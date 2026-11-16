Cómo saber si una sandía está en mal estado aunque por fuera parezca buena

La pulpa de la sandía favorece la multiplicación de bacterias como Salmonella y Listeria en ausencia de refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una sandía puede ser insegura aunque la corteza se vea firme, lisa y sin manchas. La apariencia exterior solo permite detectar daños evidentes, pero no revela si la pulpa se contaminó durante la manipulación ni si pasó demasiado tiempo fuera de refrigeración después del corte.

La clave está en revisar qué ocurrió antes de abrirla y qué se percibe en el interior. El olor, la textura, el color, la presencia de moho y el tiempo de conservación ofrecen señales más útiles que el aspecto de la cáscara.

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Una sandía aparentemente normal debe desecharse si, tras cortarla, desprende olor agrio o fermentado, presenta pulpa viscosa, zonas acuosas o translúcidas, moho o burbujas. También conviene no consumirla si estuvo más de dos horas fuera de la nevera una vez abierta, aunque conserve un color rojo intenso.

La cáscara funciona como una barrera mientras la fruta permanece entera. Aun así, su superficie puede acumular tierra, bacterias y otros microorganismos durante el cultivo, el transporte, la venta o la manipulación doméstica.

El riesgo cambia al cortar la pieza. El cuchillo puede trasladar microorganismos de la corteza a la parte comestible si la fruta, las manos o los utensilios no estaban bien lavados.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que la pulpa de la sandía reúne condiciones que permiten el crecimiento de patógenos cuando falla la refrigeración. Su contenido elevado de agua y su acidez moderada crean un entorno favorable para bacterias como Salmonella, Escherichia coli verotoxigénica y Listeria monocytogenes.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también ha señalado que estos microorganismos pueden multiplicarse en melones y sandías cortados sin producir de inmediato cambios visibles. Que una porción conserve buen aspecto no garantiza que sea apta para el consumo.

Por ese motivo, una sandía entera y una sandía ya abierta requieren criterios distintos. La primera mantiene protegida la pulpa; la segunda se convierte en un alimento perecedero que necesita frío constante.

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El cuchillo puede trasladar bacterias desde la corteza hacia la pulpa si la fruta no cuenta con una limpieza previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor permite detectar fermentación y deterioro avanzado

Una sandía fresca debería desprender un aroma suave, limpio y apenas dulce. Un olor agrio, alcohólico o parecido al de un alimento fermentado indica que los azúcares de la pulpa comenzaron a degradarse.

Ese proceso puede estar asociado a levaduras y bacterias que generan ácidos, alcohol y gas. Cuando el olor resulta intenso o desagradable, no conviene probar un trozo para confirmar la sospecha.

La aparición de un aroma similar al amoníaco supone una señal aún más preocupante. Ese cambio puede indicar que el deterioro avanzó y que los microorganismos ya modificaron de forma profunda la composición de la fruta.

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Las guías de seguridad alimentaria recomiendan descartar cualquier alimento fresco que tenga un olor dudoso. En el caso de la sandía, esta medida resulta relevante porque la pulpa se consume cruda y no pasa por una cocción que elimine posibles patógenos.

Un olor normal no descarta por completo la contaminación. La ausencia de señales sensoriales solo sirve como un elemento más de evaluación y debe combinarse con la información sobre el almacenamiento.

La textura viscosa y las zonas acuosas son señales para tirar la fruta

La pulpa de una sandía en buen estado debe ser jugosa, firme y crujiente. Puede liberar líquido al cortarla o dejar algo de jugo en el recipiente, algo habitual en una fruta con gran proporción de agua.

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La situación cambia cuando la superficie se siente pegajosa, resbaladiza o cubierta por una película viscosa. Esa textura puede reflejar actividad microbiana y es motivo suficiente para desechar todo el contenido.

También conviene prestar atención a una blandura extrema. Una sandía sobremadura puede perder firmeza o adquirir una textura harinosa sin que eso implique necesariamente un peligro sanitario, aunque ya no tendrá la misma calidad.

La diferencia aparece cuando la carne se desintegra, se hunde o se vuelve demasiado acuosa. Las áreas translúcidas, oscuras o con aspecto empapado pueden relacionarse con degradación celular avanzada o con infecciones por hongos y bacterias.

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No es recomendable cortar una parte blanda y aprovechar el resto si existen otros signos de deterioro. La humedad de la fruta facilita que la contaminación se extienda más allá de la zona visible.

Un aroma agrio o semejante al amoníaco indica la descomposición de los azúcares de la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho no se elimina retirando solo la parte afectada

Cualquier mancha de moho blanco, verde, gris, azul o negro en la pulpa o en los bordes de corte obliga a descartar la sandía completa. La recomendación también vale si la cáscara muestra una zona claramente enmohecida.

