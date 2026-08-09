Recetas de pancakes, rápidas y fáciles: ocho opciones dulces y saladas para preparar en casa

Preparar pancakes en casa permite explorar una variedad de sabores y texturas. Las recetas siguientes ofrecen opciones dulces y saladas, todas con instrucciones, ingredientes accesibles y pasos que se adaptan a cualquier nivel de experiencia en la cocina.
Cada propuesta busca resaltar la versatilidad de este clásico, ideal tanto para desayunos como para cenas informales.
1- Pancakes clásicos esponjosos
Los pancakes tradicionales siguen siendo una de las elecciones preferidas en desayunos y meriendas. Su textura ligera y sabor neutro combinan con infinidad de toppings.
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Ingredientes
- 200 g de harina de trigo
- 50 g de azúcar
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 50 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Manteca extra para cocinar
Paso a paso
- Batir los huevos en un bol amplio junto con el azúcar.
- Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla líquida.
- Mezclar suavemente hasta que no queden grumos. Evitar batir en exceso.
- Calentar una sartén antiadherente y pincelar apenas con manteca.
- Verter un cucharón de masa por pancake. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie.
- Girar con espátula y cocinar hasta dorar el otro lado.
- Repetir hasta terminar la masa.
- Servir calientes, solos o con miel, frutas o cremas.
2- Pancakes integrales con miel y frutas
Esta variante utiliza harina integral, que aporta fibra y un sabor levemente tostado. El acompañamiento de frutas frescas y miel resalta el perfil saludable de la receta.
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Ingredientes
- 180 g de harina integral
- 1 huevo
- 200 ml de leche
- 30 g de azúcar mascabo
- 40 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 manzana verde rallada
- Miel y frutas frescas para acompañar
Paso a paso
- Mezclar el huevo, la leche y la manteca derretida.
- Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal y el azúcar mascabo.
- Agregar la manzana rallada y mezclar.
- Cocinar porciones de masa en sartén antiadherente hasta dorar de ambos lados.
- Servir con frutas frescas y miel.
3- Pancakes de avena y banana
Estos pancakes no llevan harina tradicional. La avena y la banana logran una textura húmeda y un dulzor natural, sin necesidad de azúcar extra.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 60 g de avena fina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de canela
- Aceite neutro para cocinar
Paso a paso
- Pisar las bananas hasta obtener un puré.
- Batir los huevos y mezclalos con el puré.
- Agregar la avena, el polvo de hornear y la canela.
- Cocinar por cucharadas en sartén aceitada, dándoles forma circular.
- Hornear cada lado hasta que doren.
- Servir tibios, solos o con yogur y frutos secos.
4- Pancakes de chocolate y nueces
Para quienes buscan una opción más intensa, el cacao y las nueces combinan en una masa esponjosa ideal para una merienda especial.
Ingredientes
- 180 g de harina de trigo
- 30 g de cacao amargo en polvo
- 60 g de azúcar
- 2 huevos
- 220 ml de leche
- 50 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 40 g de nueces picadas
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar.
- Incorporar la leche y la manteca.
- Sumar la harina, el cacao, el polvo de hornear y las nueces.
- Revolver hasta integrar.
- Cocinar porciones en sartén antiadherente hasta que las burbujas en la superficie indiquen que es momento de girar.
- Dorar el otro lado y servir.
5- Pancakes de cebolla y queso
Estos pancakes resultan sabrosos y van bien acompañados por una ensalada fresca o salsa de tomate.
Ingredientes
- 180 g de harina de trigo
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- 1 cebolla mediana picada
- 80 g de queso rallado (tipo parmesano o pategrás)
- 1 pizca de sal
- Pimienta al gusto
- Aceite para cocinar
Paso a paso
- Dorar la cebolla en una sartén con un poco de aceite.
- Batir los huevos y sumar la leche.
- Añadir la harina, la sal y la pimienta.
- Integrar la cebolla dorada y el queso rallado.
- Cocinar porciones en sartén antiadherente con poco aceite.
- Servir calientes, con hojas verdes o salsa.
6- Pancakes de espinaca y ricota
Una versión apta para vegetarianos, suave y nutritiva. Puede servirse con tomates cherry y semillas.
Ingredientes
- 150 g de harina de trigo
- 2 huevos
- 180 ml de leche
- 100 g de espinaca cocida y picada
- 120 g de ricota
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Mezclar los huevos con la leche.
- Incorporar la harina y el polvo de hornear.
- Sumar la espinaca, la ricota, la sal y la pimienta.
- Cocinar porciones en sartén con unas gotas de aceite de oliva.
- Servir con tomates frescos y semillas.
7- Pancakes de maíz y queso
Ideales para acompañar carnes o como plato principal con una ensalada. El maíz le da dulzor y textura.
Ingredientes
- 150 g de harina de trigo
- 2 huevos
- 200 g de granos de maíz cocidos (puede ser de lata, escurridos)
- 100 ml de leche
- 80 g de queso fresco en cubos pequeños
- 1 pizca de sal
- Pimienta al gusto
- Aceite para cocinar
Paso a paso
- Procesar la mitad de los granos de maíz hasta lograr una pasta.
- Batir los huevos e incorporar la leche.
- Añadir la harina, sal y pimienta.
- Agregar la pasta de maíz, el resto de los granos y el queso.
- Cocinar porciones en sartén aceitada.
- Servir tibios.
8- Pancakes de papa y ciboulette
Una alternativa rápida para aprovechar papas cocidas. El ciboulette aporta frescura.
Ingredientes
- 200 g de papa cocida y pisada
- 2 huevos
- 60 g de harina de trigo
- 70 ml de leche
- 2 cucharadas de ciboulette picado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para cocinar
Paso a paso
- Mezclar la papa con los huevos y la leche.
- Incorporar la harina, el ciboulette, la sal y la pimienta.
- Cocinar discos de masa en sartén con aceite hasta dorar ambos lados.
- Servir solos o con crema ácida y hojas verdes.
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