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Recetas de pancakes, rápidas y fáciles: ocho opciones dulces y saladas para preparar en casa

Existen diferentes alternativas con harina común, integral y avena, además de combinaciones con chocolate, frutas, queso y verduras, con ingredientes simples y un paso a paso pensado para cocineros principiantes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Argentina, los pancakes se utilizaban para desayunos o meriendas, pero ya se adaptan a almuerzos y cenas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar pancakes en casa permite explorar una variedad de sabores y texturas. Las recetas siguientes ofrecen opciones dulces y saladas, todas con instrucciones, ingredientes accesibles y pasos que se adaptan a cualquier nivel de experiencia en la cocina.

Cada propuesta busca resaltar la versatilidad de este clásico, ideal tanto para desayunos como para cenas informales.

1- Pancakes clásicos esponjosos

Una pila alta de pancakes dorados en un plato de cerámica sobre mesa de madera. Un tenedor de plata está a la izquierda, con una ventana borrosa al fondo.
Los pancakes clásicos esponjosos se preparan con harina de trigo, leche, huevos, manteca y vainilla, y se cocinan en sartén hasta que las burbujas marcan el momento de girarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pancakes tradicionales siguen siendo una de las elecciones preferidas en desayunos y meriendas. Su textura ligera y sabor neutro combinan con infinidad de toppings.

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Ingredientes

  • 200 g de harina de trigo
  • 50 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Manteca extra para cocinar

Paso a paso

  1. Batir los huevos en un bol amplio junto con el azúcar.
  2. Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.
  3. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla líquida.
  4. Mezclar suavemente hasta que no queden grumos. Evitar batir en exceso.
  5. Calentar una sartén antiadherente y pincelar apenas con manteca.
  6. Verter un cucharón de masa por pancake. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie.
  7. Girar con espátula y cocinar hasta dorar el otro lado.
  8. Repetir hasta terminar la masa.
  9. Servir calientes, solos o con miel, frutas o cremas.

2- Pancakes integrales con miel y frutas

Mini hotcakes con avena, desayuno saludable y esponjoso con ingredientes naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pancakes integrales combinan harina integral y azúcar mascabo con manzana rallada, y se sirven con miel y frutas frescas para una versión con más fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variante utiliza harina integral, que aporta fibra y un sabor levemente tostado. El acompañamiento de frutas frescas y miel resalta el perfil saludable de la receta.

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Ingredientes

  • 180 g de harina integral
  • 1 huevo
  • 200 ml de leche
  • 30 g de azúcar mascabo
  • 40 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 manzana verde rallada
  • Miel y frutas frescas para acompañar

Paso a paso

  1. Mezclar el huevo, la leche y la manteca derretida.
  2. Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal y el azúcar mascabo.
  3. Agregar la manzana rallada y mezclar.
  4. Cocinar porciones de masa en sartén antiadherente hasta dorar de ambos lados.
  5. Servir con frutas frescas y miel.

3- Pancakes de avena y banana

Desayuno saludable con hot cakes, avena, plátano, yogurt cremoso, miel, combinación de proteínas y fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pancakes de avena y banana reemplazan la harina tradicional por avena fina y suman canela, con un dulzor natural que permite acompañarlos con yogur y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pancakes no llevan harina tradicional. La avena y la banana logran una textura húmeda y un dulzor natural, sin necesidad de azúcar extra.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 60 g de avena fina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de canela
  • Aceite neutro para cocinar

Paso a paso

  1. Pisar las bananas hasta obtener un puré.
  2. Batir los huevos y mezclalos con el puré.
  3. Agregar la avena, el polvo de hornear y la canela.
  4. Cocinar por cucharadas en sartén aceitada, dándoles forma circular.
  5. Hornear cada lado hasta que doren.
  6. Servir tibios, solos o con yogur y frutos secos.

4- Pancakes de chocolate y nueces

Una pila de seis panqueques con sirope oscuro chorreando, trozos de nueces y un trozo de mantequilla; hay una jarra de jarabe y un vaso de leche.
Los pancakes de chocolate incorporan cacao amargo y nueces picadas a una masa esponjosa, y se doran en sartén para una merienda con sabor más intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una opción más intensa, el cacao y las nueces combinan en una masa esponjosa ideal para una merienda especial.

