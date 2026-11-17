Danna Alcalá, Erick Selim y Erica Edwards asumen los papeles principales en sustitución de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez. (CUARTOSCURO)

Guardar

Wildwood recupera terreno en taquilla tras el redoblaje que reemplazó a influencers por actores profesionales en México, con un crecimiento de 2% en su tercera semana y 49.57 millones de pesos acumulados desde su estreno el 29 de octubre de 2026.

El domingo 15 de noviembre fue el mejor indicador del cambio: 49 mil 615 espectadores asistieron a ver la película de Laika, lo que representó un crecimiento de 2% frente al domingo anterior, cuando las críticas en redes sociales ya habían alcanzado su punto más álgido contra las voces de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

PUBLICIDAD

Danna Alcalá, Erick Selim y Erica Edwards toman el relevo profesional

El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.

El jueves 12 de noviembre, primer día con el nuevo doblaje disponible en salas, la cinta registró 10 mil 630 asistentes, una caída de 41% frente al jueves previo, cuando el público aún desconocía en su mayoría el cambio. El viernes 13 duplicó esa cifra y convocó a 22 mil 822 espectadores, reduciendo el descenso semanal a apenas 17%. El sábado 14 mantuvo ese mismo 17% de caída con 39 mil 298 personas.

Danna Alcalá, nacida en 2009, tomó el papel de Prue McKeel en sustitución de Macarena García. Erick Selim reemplazó a Javier Ibarreche en el rol de Brendan, el Rey Bandido. Erica Edwards ocupó el lugar de Natalia Téllez. Las voces de Emilio Treviño y Cristina Hernández se mantuvieron sin cambios en ambas versiones.

PUBLICIDAD

El distribuidor respondió en dos semanas al reclamo del público

Imagem Films MX distribuye la versión modificada en salas a dos semanas del estreno inicial tras el reclamo de la audiencia. (LAIKA)

Imagem Films MX anunció el nuevo doblaje el martes 10 de noviembre y lo estrenó en cines el 12, apenas dos semanas después del lanzamiento original del 29 de octubre. En su comunicado, la empresa defendió la producción original al señalar que cumplió con los estándares creativos y profesionales establecidos y contó con la aprobación de todas las partes involucradas en América Latina.

La decisión es infrecuente en la industria: no existe un precedente reciente en México de un distribuidor que haya reemplazado el elenco completo de un doblaje mientras la película permanecía en cartelera. La campaña que presionó por el cambio circuló en redes sociales e incluyó una petición formal que exigía reemplazar el reparto.

PUBLICIDAD

La caída semanal del 13% contrasta con el promedio habitual del 40 al 50%

La etapa con las voces originales reúne 36.43 millones de pesos y 467 mil 700 asistentes, según datos de Canacine. (Especial)

En su tercera semana, Wildwood: El bosque salvaje registró la menor caída de audiencia de toda la cartelera nacional con un descenso de apenas 13%, según datos de Rentrak correspondientes al período del 12 al 15 de noviembre. En la industria cinematográfica, la norma es que una película pierda entre el 40 y el 50% de su público de una semana a otra a partir de la segunda, especialmente ante la entrada de nuevos estrenos cada jueves.

El gato con sombrero perdió 40% de su público en su segunda semana, y La Venganza del Charro Negro retrocedió 43% en su cuarta. Wildwood promedió 200 asistentes por pantalla en sus mil 156 salas activas, superando los 190 que registró El gato con sombrero pese a que ese título operaba con mil 685 pantallas.

PUBLICIDAD

Las primeras dos semanas con influencers dejaron 36.43 millones de pesos

Chris Butler adapta el guion cinematográfico a partir de la novela de Colin Meloy con ilustraciones de Carson Ellis. (Instagram / LAIKA Studios)

Durante las dos primeras semanas en cartelera, del 29 de octubre al 8 de noviembre, con las voces originales de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, la película acumuló 36.43 millones de pesos y 467 mil 700 asistentes, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). Su fin de semana de estreno generó 13.9 millones de pesos; el segundo fin de semana bajó a 11.59 millones de pesos y 138 mil 230 espectadores.

Al cerrar el miércoles 11 de noviembre, un día antes del lanzamiento del nuevo doblaje, la película había acumulado 40 millones 109 mil 775 pesos y 524 mil 553 asistentes en territorio mexicano. Los 9.46 millones de pesos recaudados entre el 12 y el 15 de noviembre representan la diferencia entre ese piso y el acumulado total.

PUBLICIDAD

Wildwood acumula 70 millones de dólares a nivel global con un presupuesto de 100 millones

El largometraje suma 70 millones de USD en la taquilla internacional frente a un presupuesto de 100 millones de USD.

A nivel internacional, Wildwood fue dirigida y producida por Travis Knight para el estudio Laika y distribuida por Fathom Entertainment. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, acumuló 70 millones en taquilla mundial al 15 de noviembre: 48 millones en Estados Unidos y Canadá, y 22 millones en otros territorios, según datos de Wikipedia. Su tercera semana en Norteamérica arrojó 7.21 millones de dólares con una caída de apenas 20% y una reducción del 13% en su cobertura de salas, posicionándola como el segundo título holdover del fin de semana.

El estreno internacional de la película tuvo lugar el 11 de octubre de 2026 en el BFI London Film Festival, seguido del lanzamiento en Estados Unidos el 23 de octubre. El elenco original en inglés incluye a Carey Mulligan, Jacob Tremblay, Angela Bassett, Awkwafina y Mahershala Ali, entre otros. La cinta está basada en la novela homónima de Colin Meloy con ilustraciones de Carson Ellis, y la adaptación del guion estuvo a cargo de Chris Butler. El acumulado en México al cierre del 15 de noviembre fue de 646 mil 918 asistentes.

PUBLICIDAD