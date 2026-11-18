Una cocinera con delantal azul realiza la preparación paso a paso de una comida tradicional. En las imágenes se observa el corte de embutidos sobre una tabla de madera, el moldeado manual de porciones de masa con relleno y la limpieza de una cebolla con cuchillo, junto a ingredientes y recipientes dispuestos en la mesa de trabajo. (De mi Rancho a tu cocina)

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Una vez más Doña Ángela nos deleita con sus deliciosas recetas que tienen ese sabor casero que tanto amamos los mexicanos. Además de su gran sabor, lo que más amamos de esta cocinera es que siempre nos da ideas de recetas fáciles de preparar, con ingredientes sencillos de conseguir y accesibles a la economía de las familias.

Es así que en esta ocasión nos dice cómo preparar unas tortitas de papa con jamón y rellenas de queso Oaxaca, acompañadas de una salsa bandera las cuales son ideales para una familia numerosa.

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(De mi Rancho a tu cocina)

Para comenzar Doña Ángela comenta que utiliza cinco papas que ya había cocido previamente con un poco de sal.

Las coloca en un recipiente y las aplasta con un vaso hasta obtener una mezcla suave, con las papas suficientemente cocidas para que puedan deshacerse con facilidad.

Después corta medio kilo de jamón en cuadritos pequeños y lo incorpora a las papas. Añade media barrita de mantequilla, una tacita de pan molido y un huevo.

Bate todos los ingredientes para integrar la mezcla y verifica su consistencia. Al notar que necesita mayor humedad y unión, agrega el segundo huevo y vuelve a mezclar.

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Cuando la preparación queda lista, se coloca un poco de aceite para evitar que la papa se pegue al momento de formar las tortitas. La cocinera toma porciones de tamaño mediano, las aplana y coloca queso Oaxaca en el centro.

(De mi Rancho a tu cocina)

Luego cierra cada pieza para que el queso quede completamente cubierto por la mezcla de papa. Repite el procedimiento hasta terminar la preparación.

Las tortitas se colocan en una cazuela con aceite y se doran por ambos lados. La cocinera señala que obtuvo 20 piezas de buen tamaño. Una vez listas, comienza a preparar la salsa bandera que servirá como acompañamiento.

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Para la salsa, pica primero media cebolla, después corta los tres jitomates y agrega los dos chiles serranos que ya había picado.

También incorpora cilantro finamente picado, añade un poco de sal y mezcla todos los ingredientes hasta que queden bien integrados. La cocinera indica que la salsa debe quedar bien revuelta y menciona que la va a “bullir”.

Finalmente, sirve varias tortitas en un plato y las acompaña con la salsa bandera.

Al probarlas, afirma que quedaron “bien sabrosas” y señala que suele prepararlas con frecuencia porque les gustan a su familia y a sus nietos.

La receta, explica, se puede elaborar en casa con papas, jamón y queso como relleno.

Una mujer con delantal sostiene una preparación de maíz cocido junto a una mesa con platos de comida casera y salsa fresca. (De mi Rancho a Tu Cocina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortitas de papa con jamón y queso al estilo Doña Ángela

Ingredientes

Para las tortitas

5 papas cocidas con sal

½ kilo de jamón

2 huevos

Queso Oaxaca, cantidad necesaria

1 tacita de pan molido

½ barrita de mantequilla

Aceite, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Para la salsa bandera

3 jitomates

2 chiles serranos

½ cebolla

Cilantro, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Preparación

Coloca las papas cocidas en un recipiente. Aplástalas con un vaso hasta obtener un puré uniforme. Pica el jamón en cuadritos pequeños y agrégalo al puré de papa. Incorpora la mantequilla, el pan molido y un huevo. Mezcla todos los ingredientes hasta integrarlos. Añade el segundo huevo y vuelve a batir. La mezcla debe quedar suficientemente unida para poder formar las tortitas. Pon un poco de aceite en tus manos para evitar que la papa se pegue. Toma una porción de la mezcla y forma una tortita de tamaño mediano. Coloca un poco de queso Oaxaca en el centro y cierra la tortita hasta cubrir por completo el relleno. Repite el procedimiento con toda la mezcla. Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 20 tortitas. Calienta aceite en una cazuela y coloca las tortitas. Dóralas por ambos lados hasta que adquieran un color dorado. Retira las tortitas del aceite y colócalas sobre un plato.

Una infografía de Infobae detalla los cuatro pasos del proceso de preparación de tortitas de papa caseras rellenas con queso Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salsa bandera

Pica la cebolla en trozos pequeños. Corta los jitomates en cuadritos. Pica los chiles serranos y el cilantro. Coloca todos los ingredientes en un recipiente. Agrega sal al gusto y mezcla hasta integrar la salsa. Sirve las tortitas de papa acompañadas con la salsa bandera.

¿Cuánto cuesta preparar la receta de tortitas de papa con queso que nos da Doña Ángela?

Para preparar la receta completa para cuatro personas, tomando como referencia precios de supermercados en México el costo estimado de los ingredientes utilizados sería de aproximadamente $269 pesos, equivalente a $67 pesos por persona.

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La receta rinde aproximadamente 20 tortitas, por lo que cada persona podría recibir unas cinco piezas. El costo aproximado por tortita sería de $13,43 pesos.

Si se deben comprar los empaques completos, el gasto en caja sería mayor.

Considerando un paquete de jamón de 500 gramos, una barra completa de mantequilla, una bolsa de pan molido, un litro de aceite, una cartera pequeña de huevos, 250 gramos de queso Oaxaca y las verduras necesarias, la compra podría alcanzar aproximadamente $360 a $380 pesos.

El excedente correspondería a los productos que no se utilizan por completo, como el aceite, la mantequilla, el pan molido, los huevos y la sal. La disponibilidad y el costo pueden cambiar según la ciudad, la sucursal, la marca y si se compra a granel o en paquete.

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