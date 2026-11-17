Brugada relacionó la iniciativa con su estrategia de casas ecológicas y producción doméstica de alimentos.

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La jefa de Gobierno rechazó los señalamientos contra la iniciativa que contempla entregar 15 aves por familia y aseguró que busca fortalecer la soberanía alimentaria.

Las críticas también han incluido comparaciones con Nicolás Maduro, quien en 2019 promovió la crianza de gallinas en escuelas venezolanas.

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La entrega de gallinas ponedoras a familias de la Ciudad de México generó cuestionamientos hacia la administración de Clara Brugada.

Ante las críticas, la jefa de Gobierno defendió el programa social Gallinas en Casa y sostuvo que su propósito es impulsar la producción de alimentos en los hogares, principalmente en zonas rurales y en espacios urbanos que cuenten con las condiciones necesarias.

Durante sus declaraciones de este martes 17 de noviembre, la mandataria consideró que algunos cuestionamientos parten de información incompleta y buscan desacreditar la iniciativa.

“Creo que a veces se toman ciertas ideas sin mucha información y lo hacen para desprestigiar, para malinformar a la población”, expresó.

La mandataria rechazó los señalamientos y acusó a sus detractores de desinformar. (Gobierno CDMX)

Brugada explicó que el proyecto no pretende distribuir aves de manera indiscriminada, sino identificar a las familias que dispongan de un espacio adecuado para mantenerlas y aprovechar la producción de huevo para consumo doméstico.

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Clara Brugada defiende entrega de gallinas y habla de soberanía alimentaria

La jefa de Gobierno señaló que Gallinas en Casa forma parte de una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria familiar, mediante la producción de alimentos en las propias viviendas.

En ese sentido, relacionó el proyecto con otras acciones de su administración, como el impulso a las casas ecológicas, en las que se busca que las personas aprovechen sus espacios para cultivar alimentos.

“Estamos impulsando la casa ecológica, queremos que en las casas se produzcan los alimentos como parte de la cultura. Estamos apoyando en eso”, comentó.

Gallinas en Casa contempla entregar 15 aves a cada familia beneficiaria.

La funcionaria también cuestionó por qué este tipo de iniciativas reciben críticas, al considerar que la producción doméstica de alimentos forma parte de las prácticas que su gobierno busca promover.

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¿Cuántas gallinas entregará el Gobierno de CDMX a cada familia?

El programa Gallinas en Casa contempla entregar 15 gallinas ponedoras a cada hogar seleccionado, con el objetivo de que las familias produzcan huevo y reduzcan parte de sus gastos destinados a la compra de alimentos.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno capitalino, el apoyo incluye alimento para el primer mes y asesoría técnica para orientar a los participantes sobre la crianza, nutrición y cuidado de las aves.

Las estimaciones oficiales apuntan a que, después del periodo inicial de adaptación, cada gallina podría producir aproximadamente un huevo al día. De cumplirse esta previsión, los hogares podrían obtener hasta 15 piezas diarias.

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El programa Gallinas en Casa contempla entregar 15 gallinas ponedoras a cada familia beneficiaria. (Magnific)

Entre los principales aspectos del programa se encuentran:

Entrega de 15 gallinas ponedoras por familia.

Alimento para cubrir el primer mes de cuidados.

Orientación técnica sobre crianza y alimentación.

Producción destinada principalmente al autoconsumo .

Posibilidad de aprovechar los excedentes de huevo.

¿Qué requisitos deben cumplir las familias para recibir las gallinas?

La iniciativa está dirigida a hogares que tengan condiciones para mantener a los animales. Uno de los requisitos anunciados es disponer de una superficie mínima de 10 metros cuadrados para instalar un espacio destinado a las aves.

También será necesario contar con un corral protegido mediante malla o alambrado, que evite el ingreso de perros, gatos y otros animales que puedan lastimarlas.

Las personas beneficiarias deberán asumir la responsabilidad de alimentar y cuidar a las gallinas, además de seguir las recomendaciones del personal especializado.

Las familias deberán contar con un espacio mínimo de 10 metros cuadrados para mantener a las gallinas.

Hasta este 17 de noviembre, la convocatoria oficial no había sido publicada, por lo que todavía están pendientes los detalles sobre el registro, las fechas de inscripción y el número de familias que podrán acceder al apoyo.

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Críticas a programa de gallinas recuerdan iniciativa de Nicolás Maduro en Venezuela

Las críticas contra la propuesta de Clara Brugada también han incluido comparaciones con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 promovió la crianza de gallinas y la agricultura urbana en escuelas de Venezuela.

Durante una intervención pública de aquel año, Maduro defendió los llamados conucos escolares y planteó que la producción agrícola podía contribuir al abastecimiento de alimentos en los centros educativos.

Las críticas al programa capitalino incluyeron comparaciones con una iniciativa impulsada por Nicolás Maduro en Venezuela en 2019. (AP Foto/Matías Delacroix)

El entonces mandatario venezolano sostuvo que estas actividades permitirían a los estudiantes conocer los procesos de producción de alimentos y desarrollar una mentalidad productiva.

La comparación surgió nuevamente a partir del anuncio del programa capitalino, aunque Brugada rechazó los señalamientos y defendió que su propuesta responde a objetivos de producción doméstica y soberanía alimentaria.

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La mandataria reiteró que Gallinas en Casa estará dirigido a las familias que tengan las condiciones para participar y adelantó que presentará ejemplos de experiencias similares en zonas urbanizadas para explicar los alcances de la iniciativa.