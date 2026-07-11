El error que hace que el olor a humedad siempre regrese (aunque ya hayas limpiado)

Las lluvias en México durante 2026 han sido 15% más intensas que el promedio de los últimos 30 años, según el investigador Jorge Zavala Hidalgo de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar no elimina el olor a humedad porque la mayoría de los métodos convencionales atacan lo que se ve, no lo que está incrustado en la pared, las juntas de los azulejos o la madera.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) coinciden en que el moho puede crecer sobre papel, tela, madera y casi cualquier material orgánico presente en una vivienda, y que eliminarlo requiere algo más que frotar la superficie.

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Inhalar o tocar moho puede provocar estornudos, nariz congestionada, ojos rojos y sarpullido, incluso si el moho ya está muerto, según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hábito perpetúa el problema en una temporada crítica, ya que, de acuerdo con el investigador Jorge Zavala Hidalgo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, las lluvias en México durante 2026 han sido un 15% más intensas que el promedio de los últimos 30 años.

Por qué lo que se ve no es el verdadero problema

Lo que hace persistir el olor no es la mancha visible. Es el biofilm: una comunidad microbiana que los hongos y las bacterias construyen sobre las superficies, según una revisión publicada en la revista Antibiotics por investigadoras de la Manchester Metropolitan University.

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La EPA establece que la humedad relativa interior debe mantenerse por debajo del 60%, idealmente entre 30% y 50%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese biofilm está protegido por una matriz de sustancias extracelulares llamada EPS, que funciona como un escudo impermeable a los limpiadores convencionales.

Los microbios que viven dentro de ella se adhieren con fuerza a metales, plásticos, hule y materiales porosos, y resisten la acción de los limpiadores comunes.

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La misma revisión señala que dentro de una lavadora, por ejemplo, pueden identificarse hasta 94 microorganismos distintos formando biofilm en puntos como el sello de la puerta, el cajón del detergente y las mangueras.

Reparar fugas en cuanto aparecen es una de las medidas más efectivas para controlar el moho en el hogar, de acuerdo con la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar con agua puede empeorar el olor

Un error común al tratar la humedad es frotar la superficie con agua y jabón.

Aunque este método puede eliminar la suciedad visible a nivel superficial, no erradica los microorganismos profundos.

Por el contrario, los hongos y bacterias que habitan de forma latente dentro del biofilm absorben el agua utilizada en la limpieza.

Cualquier área mojada debe secarse en un plazo máximo de 24 a 48 horas para impedir que el moho se instale, según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compuestos orgánicos volátiles microbianos —conocidos como mVOCs— que producen al metabolizar materia orgánica son los responsables directos del olor a humedad, según la revisión de Antibiotics.

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Un estudio publicado en la revista Building and Environment identificó cuatro compuestos específicos como marcadores directos de crecimiento microbiano activo en materiales de construcción.

La humedad relativa del material es el factor que más determina la concentración de mVOCs en el aire interior, independientemente de si la superficie fue limpiada o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio confirmó que la humedad relativa del material es el factor que más determina la concentración de mVOCs en el aire interior: a mayor humedad, mayor emisión de gases de olor, independientemente de si la superficie fue limpiada o no.

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La temporada de lluvias que hace más difícil ganarle al olor

La EPA advierte en su portal oficial que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de lluvias e inundaciones que introducen humedad en las viviendas, lo que dispara los niveles de moho, ácaros y bacterias en espacios cerrados.

A través de su blog en el portal oficial del Gobierno de México, la Profeco recomienda abrir ventanas y puertas con frecuencia, usar extractores en cocina y baño, y reparar fugas en cuanto aparecen.

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El cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de lluvias e inundaciones que introducen humedad en las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA establece que cualquier área mojada debe secarse en un plazo máximo de 24 a 48 horas para impedir que el moho se instale. Pasado ese tiempo, las esporas ya habrán comenzado a germinar.

Qué hacer para eliminar el olor a humedad

En materiales porosos —tablaroca, madera, grout— las raíces del moho penetran por debajo de la superficie y los limpiadores no las alcanzan.

Esos materiales con crecimiento visible de moho no pueden limpiarse de forma adecuada: deben retirarse y reemplazarse, según la EPA.

Los materiales porosos con crecimiento visible de moho no pueden limpiarse de forma adecuada y deben retirarse y reemplazarse, según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cruzar los datos científicos con las guías de saneamiento de estas instituciones, se desprende que ambas problemáticas están directamente vinculadas: es necesario tanto eliminar la fuente de entrada de agua como remover física el material afectado par evitar que los olores persistan.

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