En frutas con gran cantidad de agua, las raíces microscópicas de los hongos pueden penetrar en partes que todavía parecen sanas. Por eso no basta con retirar la superficie afectada.

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La misma precaución aplica a las grietas profundas, hendiduras, áreas hundidas y daños visibles en la corteza. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aconseja no utilizar para el corte frutas que ya muestran señales de descomposición o daños importantes.

Una cavidad interna o una grieta limpia dentro de la sandía no siempre significa que esté echada a perder. El defecto conocido como hollow heart puede afectar la textura y el aspecto, pero no implica por sí solo contaminación si la corteza estaba intacta y la pulpa no presenta mal olor, moho ni viscosidad.

El burbujeo y la efervescencia revelan actividad fermentativa

Una sandía no debería producir sensación gaseosa en la boca. Si la pulpa burbujea, parece efervescente o recuerda al efecto de una bebida carbonatada, lo prudente es no comerla.

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La presencia de gas suele estar ligada a la fermentación. Los microorganismos aprovechan los azúcares presentes en la fruta y liberan dióxido de carbono, que puede acumularse en el jugo o dentro de un recipiente cerrado.

Este signo suele aparecer junto con olor alcohólico o agrio. La combinación de burbujas, aroma extraño y pulpa blanda indica que la sandía superó el punto de consumo seguro.

No es necesario esperar a que aparezcan todos los síntomas. Una sola señal clara, como moho o textura viscosa, alcanza para descartar la fruta.

Las raíces del moho penetran en el interior acuoso y obligan a descartar la fruta completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo fuera de la nevera puede volver riesgosa una sandía que parece fresca

El control de la temperatura resulta tan importante como el examen visual. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda refrigerar de inmediato las frutas cortadas y no dejarlas a temperatura ambiente durante más de dos horas en el hogar.

La sandía cortada entra en una franja de temperatura favorable para el crecimiento bacteriano cuando permanece entre 5 °C y 57 °C. En esas condiciones, las bacterias pueden multiplicarse sin modificar de forma inmediata el color o el aroma.

La AESAN establece para los comercios un límite de tres horas a temperatura ambiente para sandías cortadas en mitades o cuartos. Después, deben mantenerse en exposición refrigerada a menos de 5 °C.

En una casa, si no se sabe cuánto tiempo estuvo una sandía abierta sobre la mesa, en una heladera portátil sin frío suficiente o dentro de un automóvil, la opción más segura es desecharla. La incertidumbre sobre el almacenamiento impide confirmar que siga siendo apta.

Las autoridades sanitarias coinciden en que los signos sensoriales no reemplazan estas reglas. Una sandía puede verse roja, oler aceptablemente y aun así representar un riesgo si pasó demasiado tiempo fuera del frío.

La sandía cortada debe consumirse pronto incluso dentro de la nevera

Tras el corte, conviene guardar la pulpa en un recipiente hermético o cubrir la mitad expuesta para limitar el contacto con el aire y otros alimentos. La refrigeración debe mantenerse entre 0 °C y 4 °C.

Las recomendaciones para el consumo doméstico sitúan el plazo razonable de conservación entre tres y cinco días, aunque la mejor calidad suele mantenerse durante las primeras 48 horas. Después, aumenta la probabilidad de pérdida de firmeza, fermentación y desarrollo microbiano.

Los criterios aplicados en establecimientos profesionales pueden contemplar períodos más largos bajo controles estrictos de temperatura y etiquetado. Esa referencia no debe trasladarse automáticamente a una heladera doméstica, donde las aperturas frecuentes y las variaciones térmicas reducen la estabilidad de la fruta.

Si no se recuerda el día en que se cortó la sandía, tampoco conviene confiar en su apariencia. Etiquetar el recipiente con la fecha ayuda a evitar dudas y a reducir desperdicios innecesarios.

Señales de deterioro y tiempos de conservación recomendados para la sandía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar la corteza antes de cortarla reduce el riesgo de contaminación

La prevención comienza antes del primer corte. El USDA y la FDA aconsejan lavar la superficie de la sandía bajo agua corriente, incluso cuando la corteza no se come.

También es útil frotarla con un cepillo limpio destinado a frutas y verduras. Luego deben lavarse las manos y utilizarse cuchillos y tablas que no hayan estado en contacto con carnes, pescados u otros alimentos crudos.

La contaminación cruzada puede ocurrir en segundos. Una tabla utilizada para carne cruda o un cuchillo sin lavar puede trasladar bacterias a una sandía que estaba en buenas condiciones.

Comprar la pieza entera permite controlar mejor este proceso. Cuando se adquiere media sandía o fruta cortada, conviene revisar que esté refrigerada, protegida y sin acumulaciones inusuales de líquido.

La decisión final debe combinar todos los elementos: historial de frío, tiempo desde el corte, olor, textura, color y presencia de moho. Si alguno genera dudas razonables, no se debe probar la fruta: la medida segura es desecharla.