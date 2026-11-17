Tras las imágenes en un campo de tiro y un festejo nocturno, la artista contó que el hijo de Eugenio Derbez asistió a su cena de cumpleaños y después le propuso probar una actividad que nunca había realizado. (Fotos: Redes Sociales)

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Las fotografías de José Eduardo Derbez y Mariana Bo en un campo de tiro, seguidas por imágenes de ambos durante una salida nocturna, abrieron una extensa y nueva conversación alrededor de la vida sentimental del actor.

Este martes 17 de noviembre, la DJ decidió aclarar qué hay detrás de esos encuentros, luego de que su cercanía despertara rumores de romance.

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Mariana Bo aclaró en una entrevista los motivos de sus recientes encuentros con el actor. (Instagram/ @djmarianabo)

La aparición de ambos llegó semanas después de la separación pública entre Derbez y Paola Dalay, madre de su hija, Tessa. Mientras la influencer reaccionó a las fotos con una frase sobre la “amistad” del actor, Mariana explicó que han compartido varios planes juntos.

Mariana Bo explicó cómo comenzaron las salidas con José Eduardo Derbez

Las fotos que los mostraron con lentes oscuros y protectores auditivos no fueron, según contó la DJ en una entrevista para Ventanenado, el inicio de su convivencia. Antes de esa salida, ambos ya habían coincidido en un festejo que abrió la puerta a nuevos planes.

Mariana Bo recordó que ella invitó a José Eduardo a su cumpleaños y organizó una cena. Al hablar del gesto que tuvo el actor durante esa noche, comentó: “Fue bien lindo, me regaló un detalle top y me invitó. Pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’”.

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Mariana Bo aceptó acudir al campo de tiro como una experiencia nueva por invitación del actor. (Instagram)

La DJ explicó que nunca antes había practicado tiro y aceptó la invitación como una experiencia distinta. Las fotos de esa salida llegaron después a redes sociales y fueron retomadas por Derbez, detalle que llevó a sus seguidores a preguntarse si existía algo más entre ellos.

La relación tampoco quedó en ese encuentro. Mariana confirmó que volvieron a coincidir durante una noche de fiesta y explicó que la cercanía ha crecido fuera de las publicaciones que detonaron los rumores.

La DJ definió su vínculo con Derbez y no descartó que cambie después

Durante el intercambio, la artista no presentó a José Eduardo Derbez como su pareja. Al hablar de la relación que mantienen, recordó que primero tuvo mayor cercanía con Vadhir Derbez por asuntos ligados a la música, aunque después comenzó a convivir con el actor.

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Sobre el vínculo actual, Mariana fue clara al describirlo: “José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso”.

La DJ también confirmó que las fotos nocturnas no fueron un montaje ni una aparición aislada y mencionó la última vez que se vieron: “Justo lo vi antier, salimos también. Sí, de fiesta”.

La relación de la DJ con la familia Derbez surgió a través de Vadhir Derbez, por proyectos vinculados a la música. (Instagram)

La pregunta sobre un posible noviazgo llegó después de esas aclaraciones. Mariana no confirmó que exista una relación formal, pero dejó abierta una posibilidad para el futuro: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente”.

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Por ahora, Mariana Bo prefiere llamar amistad a lo que comparte con José Eduardo Derbez. Pero entre las salidas que ya confirmaron, una invitación a Tomorrowland y ese “quién sabe después”, la DJ dejó abierta una puerta que las fotos apenas habían comenzado a insinuar.

La reacción de Paola Dalay añade otra capa a la relación

Las declaraciones de Mariana Bo llegaron poco después de la reacción atribuida a Paola Dalay por las fotos de su expareja. La influencer habría dicho que no sabía de esa cercanía y que la DJ “se supone” era amiga del actor.

Dalay también dejó un “Me gusta” en una publicación sobre las imágenes de Derbez y Mariana , un gesto que mostró que estaba al tanto de los comentarios.

La influencer insistió en que César Romo todavía no es su novio, aunque ambos han mantenido interacciones públicas tras confirmar que están saliendo.

José Eduardo Derbez dijo que estaba soltero. Las fotos posteriores con la DJ cambiaron el foco de la conversación, aunque él no ha confirmado un romance.

Paola Dalay reaccionó en redes sociales ante las neuvas fotografías del padre de su hija Tessa. (Foto: YouTube)

Por ahora, la historia entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez se sostiene en salidas, una amistad que ambos están disfrutando y una posibilidad que la DJ no quiso descartar.

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Mientras los seguidores buscan definir lo que ocurre entre ellos, ella dejó la única certeza sobre la mesa: hoy no son novios, pero tampoco parece que hayan terminado de escribir su vínculo.