteca . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NFL vuelve a México este fin de semana. Los San Francisco 49ers recibirán a los Minnesota Vikings este domingo 22 de noviembre en el Monumental estadio Azteca, de la alcaldía de Coyoacán, en el juego correspondiente a la semana 11 de la campaña 2026-27 que enfrenta a dos aspirantes de la Conferencia Nacional y apunta a una cifra alta de anotaciones a partir del promedio ofensivo de ambas franquicias.

Los Niners llegan con marca de 8-1 y anotan 31.2 puntos por partido, la segunda cifra más alta de la NFL. En cambio, Vikings tiene registro de 7-2 y produce 19.6 unidades por encuentro. La suma de esos promedios coloca la expectativa estadística por encima de los 50 puntos, aunque la defensa de Minnesota modifica el panorama.

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En lo que va de la temporada regular, el ataque de San Francisco acumula 281 puntos en nueve partidos, mientras que Minnesota suma 176. Los números totales explican el promedio conjunto de 50.8 puntos por juego: 31.2 de los 49ers y 19.6 de los Vikings.

La escuadra de Kyle Shanahan, San Francisco, aterrizará en la Ciudad de México después de vencer 46-40 a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. Los 49ers consiguieron 584 yardas a la ofensiva; Brock Purdy lanzó para 389 yardas y tres pases de touchdown.

(Alexander Ortiz / Infobae México)

San Francisco es la mejor franquicia de la Nacional. Encabeza la NFL en conversión de terceras oportunidades, con 52%, y en eficiencia ofensiva dentro de la zona roja, donde convierte 82.8% de sus visitas en anotaciones. También promedia 400 yardas y 144 terrestres por emparrillado.

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Por su parte, los Vikings llegarán a la capital con una defensiva que sólo admite 14 puntos por partido. Minnesota ha permitido 126 unidades en nueve jornadas, el registro más bajo de la liga en ese lapso. La defensa dirigida por Brian Flores lidera el deporte de las tacleadas en capturas, con 4.1 por juego.

Será la tercera ocasión que los Niners jueguen en el estadio Azteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Vikings visitarán México después de vencer 30-10 a los Green Bay Packers en el juego divisional del Norte de la NFC. El pasador, Kirk Cousins, completó 21 de 31 envíos para 207 yardas y dos anotaciones en el Lambeau Field.

El antecedente inmediato y el diferencial defensivo hace pensar en un juego cerrado. El promedio combinado de 50 puntos anticipa anotaciones, pero el dato de 14 puntos permitidos por Minnesota plantea una barrera que San Francisco no ha enfrentado con frecuencia esta campaña 2026-27.

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Ese contraste enfrenta a la ofensiva con más yardas de la NFL contra un grupo que limita posesiones, presiona al quarterback y reduce las anotaciones cerca de la línea de gol, datos que ilusionan a la afición mexicana para el juego de retorno del futbol americano profesional en el Coloso de Santa Úrsula.

La NFL vuelve a México tras cuatro años de ausencia

(Alexander Ortiz / Infobae México)

El Sunday Night Football entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings será el primero de la temporada regular de la NFL en México desde el 21 de noviembre de 2022 que el deporte de las tacleadas vino a la capital. Aquella noche, los Niners vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el estadio Azteca.

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La falta de encuentros de la liga entre 2023 y 2025 no respondió a una caída en el interés del mercado mexicano, sino que el inmueble cerró para una renovación de cuatro años rumbo a la Copa del Mundo 2026, Los trabajos obligaron a detener la programación de la National Football League (NFL) en la CDMX.

El nuevo estadio Azteca recibió una cancha híbrida, mejoras de conectividad, nuevas pantallas, iluminación y espacios de hospitalidad. El deporte de las tacleadas acordó celebrar al menos un juego de la fase inicial en la Ciudad de México durante los años: 2026, 2027 y 2028.

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Arizona Cardinals y San Francisco 49ers visitan territorio mexicano en 2005.

El compromiso no sólo devuelve una fecha anual al calendario de encuentros internacionales, sino que ofrece continuidad en México tras un período de cuatro años sin actividad oficial en el país. Para San Francisco 49ers representa su tercera visita a la CDMX y parte como favorito por tres puntos y el total establecido para el encuentro es de 46.5.

A su vez, Minnesota Vikings experimentará la altura de la capital y el ambiente mexicano el próximo domingo 22 de noviembre. La patada de kickoff se realizará a las 19:20 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Resultados oficiales de la NFL en el estadio Azteca

49ers y Vikings se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los cinco compromisos del campeonato regular de la NFL que México albergó entre 2005 y 2022, los equipos San Francisco 49ers, Arizona Cardinals. Las Vegas Raiders, Houston Texans, Los Ángeles Chargers, Kansas City Chiefs y New England Patriots emocionaron al público capitalino desde el Coloso de Santa Úrsula.

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Así se encuentran los antecedes históricos previo al duelo de esta campaña entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings:

Cardinals 31 vs 49ers 14 (2005)

Raiders 27 vs Texans 20 (2016)

Patriots 33 vs Raiders 8 (2017)

Chiefs 24 vs Chargers 17 (2019)