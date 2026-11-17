Esta receta es ideal para acompañar con yogur, frutos rojos o café por la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La textura suave y el dulzor natural del plátano maduro lo convierten en la base perfecta para un postre que prescinde por completo de la harina.

Esta preparación forma parte de una tendencia de repostería saludable que gana terreno en México y el resto de Latinoamérica.

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Los panquecitos de plátano sin harina resultan ideales para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas sin renunciar a un antojo dulce después de la comida o con el café de la tarde.

El plátano maduro concentra mayor cantidad de azúcares naturales, lo que reduce la necesidad de endulzantes adicionales en la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panquecitos de plátano sin harina

Los panquecitos de plátano sin harina son pequeñas porciones individuales elaboradas a partir de puré de plátano, huevo y frutos secos troceados.

Esta combinación reemplaza por completo a la harina de trigo y aporta estructura, humedad y un toque crujiente.

El huevo actúa como aglutinante natural en las recetas sin harina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica es sencilla: se mezclan los ingredientes húmedos y secos, se reparten en moldes individuales y se cocinan a fuego bajo hasta que cuajan. No requiere batidora ni procesos complicados.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 30 minutos aproximados.

1. Preparación: 10 minutos.

2. Cocción: 15 a 20 minutos.

Esta preparación no requiere batidora eléctrica, lo que facilita su elaboración en cualquier cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 2 plátanos maduros grandes

2. 2 huevos

3. 1 cucharada de polvo de hornear

4. 50 g de almendras picadas (opcional)

5. 50 g de nueces picadas (opcional)

6. 1 pizca de canela molida, opcional

7. 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

8. Aceite de oliva suave o de coco, para engrasar los moldes

9. Rodajas extra de plátano y frutos secos para decorar, (opcional)

La vainilla es un aromatizante opcional, pero común en recetas de repostería casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panquecitos de plátano sin harina, paso a paso

1. Pela los 2 plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré con algunos grumos pequeños.

2. Agrega los 2 huevos y mezcla bien hasta integrar por completo con el puré.

3. Incorpora el polvo de hornear, la canela y la esencia de vainilla.

4. Añade las almendras, las nueces y los frutos secos mixtos troceados. Mezcla con una espátula.

5. Engrasa un molde para panquecitos con unas gotas de aceite de oliva o de coco.

6. Vierte la mezcla en cada cavidad del molde, llenando dos terceras partes de su capacidad.

7. Decora la superficie con rodajas de plátano y frutos secos, si se desea.

8. Cocina durante 15 a 20 minutos, en un horno precalentado a 180 ℃ durante 10 a 15 minutos antes. La cocción debe ser hasta que la superficie esté firme y cuajada.

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9. Deja reposar tapado durante 10 minutos antes de desmoldar.

10. Usa una espátula ancha para despegar cada panquecito y evitar que se rompan.

12. Sirve templados o fríos.

El punto de cocción se identifica cuando el palillo insertado en el centro sale limpio o con migas húmedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 panquecitos pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal aproximadamente

Proteínas: 4 g

Carbohidratos: 10 g

Grasas: 8 g

Fibra: 2 g

El rendimiento de la receta puede variar según el tamaño del molde utilizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panquecitos se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético dentro del refrigerador.

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Los panquecitos de plátano combinan bien con un café de grano o un té de hierbas, ideales para la media mañana o la merienda.

También se pueden servir con un toque de yogur natural o griego, que aporta un contraste cremoso y ligeramente ácido.

Mantener los panquecitos en un recipiente hermético evita que absorban humedad del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una versión más indulgente, se puede añadir una cucharada de crema de cacahuate o un hilo de miel de abeja por encima.

Las frutas frescas, como fresas o moras, funcionan como acompañamiento ligero y aportan un toque de frescura al conjunto.