México

Precio del huevo golpea bolsillos en México con su mayor aumento en 20 años: ¿Cuánto cuesta el kilo y dónde comprarlo más barato?

Este alimento de la canasta básica se encareció 7.92% durante la primera mitad de agosto y se convirtió en el producto que más presionó la inflación nacional

El cartón de 30 huevos aumentó seis lempiras en la Feria del Agricultor. (FOTO: Diario Paradigma)
El cartón de 30 huevos aumentó seis lempiras en la Feria del Agricultor. (FOTO: Diario Paradigma)
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El precio del huevo en México registró su mayor aumento en dos décadas para una primera quincena de agosto, un repunte que amenaza con ejercer mayor presión sobre el presupuesto de los hogares, especialmente entre las familias de menores ingresos.

Durante los primeros 15 días de agosto de 2026, este alimento básico se encareció 7.92% frente a la segunda quincena de julio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trata del incremento más pronunciado para un periodo comparable desde 2006, cuando la variación alcanzó 8.54%.

El aumento también colocó al huevo como el producto con mayor incidencia sobre la inflación nacional durante la primera mitad del mes. Su encarecimiento se sumó a las alzas observadas en otros ingredientes habituales de la cocina mexicana, como la cebolla y el chile serrano.

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Precio del huevo aumenta hasta 23% en la Central de Abasto

La variación de 7.92% reportada por el Inegi representa un promedio nacional. Sin embargo, los registros de mercados mayoristas muestran aumentos todavía más pronunciados en determinados puntos de venta.

Información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) indica que el precio frecuente del kilo de huevo al menudeo en la Central de Abasto de la Ciudad de México pasó de 30 pesos, entre el 20 y el 24 de julio, a 37 pesos durante la semana del 10 al 14 de agosto.

Lo anterior representa un encarecimiento de 23.33% en menos de un mes. A pesar del aumento, el precio observado en este centro mayorista todavía se mantiene por debajo de los costos encontrados en diversas tiendas de autoservicio.

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Dependiendo de la ciudad, el establecimiento, la presentación y la marca, el kilo puede encontrarse entre 50 y 70 pesos en supermercados y comercios minoristas. En Guadalajara, por ejemplo, los precios llegan a la parte alta de ese rango, mientras que en ciudades fronterizas como Tijuana pueden superar los 80 pesos por kilogramo.

La diferencia entre los mercados mayoristas y algunas tiendas evidencia la importancia de comparar precios antes de realizar la compra, pues el costo final puede variar considerablemente incluso entre sucursales pertenecientes a una misma cadena comercial.

¿Dónde comprar el huevo más barato?

Ante el incremento registrado durante agosto, los mercados tradicionales, centrales de abasto y expendios especializados se perfilan como las opciones más económicas para comprar huevo, principalmente cuando el producto se vende por kilo y sin empaque de marca.

La referencia más reciente del SNIIM ubica en 37 pesos el precio frecuente por kilogramo en la Central de Abasto de la CDMX, entre el 10 y el 14 de agosto. Aunque esta cifra representa un aumento frente a los 30 pesos observados en julio, continúa por debajo de los precios de entre 50 y 70 pesos reportados en tiendas y supermercados.

De acuerdo con medios nacionales, comprar directamente en centrales de abasto o mercados puede reducir el costo por pieza hasta 30% frente a supermercados o tiendas de conveniencia.

No obstante, no existe un establecimiento que sea permanentemente el más barato en todo el país. Los precios cambian por ciudad, marca, tamaño, color, presentación y fecha de consulta. Por ello, antes de comprar se recomienda:

  • Comparar el precio por pieza y no solamente el costo total del paquete.
  • Revisar cuánto cuesta el kilo en mercados, recauderías y centrales de abasto.
  • Calcular si las presentaciones de 18 o 30 piezas realmente ofrecen un menor precio unitario.
  • Evitar comprar cantidades grandes si el producto no se consumirá antes de perder frescura.
  • Consultar la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para revisar costos actualizados en establecimientos cercanos.

Además, adquirir el producto suelto permite comprar solamente la cantidad necesaria. En algunos casos, esta opción también evita pagar costos relacionados con el empaque y la marca.

¿Por qué el aumento golpea más a las familias de bajos ingresos?

El encarecimiento del huevo tiene un impacto especial porque se trata de una de las fuentes de proteína animal más accesibles y consumidas en México. En periodos de menor crecimiento económico o pérdida del poder adquisitivo, las familias suelen sustituir alimentos más costosos, como la carne de res, por huevo y pollo.

El análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), citado por El Economista, señala que el gasto de los hogares mexicanos en proteína animal pasó de 174 mil 262 millones de pesos en 2022 a 208 mil 833 millones en 2024. Esto equivale a un incremento real de 8%.

La afectación tampoco es igual para todas las familias. Los hogares pertenecientes al segmento de menores ingresos destinan alrededor de 52% de sus recursos a la compra de alimentos, mientras que en el grupo con mayores ingresos la proporción se reduce a 14%.

Por esta razón, un aumento en productos de consumo cotidiano puede obligar a las familias de menores recursos a recortar otros gastos o sustituir alimentos en su dieta.

México, el país que más huevo consume

El impacto del aumento también está relacionado con el elevado consumo nacional. Cada persona en México come, en promedio, 345 huevos al año, equivalentes a más de 26 kilogramos, según datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Esta cifra coloca a México como el país con el mayor consumo per cápita de huevo. Para cubrir la demanda, el territorio nacional produce cerca de 2.77 millones de toneladas anuales, volumen que lo posiciona como el cuarto productor mundial.

Además de ser una fuente de proteína, el huevo aporta vitaminas D, B6 y B12, así como hierro, zinc y selenio. Su versatilidad, disponibilidad y costo históricamente menor frente a otras proteínas explican su presencia constante en la alimentación mexicana.

Mientras los precios se estabilizan, las familias también pueden complementar su consumo de proteína con opciones como frijoles, lentejas y garbanzos, alimentos de menor costo que permiten diversificar la dieta y reducir temporalmente el impacto del alza.

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