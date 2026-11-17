La mamá de Poncho de Nigris agradeció el respaldo de la familia Chávez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Leticia Guajardo, participante de La Mansión VIP y conocida como Doña Alegría, recibió un mensaje del boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., durante su primera semana en la segunda temporada del reality digital. La creadora de contenido se conmovió frente a las cámaras al escuchar las palabras del hijo del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez.

“Doña alegría, la tía de México, felicidades por ser la mejor, de parte de su sobrino Julio César Chávez Jr., un fuerte abrazo, toda la familia Chávez estamos con usted. Échale muchas ganas, la queremos mucho, Dios la bendiga siempre”, se escuchó dentro de La Mansión VIP y reavivó la conversación sobre el vínculo de la influencer con integrantes de la familia Chávez.

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El mensaje de Chávez Jr. llegó en medio de días de emociones cambiantes para la mamá de Poncho de Nigris. Tras escuchar con atención las palabras que le dedicó el pugilista, la reacción de Doña Alegría mostró un gesto tuvo un significado especial durante una experiencia que ha puesto a prueba su ánimo.

La participación de Leticia Guajardo en La Mansión VIP comenzó el pasado 8 de noviembre. Desde su llegada al reality que conduce HotSpanish dejó en claro que estaría dispuesta a convivir, decir lo que piensa y enfrentar las dinámicas del encierro. El reciente mensaje de Chávez Jr. llegó en una semana de cierta tensión.

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La creadora de contenido agradeció las muestras de apoyo del boxeador mexicano

La estancia de Doña Alegría en el reality ha tenido algunos altibajos. En apenas una semana, la participante ha pasado de la emoción por integrarse al elenco a mostrarse vulnerable ante algunas decisiones tomadas dentro de La Mansión. Uno de los momentos más difíciles ocurrió durante una dinámica de baile.

Paola Suárez y Rod Contreras obtuvieron 2 mil puntos y poderes para modificar la distribución de los cuartos. La celebridad de internet decidió intercambiar a Doña Alegría, quien estaba en el cuarto Barullo, por Itatí López, habitante de la habitación Ruletix. La decisión afectó a la madre de Poncho de Nigris, quien expresó sentirse desplazada y decepcionada por lo que vivía dentro del programa.

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“Yo estoy deprimida, me siento desilusionada, sinceramente me arrepiento de haber entrado, me caca del cuarto como si fuera una basura y la verdad, espero que cuando lleguen a mi edad no les pase lo que me está pasando”, manifestó Doña Alegría. También pidió a su hijo, Poncho de Nigris, que fuera por ella al considerar que no se encontraba bien para continuar en el reality.

En ese escenario, el mensaje de Julio César Chávez Jr. adquirió una carga emocional para Leticia Guajardo. El respaldo de alguien ajeno a la convivencia diaria llegó cuando la participante enfrentaba cuestionamientos sobre su permanencia y su papel en las pruebas de La Mansión VIP.

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La hermana de Julio César Chávez Jr. también apoya a la influencer (leticiagdenigris)

Doña Alegría explicó que aceptó el proyecto porque buscaba salir de casa y despejarse de los problemas familiares, empero, la participante, de igual forma, habló de la posibilidad de competir por el premio y sostuvo que el dinero podría servirle para pensar en su edad adulta. Su decisión de ingresar a La Mansión VIP fue respaldada públicamente por su hijo Poncho, quien ha seguido con atención cada episodio desde otra trinchera.

El empresario incluso advirtió antes del estreno de la segunda temporada que su madre podía tener dificultades para convivir con algunas mujeres del grupo. “Mi mamá el problema es que con las mujeres... ella no puede estar cerca de una mujer atractiva”, dijo en un video.

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Ahora que recibió el mensaje de Julio César Chávez Jr., destaca la su cercanía que existe entre Doña Alegría y los Chávez. Inclusive, en el clip que ha recibido cientos de reacciones en su cuenta oficial de Instagram, Nicky Chávez, hermana de JC Chávez Jr. envió una frase que dice: “Te queremos Doña Alegría”.

La mamá de Poncho de Nigris cumple una semana en el reality digital. (Captura de pantalla )

La respuesta de Leticia Guajardo ante el mensaje de Chávez Jr. puso el foco en la cercanía pública que ha mostrado con la familia del boxeador. El gesto fue recibido como una muestra de apoyo y esto fue lo que respondió la creadora de contenido como agradecimiento por sus palabras mientras continúa en La Mansión VIP.

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“Muchas gracias Julio César Chávez Jr, saludos a toda tu familia, a tu papá (Julio César Chávez), a todos, a tu hermana (Nicole Chávez), a todos a toda tu familia, saludos gracias y sigue sigue como estás ahorita siendo un campeón”, expresó Doña Alegría tras recibir el respaldo de los Chávez durante el reality.