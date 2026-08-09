Recetas de pancakes, rápidas y fáciles: ocho opciones dulces y saladas para preparar en casa

En Argentina, los pancakes se utilizaban para desayunos o meriendas, pero ya se adaptan a almuerzos y cenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar pancakes en casa permite explorar una variedad de sabores y texturas. Las recetas siguientes ofrecen opciones dulces y saladas, todas con instrucciones, ingredientes accesibles y pasos que se adaptan a cualquier nivel de experiencia en la cocina.

Cada propuesta busca resaltar la versatilidad de este clásico, ideal tanto para desayunos como para cenas informales.

1- Pancakes clásicos esponjosos

Los pancakes clásicos esponjosos se preparan con harina de trigo, leche, huevos, manteca y vainilla, y se cocinan en sartén hasta que las burbujas marcan el momento de girarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pancakes tradicionales siguen siendo una de las elecciones preferidas en desayunos y meriendas. Su textura ligera y sabor neutro combinan con infinidad de toppings.

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Ingredientes

200 g de harina de trigo

50 g de azúcar

2 huevos

250 ml de leche

50 g de manteca derretida

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Manteca extra para cocinar

Paso a paso

Batir los huevos en un bol amplio junto con el azúcar. Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla líquida. Mezclar suavemente hasta que no queden grumos. Evitar batir en exceso. Calentar una sartén antiadherente y pincelar apenas con manteca. Verter un cucharón de masa por pancake. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Girar con espátula y cocinar hasta dorar el otro lado. Repetir hasta terminar la masa. Servir calientes, solos o con miel, frutas o cremas.

2- Pancakes integrales con miel y frutas

Los pancakes integrales combinan harina integral y azúcar mascabo con manzana rallada, y se sirven con miel y frutas frescas para una versión con más fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variante utiliza harina integral, que aporta fibra y un sabor levemente tostado. El acompañamiento de frutas frescas y miel resalta el perfil saludable de la receta.

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Ingredientes

180 g de harina integral

1 huevo

200 ml de leche

30 g de azúcar mascabo

40 g de manteca derretida

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 manzana verde rallada

Miel y frutas frescas para acompañar

Paso a paso

Mezclar el huevo, la leche y la manteca derretida. Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal y el azúcar mascabo. Agregar la manzana rallada y mezclar. Cocinar porciones de masa en sartén antiadherente hasta dorar de ambos lados. Servir con frutas frescas y miel.

3- Pancakes de avena y banana

Los pancakes de avena y banana reemplazan la harina tradicional por avena fina y suman canela, con un dulzor natural que permite acompañarlos con yogur y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pancakes no llevan harina tradicional. La avena y la banana logran una textura húmeda y un dulzor natural, sin necesidad de azúcar extra.

Ingredientes

2 bananas maduras

2 huevos

60 g de avena fina

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de canela

Aceite neutro para cocinar

Paso a paso

Pisar las bananas hasta obtener un puré. Batir los huevos y mezclalos con el puré. Agregar la avena, el polvo de hornear y la canela. Cocinar por cucharadas en sartén aceitada, dándoles forma circular. Hornear cada lado hasta que doren. Servir tibios, solos o con yogur y frutos secos.

4- Pancakes de chocolate y nueces

Los pancakes de chocolate incorporan cacao amargo y nueces picadas a una masa esponjosa, y se doran en sartén para una merienda con sabor más intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una opción más intensa, el cacao y las nueces combinan en una masa esponjosa ideal para una merienda especial.

Ingredientes

180 g de harina de trigo

30 g de cacao amargo en polvo

60 g de azúcar

2 huevos

220 ml de leche

50 g de manteca derretida

1 cucharadita de polvo de hornear

40 g de nueces picadas

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar. Incorporar la leche y la manteca. Sumar la harina, el cacao, el polvo de hornear y las nueces. Revolver hasta integrar. Cocinar porciones en sartén antiadherente hasta que las burbujas en la superficie indiquen que es momento de girar. Dorar el otro lado y servir.

5- Pancakes de cebolla y queso

Los pancakes de cebolla y queso llevan cebolla previamente dorada y queso rallado en la mezcla, y se sirven calientes con hojas verdes o salsa de tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pancakes resultan sabrosos y van bien acompañados por una ensalada fresca o salsa de tomate.

Ingredientes

180 g de harina de trigo

2 huevos

200 ml de leche

1 cebolla mediana picada

80 g de queso rallado (tipo parmesano o pategrás)

1 pizca de sal

Pimienta al gusto

Aceite para cocinar

Paso a paso

Dorar la cebolla en una sartén con un poco de aceite. Batir los huevos y sumar la leche. Añadir la harina, la sal y la pimienta. Integrar la cebolla dorada y el queso rallado. Cocinar porciones en sartén antiadherente con poco aceite. Servir calientes, con hojas verdes o salsa.

6- Pancakes de espinaca y ricota

Los pancakes de espinaca y ricota integran espinaca cocida picada y ricota con un toque de polvo de hornear, y se acompañan con tomates cherry y semillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión apta para vegetarianos, suave y nutritiva. Puede servirse con tomates cherry y semillas.

Ingredientes

150 g de harina de trigo

2 huevos

180 ml de leche

100 g de espinaca cocida y picada

120 g de ricota

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Paso a paso

Mezclar los huevos con la leche. Incorporar la harina y el polvo de hornear. Sumar la espinaca, la ricota, la sal y la pimienta. Cocinar porciones en sartén con unas gotas de aceite de oliva. Servir con tomates frescos y semillas.

7- Pancakes de maíz y queso

Los pancakes de maíz y queso combinan granos de maíz enteros y procesados con queso fresco en cubos, y resultan ideales como guarnición o plato principal con ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideales para acompañar carnes o como plato principal con una ensalada. El maíz le da dulzor y textura.

Ingredientes

150 g de harina de trigo

2 huevos

200 g de granos de maíz cocidos (puede ser de lata, escurridos)

100 ml de leche

80 g de queso fresco en cubos pequeños

1 pizca de sal

Pimienta al gusto

Aceite para cocinar

Paso a paso

Procesar la mitad de los granos de maíz hasta lograr una pasta. Batir los huevos e incorporar la leche. Añadir la harina, sal y pimienta. Agregar la pasta de maíz, el resto de los granos y el queso. Cocinar porciones en sartén aceitada. Servir tibios.

8- Pancakes de papa y ciboulette

Los pancakes de papa y ciboulette aprovechan papa cocida pisada con hierbas frescas, y se cocinan en discos dorados para servir solos o con crema ácida y hojas verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa rápida para aprovechar papas cocidas. El ciboulette aporta frescura.

Ingredientes

200 g de papa cocida y pisada

2 huevos

60 g de harina de trigo

70 ml de leche

2 cucharadas de ciboulette picado

Sal y pimienta al gusto

Aceite para cocinar

Paso a paso

Mezclar la papa con los huevos y la leche. Incorporar la harina, el ciboulette, la sal y la pimienta. Cocinar discos de masa en sartén con aceite hasta dorar ambos lados. Servir solos o con crema ácida y hojas verdes.