Ingredientes

  • 180 g de harina de trigo
  • 30 g de cacao amargo en polvo
  • 60 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 220 ml de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 40 g de nueces picadas

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar.
  2. Incorporar la leche y la manteca.
  3. Sumar la harina, el cacao, el polvo de hornear y las nueces.
  4. Revolver hasta integrar.
  5. Cocinar porciones en sartén antiadherente hasta que las burbujas en la superficie indiquen que es momento de girar.
  6. Dorar el otro lado y servir.

5- Pancakes de cebolla y queso

Pila de panqueques, queso derretido, trozos de cebolla, cebollín picado, crema blanca, salsa roja y vaso con líquido oscuro sobre tabla de madera.
Los pancakes de cebolla y queso llevan cebolla previamente dorada y queso rallado en la mezcla, y se sirven calientes con hojas verdes o salsa de tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pancakes resultan sabrosos y van bien acompañados por una ensalada fresca o salsa de tomate.

Ingredientes

  • 180 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 200 ml de leche
  • 1 cebolla mediana picada
  • 80 g de queso rallado (tipo parmesano o pategrás)
  • 1 pizca de sal
  • Pimienta al gusto
  • Aceite para cocinar

Paso a paso

  1. Dorar la cebolla en una sartén con un poco de aceite.
  2. Batir los huevos y sumar la leche.
  3. Añadir la harina, la sal y la pimienta.
  4. Integrar la cebolla dorada y el queso rallado.
  5. Cocinar porciones en sartén antiadherente con poco aceite.
  6. Servir calientes, con hojas verdes o salsa.

6- Pancakes de espinaca y ricota

bocadillos con vegetales, snack al horno, recetas verdes, merienda nutritiva, ideas con espinaca - (Imagen Ilustrativa Infobae) 2/2
Los pancakes de espinaca y ricota integran espinaca cocida picada y ricota con un toque de polvo de hornear, y se acompañan con tomates cherry y semillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión apta para vegetarianos, suave y nutritiva. Puede servirse con tomates cherry y semillas.

Ingredientes

  • 150 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 180 ml de leche
  • 100 g de espinaca cocida y picada
  • 120 g de ricota
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  1. Mezclar los huevos con la leche.
  2. Incorporar la harina y el polvo de hornear.
  3. Sumar la espinaca, la ricota, la sal y la pimienta.
  4. Cocinar porciones en sartén con unas gotas de aceite de oliva.
  5. Servir con tomates frescos y semillas.

7- Pancakes de maíz y queso

Pila de cinco pancakes con granos de maíz y queso derretido, cubiertos con sirope, un trozo de mantequilla, arándanos, azúcar glas, tenedor, taza de café y vaso de zumo.
Los pancakes de maíz y queso combinan granos de maíz enteros y procesados con queso fresco en cubos, y resultan ideales como guarnición o plato principal con ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideales para acompañar carnes o como plato principal con una ensalada. El maíz le da dulzor y textura.

Ingredientes

  • 150 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 200 g de granos de maíz cocidos (puede ser de lata, escurridos)
  • 100 ml de leche
  • 80 g de queso fresco en cubos pequeños
  • 1 pizca de sal
  • Pimienta al gusto
  • Aceite para cocinar

Paso a paso

  1. Procesar la mitad de los granos de maíz hasta lograr una pasta.
  2. Batir los huevos e incorporar la leche.
  3. Añadir la harina, sal y pimienta.
  4. Agregar la pasta de maíz, el resto de los granos y el queso.
  5. Cocinar porciones en sartén aceitada.
  6. Servir tibios.

8- Pancakes de papa y ciboulette

Seis tortitas de papa con ciboulette en plato blanco. Arriba, crema agria y cebollín picado. Al lado, un cuenco con salsa de manzana. Cubiertos de metal en la mesa.
Los pancakes de papa y ciboulette aprovechan papa cocida pisada con hierbas frescas, y se cocinan en discos dorados para servir solos o con crema ácida y hojas verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa rápida para aprovechar papas cocidas. El ciboulette aporta frescura.

Ingredientes

  • 200 g de papa cocida y pisada
  • 2 huevos
  • 60 g de harina de trigo
  • 70 ml de leche
  • 2 cucharadas de ciboulette picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para cocinar

Paso a paso

  1. Mezclar la papa con los huevos y la leche.
  2. Incorporar la harina, el ciboulette, la sal y la pimienta.
  3. Cocinar discos de masa en sartén con aceite hasta dorar ambos lados.
  4. Servir solos o con crema ácida y hojas verdes.

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