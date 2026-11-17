La mañana de este 17 de noviembre, manifestantes realizaron bloqueos en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó este 17 de noviembre que el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 4, ubicado en Nayarit, cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y con abasto de medicamentos, luego de que un grupo de manifestantes bloqueara vialidades en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

La dependencia precisó que el penal opera con normalidad y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos.

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El pronunciamiento llegó horas después de que al menos 300 personas avanzaran por la autopista México-Toluca rumbo a avenida Constituyentes. Los manifestantes, integrados por familiares de internos del penal y transportistas, denunciaron presuntos abusos, extorsiones y falta de atención médica para las personas recluidas en ese centro federal.

Reportes periodísticos señalaron que las manifestaciones habrían sido organizadas por familiares de Lenin Canchola, presunto líder de la célula delictiva “Los Malcriados 3AD” y recluido en el penal de Nayarit. De acuerdo con esos reportes, los organizadores buscarían presionar a la SSPC para obtener mejores condiciones de reclusión para él.

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El gabinete de Seguridad publicó el comunicado en sus canales oficiales

La tarjeta informativa fue publicada por el gabinete de Seguridad en sus canales oficiales a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS). El documento reconoció la manifestación registrada en la alcaldía Cuajimalpa, donde un grupo de personas señaló presuntas irregularidades en las condiciones de internamiento del CEFERESO 4.

Comunicado de la SSPC tras las manifestaciones. Crédito: X - @GabSeguridadMX

La dependencia indicó que personal de las áreas de Reinserción Social y Jurídica dio seguimiento a la situación mientras se llevaban a cabo las revisiones necesarias para atender y esclarecer los señalamientos realizados por los manifestantes. La SSPC no detalló los resultados de las verificaciones ni ofreció una fecha para su conclusión.

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Los manifestantes desplegaron mantas con denuncias específicas durante su recorrido por Santa Fe. Una de ellas exigió “¡Basta de tortura! La reinserción no es castigo ni maltrato” en referencia al penal ubicado en Tepic, Nayarit, y otra señaló la existencia de un “módulo XV” descrito como un espacio de tortura sin ventilación.

El contingente también exigió el fin de la incomunicación y acceso a abogados y justicia para los internos. En un camión de transporte público fue colgada una una manta en la que acusaron al director del penal de abusar de su autoridad y de mandar castigar a internos con el fin de llevarlos a su oficina e intentar abusar de ellos, y pidieron su destitución.

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Una tercera manta reclamó “medicamentos ya” bajo la consigna de que la salud es un derecho, en contraste con la versión oficial sobre el abasto en el centro.

Lonas con mensajes sobre las presuntas irregularidades en el CEFERESO 4 de Nayarit. Crédito: Redes Sociales

La movilización provocó filas kilométricas en la autopista México-Toluca y afectaciones en avenida Vasco de Quiroga, según el reportes previos de Infobae México. El cierre principal se registró en los cruces de esa vialidad con Tamaulipas y Juan Salvador Agraz, mientras los manifestantes también mantuvieron bloqueada la Glorieta de Santa Fe.

Usuarios del transporte público bajaron de los camiones ante la falta de avance de las unidades y caminaron largos tramos para llegar a sus destinos, de acuerdo con el mismo medio.

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Los manifestantes accedieron a retirarse del punto de bloqueo después de casi cinco horas de movilización. El retiro ocurrió luego de que se les prometiera instalar una mesa de diálogo con autoridades federales para revisar sus demandas, con lo que concluyó la protesta que mantuvo afectada la circulación en Santa Fe y avenida Constituyentes.

Carlos Jiménez vinculó los bloqueos con hermanos de Lenin Canchola

El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de la red social X que los bloqueos de este martes fueron organizados y pagados por hermanos de Lenin Canchola, identificados como Mike Canchola y Bombón Canchola. Según Jiménez, ambos actuarían siguiendo órdenes del penal federal de Nayarit para presionar a la SSPC y conseguir mejores tratos para su familiar.

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Jiménez detalló que los mensajes de convocatoria circularon un día antes de la manifestación a través de chats y redes sociales, con una oferta de 250 pesos por participante para bloquear vialidades y causar caos en la capital. Una captura de pantalla de uno de esos chats, difundida por el periodista, señaló: “La convocatoria de mañana es para la liberación de Lenin Canchola. Mañana y no es para ir con algún partido”.

El periodista señaló que las manifestaciones estarían relacionadas con el internamiento de Lenin Canchola. Crédito: X - @c4jimenez

El periodista describió a Canchola como quien fuera “el Enemigo Público Número 1” en la Ciudad de México y le atribuyó antecedentes de homicidio, secuestro, extorsión y corrupción de autoridades, además de la desaparición de sus propios abogados.

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Canchola, cuyo nombre completo es Lenin Jonathan Canchola Martínez y es conocido también como “El Carnal” o “El General”, fue señalado como presunto líder de la célula delictiva Los Malcriados 3AD, también llamada “Tercera Acción Destructiva”. Un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente lo sentenció a 50 años de prisión en junio de 2025 por secuestro agravado y asociación delictuosa, tras ser detenido en julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, por elementos de la SSPC en conjunto con la Fiscalía de Nuevo León.

Lenin Canchola, líder criminal caído (Foto: SSC)

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la organización de Canchola operó en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, así como en municipios del Estado de México, y fue relacionada con homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas.

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En enero de 2026, se llevó a cabo la detención de los abogados Arturo Toscano y Mario Martínez por su probable participación en la desaparición de tres litigantes que representaban a Canchola, ocurrida el 28 de mayo de 2025. Un juez de control determinó, días después, no vincularlos a proceso por falta de elementos, por lo que ambos quedaron en libertad con reservas de ley, mientras la Fiscalía capitalina continuaba las indagatorias para dar con el paradero de las víctimas.