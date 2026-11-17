Intérpretes estelares de la televisión mexicana de los años 90 y 2000 cambiaron los foros de grabación por el comercio minorista, los retiros holísticos y la labor pastoral. (Especial )

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Los actores que encabezaron los repartos estelares abandonaron la televisión mexicana y construyeron fuentes de ingreso ajenas a la pantalla chica.

La extinción de los contratos de exclusividad y los cambios en los formatos de producción empujaron a antiguos protagonistas a emprender negocios de abarrotes, guías de bienestar y servicios religiosos.

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Las transformaciones en los criterios de selección desplazaron a figuras consolidadas. Las casas productoras comenzaron a priorizar el volumen de seguidores en plataformas digitales por encima de la trayectoria, lo que aceleró la salida de perfiles masculinos que dominaron las telenovelas entre 1990 y 2010.

El cambio de modelo laboral obligó a una reconfiguración económica ante la falta de proyectos regulares en los foros de San Ángel y del Ajusco, los intérpretes trasladaron su actividad a sectores como el comercio minorista, el ramo agropecuario y la administración eclesiástica en México y Estados Unidos.

Sergio Basáñez cambió los foros por la venta de caldo de huesos en ferias y supermercados

El veracruzano Sergio Basáñez protagonizó melodramas de alta sintonía como “Cuando seas mía” y “Amor en custodia”. Su presencia en la pantalla chica disminuyó tras la cancelación de proyectos continuos en televisión abierta y la imposición de métricas digitales en las audiciones.

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El veracruzano Sergio Basáñez protagonizó melodramas de alta sintonía como “Cuando seas mía” y “Amor en custodia”. (Archivo)

Ante este panorama, Basáñez fundó la empresa Baak Bone Broth junto a socios comerciales. La compañía se especializó en la elaboración de caldo de huesos empaquetado, un alimento procesado durante más de 30 horas de cocción que contiene nutrientes orientados a la salud articular y digestiva.

El actor comenzó la comercialización atendiendo personalmente módulos en bazares y ferias de emprendimiento en la Ciudad de México.

En esos espacios atendió a compradores directos y difundió las propiedades del producto en transmisiones de redes sociales.

La marca escaló su distribución hacia cadenas de clubes de precios y portales digitales. El producto alcanzó un costo de 899 pesos por caja con 28 piezas individuales, además de sumar una línea formulada para consumo de mascotas que amplió el volumen de entregas en tiendas de autoservicio.

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Sergio Basáñez comercializó su línea de caldo de huesos en bazares locales y cadenas de clubes de precios tras pausar su presencia en los melodramas tradicionales. (IG sergiobasanez_oficial // TikTok: @sergiobasanez)

Valentino Lanús se internó en la selva para impartir yoga y retiros espirituales

El protagonista de “Primer amor... a 1000 x hora” y “Las tontas no van al cielo” frenó su carrera en el punto de mayor demanda. Valentino Lanús tomó la determinación de pausar sus llamados en los foros para radicarse en la zona selvática de la Riviera Maya.

El protagonista de “Primer amor... a 1000 x hora” y “Las tontas no van al cielo” frenó su carrera en el punto de mayor demanda. (Facebook/Valentino Lanús)

Durante 6 años consecutivos, Lanús permaneció alejado del medio artístico. En ese periodo se formó como instructor de disciplinas holísticas, profundizó en técnicas de meditación y desarrolló prácticas vinculadas a la medicina tradicional en el estado de Quintana Roo.

El actor enfrentó y superó un cáncer intestinal durante su estancia en la selva. Tras someterse a tratamientos personales basados en disciplinas de bienestar, creó el proyecto “Mei Sei Mei”, enfocado en impartir talleres de preparación energética y retiros guiados.

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Aunque encabezó una producción televisiva en 2024, Lanús descartó integrarse formalmente a la dinámica de grabación habitual. El actor puntualizó que el ritmo de trabajo y los contenidos vigentes dejaron de ajustarse a sus prioridades de vida familiar.

Tras seis años internado en la zona selvática de Quintana Roo, Valentino Lanús fundó un proyecto de preparación holística y descartó integrarse de manera permanente al medio artístico. (IG: valentinolanus_)

Imanol Landeta dejó la actuación para estudiar administración e incursionar en el campo

Reconocido desde la infancia por títulos como “El niño que vino del mar” y su posterior etapa en “Clase 406″, Imanol Landeta tomó la decisión de retirarse de las telenovelas en 2009. Su alejamiento ocurrió de manera definitiva tras registrar participaciones en producciones juveniles.

La modificación en los estereotipos físicos de los elencos influyó en su salida. Su padre confirmó que la calvicie temprana del actor limitó las oportunidades de personajes dentro de los esquemas tradicionales que manejaban las televisoras nacionales.

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Imanol Landeta tomó la decisión de retirarse de las telenovelas en 2009. [Archivo]

Landeta ingresó a la universidad para cursar la licenciatura en Administración de Empresas. Con el grado académico, organizó compañías dedicadas a la compraventa de motocicletas y canalizó recursos hacia proyectos del sector agropecuario y la producción de pintura artística.

La solvencia técnica en los negocios sustituyó su dependencia del medio artístico. El exactor mantuvo su actividad privada al margen de los reflectores, con intervenciones esporádicas en programas de concurso que no alteraron su dedicación prioritaria al ámbito empresarial y a la crianza.

Imanol Landeta abandonó las producciones televisivas en 2009 para cursar la licenciatura en Administración de Empresas y diversificar sus ingresos en el sector agropecuario. (X: @imanol_landeta)

José Ángel Llamas y Flavio César abandonaron la televisión para ordenarse pastores

La renuncia definitiva a los contratos de televisión también respondió a convicciones religiosas. El actor José Ángel Llamas, quien encabezó éxitos de audiencia como “Nada personal” y “Amor descarado”, puso fin a su trayectoria profesional en 2011 tras experimentar una etapa de desgaste anímico.

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José Ángel Llamas trabajó en la producción televisiva antes de protagonizar proyectos (Foto: Instagram)

Llamas se trasladó al estado de Florida junto a su familia para integrarse a la comunidad cristiana. En la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale asumió responsabilidades comunitarias y en 2020 recibió el nombramiento formal como pastor asistente del ministerio hispano.

Una trayectoria semejante siguió Flavio César, figura central de melodramas juveniles como “Agujetas de color de rosa” y “Confidente de secundaria”.

A finales de la década de 1990 detuvo el lanzamiento de álbumes de música pop comercial para concentrarse en su formación eclesiástica.

Una trayectoria semejante siguió Flavio César, figura central de melodramas juveniles Foto: Spotify

El regiomontano asumió el ministerio pastoral en la ciudad de Monterrey. Desde su congregación lidera actividades de predicación y restringió su producción discográfica de manera exclusiva a piezas de alabanza, cerrando cualquier posibilidad de retorno a las historias de ficción en televisión.

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Figuras protagónicas como José Ángel Llamas y Flavio César renunciaron definitivamente a los foros para encabezar congregaciones cristianas en Florida y Monterrey. (Especial )

La transformación de las pantallas nacionales marcó el cierre de una etapa en la que los contratos de exclusividad garantizaban permanencia laboral.

Para estos intérpretes, la renuncia a los reflectores dio paso a estructuras de ingresos independientes que sustituyeron las demandas y los llamados diarios de los foros de grabación.