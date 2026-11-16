México

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Versiones extraoficiales señalan que la cantante colombiana dio positivo a un virus respiratorio, mientras OCESA solo confirmó “motivos de salud” sin detallar el padecimiento de la artista

Primer plano de Karol G con suéter de punto beige, aretes de aro y cabello rubio corto, con una pared de madera de fondo
La cantante colombiana Karol G posa con una mano sobre su cabello rubio corto frente a una pared revestida de madera. (@karolg)
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Karol G habría dado positivo a influenza, según una versión no confirmada oficialmente que circuló en redes sociales horas después de que la cantante colombiana pospusiera su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La información, difundida por Jacqueline Martinez en su cuenta de Instagram @chamonic3, no cuenta con respaldo de fuentes médicas, de la organización del evento ni del equipo de la artista.

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El comunicado oficial emitido este domingo 15 de noviembre por OCESA y la productora ENSO únicamente habla de “motivos de salud” para justificar la reprogramación del show, sin especificar el padecimiento. La publicación que menciona la influenza no proviene de un medio periodístico ni de una fuente con acceso directo al entorno de la cantante.

El comunicado oficial omite el diagnóstico

Comunicado con logotipos de Ocesa y Enso y texto blanco sobre fondo negro sobre la reprogramación del concierto de Karol G en Ciudad de México
Un comunicado de Ocesa anuncia la reprogramación del concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México debido a motivos de salud de la cantante. (Ocesa Total)

OCESA confirmó la tarde del domingo que el concierto programado para esa noche “no se llevará a cabo”. El texto, difundido en redes sociales, señala: “Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”.

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La productora agregó que Karol G “agradece de corazón todo el cariño y la energía” recibidos durante su estancia en la capital mexicana. En ningún punto del comunicado se menciona un diagnóstico médico ni se detalla el padecimiento que obligó a la cancelación.

La versión de influenza circula sin confirmación oficial

La publicación que atribuye el padecimiento a influenza indica: “Karol G pospuso su concierto de hoy por q dio positivo a Influenza...! Ella ya está siendo atendida y esperan esté bien para este martes, que se presentará para reponer el día de HOY”. El mensaje cierra con la frase “Primero la salud!!”.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una foto de Karol G en camisa de mezclilla y texto sobre su diagnóstico de influenza
Una publicación de la cuenta chamonic3 en Instagram informa que la cantante Karol G pospuso un concierto tras dar positivo por influenza. (@chamonic3)

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte del equipo de Karol G, ni de la organización del evento sobre la enfermedad que padece la cantante colombiana, ya que el comunicado oficial no detalla mayor información sobre el problema de salud de Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro.

La gira sumó dos noches previas con invitadas especiales

El tercer concierto cancelado formaba parte de las tres fechas que la artista tenía contempladas en el Estadio GNP Seguros los días 13, 14 y 15 de noviembre, dentro de la gira Viajando por el Mundo Tropitour. Previamente, Karol G había completado tres presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Durante las dos noches previas en la Ciudad de México, la cantante tuvo como invitadas especiales a Thalía y a Belinda, con quien interpretó los temas “Luz sin gravedad”, “Bella traición” y “Ángel”.

La compositora invita a fanáticos de las primeras filas a subir a la pasarela principal para compartir la coreografía de uno de sus temas más populares. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Los boletos conservan validez para la nueva fecha

OCESA confirmó que la presentación reprogramada se realizará el martes 17 de noviembre, en el mismo recinto. Los boletos adquiridos para la función del domingo serán válidos automáticamente para la nueva fecha, sin que los asistentes deban realizar trámite alguno.

Quienes no puedan acudir el martes podrán solicitar reembolso a través de su cuenta de Ticketmaster, seleccionando el botón de Ayuda para conocer el procedimiento. El comunicado no establece una fecha límite para solicitar la devolución del dinero.

Hasta el cierre de esta nota, ni Karol G ni su equipo se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la versión sobre la influenza. Por lo que de momento se mantiene como especulación en las redes sociales.

Karol G encabeza la primera de sus tres presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la capital del país ante 65,000 asistentes.
La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Concierto cancelado de Karol G en CDMX: Cómo pedir el reembolso

Para quienes no puedan asistir el martes 17, OCESA habilitó el reembolso a través de Ticketmaster, con estos pasos:

  1. Ingresa al sitio o app de Ticketmaster.
  2. Inicia sesión con la cuenta donde compraste los boletos.
  3. Busca la compra correspondiente al concierto de Karol G.
  4. Selecciona el botón de Ayuda.
  5. Sigue las indicaciones que te muestre la plataforma para completar la solicitud de reembolso.

Ticketmaster puso a disposición su política de compra para resolver dudas sobre plazos y condiciones.

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