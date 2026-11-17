'Kiki' Camarena y Rafael Caro Quintero. (DEA | Archivo DEF)

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El titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que Rafael Caro Quintero fue el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena. La declaración se dio a conocer este 17 de noviembre, cuando la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) publicó en su canal de YouTube el primer episodio del podcast America’s Longest War.

La mención ocurrió poco más de un mes después de que Caro Quintero compareciera ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, el 14 de octubre, sin que su defensa y la Fiscalía alcanzaran un acuerdo de culpabilidad. Caro Quintero tiene programada una nueva comparecencia ante el tribunal de Brooklyn para este 20 de noviembre, tres días después de la publicación del material.

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El programa, conducido por la directora de la ONDCP, Sara Carter, se grabó en un estudio ubicado cerca de la Casa Blanca que funciona como réplica de la Oficina Oval y que fue utilizado con ese mismo fin durante la administración de Joe Biden. “Esto era la falsa Oficina Oval bajo la administración de Biden. Ya no somos falsos. Estamos diciendo las cosas tal como son”, afirmó la zar antidrogas al abrir el episodio.

Carter preguntó por los agentes caídos y Cole derivó la respuesta hacia el caso Camarena

Carter inició el tramo dedicado al tema con una pregunta sobre los momentos más difíciles que Cole enfrentó durante su carrera en la DEA, que incluyó periodos de trabajo en Colombia y Afganistán antes de su retiro en 2020, cuando encabezaba las operaciones de la agencia para México, Centroamérica y Canadá.

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Carter pidió a Cole que hablara sobre el memorial que la agencia mantiene para honrar a sus 89 agentes caídos, ubicado cerca del muro “Rostros del Fentanilo” en el cuartel general de la institución.

Terry Cole y Sara Carter en el podcast America’s Longest War. Crédito: Youtube - Office of National Drug Control Policy

Cole respondió que cada día camina frente a ambos monumentos al llegar a su oficina y que ese recorrido funciona como recordatorio de que “hay gente que todavía necesita rendir cuentas”. Fue en ese punto cuando introdujo el nombre de Caro Quintero, identificado en la conversación únicamente con las siglas R.C.Q.

“Y todavía hay gente que necesita rendir cuentas, y seguimos trabajando en dos casos distintos. RCQ...”, dijo Cole, antes de que Carter lo interrumpiera para pedirle que explicara al público quién era esa persona.

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Cole completó entonces la idea con la frase que definió el enfoque de la entrevista: “El autor intelectual, detrás del secuestro, asesinato y tortura de Enrique Kiki Camarena, a quien acabamos de celebrar en otra Semana del Listón Rojo en su honor”. El administrador vinculó la mención con la conmemoración anual que la DEA realiza en honor al agente.

Dos agentes mexicanos escoltando al narcotraficante Rafael Caro Quintero el viernes 15 de julio de 2022, su última detención. (Foto: Secretaría de Marina de México, vía AP)

Cole no cerró el tema con Caro Quintero. De inmediato amplió el señalamiento hacia otro expediente abierto, el del agente especial Frank Moreno, asesinado en Bogotá, Colombia, y remató con una advertencia dirigida a cualquier persona que represente una amenaza para el personal de la agencia.

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“Nunca olvidaremos a nuestros caídos. Los perseguiremos hasta los confines de la tierra si amenazan a nuestra gente, si amenazan a nuestros agentes, nuestros analistas, nuestros químicos, o si les hacen daño”, declaró Cole durante el podcast.

El episodio se publicó dos días después de la muerte de Félix Gallardo

El episodio del podcast se publicó apenas dos días después de la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara junto con Caro Quintero y Ernesto Fonseca.

Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre de 2026 tras ser llevado a un hospital privado por complicaciones médicas, luego de permanecer encarcelado durante décadas en México.

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Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre. (Flor Cordero/Reuters)

El propio Cole había publicado un mensaje en su cuenta verificada de X, @DEATerryCole, horas después del fallecimiento. En esa publicación, con los hashtags #NuncaOlvidar #KikiCamarena #DEA, Cole escribió: “El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena falleció bajo custodia tras más de 37 años en prisión”, sin mencionar el nombre de Félix Gallardo de forma explícita.

Cole agregó en el mismo mensaje que “el sacrificio de Kiki jamás será olvidado, al igual que los criminales y la corrupción que estuvieron detrás de su muerte”. El administrador de la DEA cerró la publicación con la frase: “Su valentía perdura en cada agente que cumple nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”.

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Con la muerte de Félix Gallardo, Caro Quintero quedó como el único de los fundadores del Cártel de Guadalajara con un proceso penal abierto por el crimen del agente de la DEA, Kiki Camarena.

Kiki Camarena nació en Mexicali y fue agente de la DEA en Guadalajara durante más de cuatro años

Según la biografía oficial publicada por la DEA, Enrique “Kiki” Camarena nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, Baja California, y se graduó de la preparatoria en Calexico en 1966. Dos años después se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió durante dos años antes de trabajar como bombero, oficial de policía y ayudante del sheriff del condado de Imperial.

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Camarena ingresó a la DEA en junio de 1974 y su primer destino como agente especial fue Calexico, California. En 1977 fue reasignado a la oficina de Fresno, en el norte de California, y cuatro años después recibió órdenes de traslado a la Oficina de Residencia de Guadalajara, en México.

"Kiki" Camarena fue secuestrado por cinco hombres a plena luz del día en 1985. (DEA)

Durante más de cuatro años en territorio mexicano, Camarena dio seguimiento a los mayores traficantes de marihuana y cocaína del país. A principios de 1985 estaba cerca de desmantelar una red de narcotráfico multimillonaria, de acuerdo con el registro de la agencia.

El 7 de febrero de 1985, cuando se dirigía a un almuerzo con su esposa, Mika, cinco hombres armados lo rodearon y lo subieron a la fuerza a un automóvil. Esa fue la última vez que alguien distinto a sus secuestradores lo vio con vida, según la DEA.

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La agencia estima que Camarena murió dos días después del secuestro, aunque su cuerpo fue encontrado hasta el 5 de marzo de 1985. Tenía 37 años y tres hijos: Enrique, Daniel y Erik.

Durante sus 11 años en la DEA, Camarena recibió dos Premios al Desempeño Superior Sostenido y un Premio al Logro Especial. Póstumamente, la agencia le otorgó el Premio de Honor del Administrador, la máxima distinción que entrega la institución.