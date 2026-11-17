Maru Campos habla en el Congreso Católicos y Vida Pública celebrado en España sobre la defensa de la soberanía de México. (@MaruCampos_G)

Guardar

Durante su participación en la clausura del 28.° Congreso Católicos y Vida Pública celebrado en Madrid, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió un mensaje sobre la situación actual en México, subrayando que la verdadera soberanía de un país se sostiene cuando, dentro de sus fronteras: “Nadie está por encima de la ley”.

La mandataria estatal acudió al evento de orientación conservadora y humanista cristiana por invitación de la Asociación Católico de Propagandistas (ACdP), la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la organización del propio Congreso. Durante su intervención, Campos aprovechó el foro Las decisiones morales: el corazón de la política humanista para compartir su visión sobre el Estado de derecho y los principios que rigen su administración.

PUBLICIDAD

El discurso de Campos en Madrid se produce en medio de una disputa abierta con el gobierno federal. El conflicto se originó tras un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde agentes de la CIA murieron en un accidente mientras participaban en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. El caso derivó en la detención del exfiscal estatal, César Jáuregui, vinculado a proceso por traición a la patria, y en acusaciones cruzadas sobre quién sabía qué y cuándo.

Maru Campos vinculó la fe con límites al ejercicio del poder

Durante su intervención, la gobernadora de Chihuahua afirmó que los políticos cristianos enfrentan un período complejo por la presencia de corrientes que “cuestionan” sus principios y desacreditan su forma de pensar. “La fe no ofrece respuestas automáticas, ni nos exime de estudiar, de escuchar, de reconocer nuestros errores; tampoco nos hace moralmente superiores”.

PUBLICIDAD

La mandataria panista acusa que la administración federal mantiene a la entidad sin atención en participaciones, salud, el gusano barrenador y la inseguridad, y afirma que el reclamo marca un punto de quiebre con la Federación

La gobernadora consideró que un político cristiano debe responder a lo que llamó afrentas contra sus creencias. También exhortó a resistir la falsedad y la mentira antes de caer en divisiones y confrontaciones.

Campos atribuyó esas dinámicas a los populismos y agregó que también veía esa amenaza en los comunismos. La mandataria no detalló casos concretos para fundamentar esa comparación.

Acusa un “pacto criminal” de Morena con los cárteles y describe una relación “muy complicada” con Sheinbaum

Como gobernadora de oposición y “política cristiana”, Campos dijo que es su deber denunciar un “pacto criminal” entre Morena y los cárteles criminales. “El gobierno federal está en franca asociación, en un vínculo muy estrecho”, afirmó. Según la gobernadora, la Secretaría de la Defensa “cuida que los militares no lleguen a donde se están produciendo el fentanilo, las metanfetaminas, la cocaína”, mientras los cárteles garantizan votos a Morena en las elecciones.

PUBLICIDAD

La mandataria aseguró que denunciar esto le ha costado y que hoy tiene una relación “muy complicada” con la presidenta, a quien dijo haber “confrontado”. Afirmó que se le acusa de “traidora a la patria” sin pruebas por cooperar con Estados Unidos.

Campos sostuvo que el crimen “amenaza la democracia” y citó el índice del World Justice Project 2026, que ubica a México en el lugar 125 de 143 países. Recordó además que, en 2019, como alcaldesa, fue con alrededor de 30 alcaldes a Palacio Nacional a pedir que no se eliminaran los subsidios de seguridad municipal.

PUBLICIDAD

Campos lamenta despenalización del aborto en Chihuahua

En enero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las disposiciones del Código Penal de Chihuahua que sancionaban el aborto voluntario. La propia Corte estableció después criterios para obligar judicialmente a las autoridades sanitarias a garantizar el acceso al procedimiento.

La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, interviene en un estrado durante el Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la ACdP y el CEU. Durante el evento, la funcionaria aborda temas relacionados con la postura frente a la interrupción legal del embarazo, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el funcionamiento de las instituciones del sector salud en su entidad.

Campos calificó la resolución de extralimitación judicial. “Los ministros de la corte no pueden legislar, bueno, lo hicieron”, dijo. Pese a la sentencia, la gobernadora dejó en claro que las instituciones de salud de Chihuahua no practican interrupciones del embarazo. “De facto no hay hospitales, no hay material de curación, se fue la luz en el hospital y no podemos realizar los abortos”, afirmó.

PUBLICIDAD

La mandataria enmarcó su postura en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que advierte sobre una “cultura de la muerte” basada en criterios de utilidad o autonomía. “La dignidad humana no se le debe arrebatar a ninguno, a ningún hijo de Dios”, sostuvo. En su lugar, explicó que su gobierno acompaña a las mujeres y les brinda “el auxilio que necesitan para no considerar una opción tan trágica”.