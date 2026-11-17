La Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que implementa acciones para combatir la informalidad laboral. Crédito: Cuartoscuro

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De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en México, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) mantiene una tendencia a la baja en los últimos años.

Cifras de la dependencia detallaron que la TIL pasó de 56.5 por ciento de la población ocupada en enero de 2019, a 54.3 por ciento en septiembre de 2026. Es decir, poco más de dos puntos porcentuales en siete años.

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Secretaría del Trabajo “presume” una leve reducción de la informalidad laboral en México

La cifra antes descrita representa una reducción de 2.2 puntos porcentuales en el periodo, lo que refleja un avance en los esfuerzos del gobierno federal por darle mayor amplitud al empleo formal, incrementar la cobertura de la seguridad social y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores mexicanos.

Dado que el fenómeno de la informalidad es multifactorial, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum optó por implementar diversas medidas para facilitar el acceso a la seguridad social a la mayor cantidad de trabajadores.

Al segundo trimestre de 2026, la informalidad en México los 33 millones de personas. Crédito: Margarito Pérez / Cuartoscuro

¿Qué medidas implementa la 4T para combatir el fenómeno de la informalidad?

La dependencia a cargo de Mararh Baruch Bolaños López ha instrumentado las siguientes medidas para reducir este flagelo:

Reforma de trabajadores en plataformas .

Certificado de agroexportación laboral.

Esquema de trabajadores independientes para incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ).

Programa de trabajadoras en el hogar.

STPS responde a números alarmantes de informalidad laboral

En la aclaración que hizo la STPS a una nota publicada en un diario de circulación nacional, destacó que México es clasificado como un país de ingreso medio alto y que la tasa de informalidad para este conjunto de naciones –de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), es de 53 por ciento.

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Con esta medida, la tasa de informalidad de México se ubica en un nivel similar al de otros países con su misma clasificación de ingreso.

Las mediciones internacionales de informalidad, sin esto, no aplican el mismo criterio operativo en todos los casos. La comparación entre países requiere tomar en cuenta esta falta de homogeneidad metodológica.

Fotografía de archivo del 13 de marzo de 2014, que muestra a cientos de jóvenes mexicanos asistiendo a una Feria del Empleo en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO

Discrepancias en la metodología de la medición laboral en México

La OIT fijó un marco conceptual estándar, actualizado en la 19.ª y 21.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Pese a ello, las comparaciones directas entre países arrastran asimetrías metodológicas relevantes. Cada país adapta la definición de informalidad a su propia legislación laboral y fiscal, lo que genera diferencias en los criterios operativos de medición.

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En ese sentido, la dependencia federal hizo énfasis en la cobertura del sector agrícola, ya que muchos países de ingresos medios y bajos excluyen a los trabajadores agropecuarios de sus tasas principales de informalidad por dificultades de capacitación.

México sí los contabiliza de manera íntegra dentro de su indicador nacional.

Además, no todos los países llevan a cabo encuestas trimestrales en hogares como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en México.

Mientras que en regiones con baja capacidad estadística –como partes de Asia y África–, la OIT utiliza estimaciones econométricas empleadas para calcular los promedios.

Dependencia destaca medición “exhaustiva y transparente” de la informalidad

Ante todas estas diferencias metodológicas, la Secretaría del Trabajo destacó que la medición mexicana es considerada una de las más exhaustivas y transparentes a nivel internacional, ”lo que hace que su cifra capture vulnerabilidades laborales que otros países omiten en sus estadísticas oficiales”, reza la nota.

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“La informalidad laboral es un fenómeno complejo y multifactorial que requiere respuestas integrales, diferenciadas y acordes con las distintas realidades del mercado de trabajo.

“Por ello, señaló, el gobierno de México mantiene el compromiso de avanzar hacia un mercado laboral más justo e incluyente, mediante políticas que amplíen el acceso a la seguridad social, fortalezcan los derechos laborales y garanticen mejores condiciones de trabajo para todas y todos, sin importar la actividad económica o la modalidad de contratación”, concluyó la STPS.

Empleo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

México tendría una informalidad laboral del 55 por ciento

Un trabajo periodístico reveló este martes que en el primer semestre de 2026, la TIL de nuestro país fue 55 por ciento de la población ocupada promedio, mientras que la OIT calcula que en las economías avanzadas la tasa de informalidad es de 8.8 por ciento.

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Mientras que por estados, Oaxaca es la entidad en donde se tiene la tasa de informalidad más alta, con 80 por ciento de la población ocupada.

Estos datos no cayeron nada bien al interior de la Secretaría del Trabajo, pues salió a aclarar que, de 2019 a septiembre de 2026, se ha reducido la informalidad laboral en México.