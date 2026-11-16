Sorteo Zodiaco 1768: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 15 de noviembre

billete lotería zodiaco (Lotería Nacional)

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El Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este domingo en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 7 millones de pesos, distribuidos en tres series.

El billete de Lotería Nacional de este domingo 15 de noviembre estará dedicado a la Revista del Consumidor. misma que se fundó en noviembre de 1976, el mismo año en que nace la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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Editada por la Profeco, la publicación busca acercar información confiable a las familias para cuidar su dinero, salud y derechos. A lo largo de cinco décadas, transita del papel a la radio, la televisión, internet y redes sociales, y recientemente regresa a la impresión sin modificar su objetivo: informar con claridad y sin intereses comerciales.

Uno de sus principales aportes son los estudios de calidad que realiza con respaldo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Cada mes compara productos de uso cotidiano, desde alimentos hasta artículos escolares, electrónicos e higiene, para verificar el cumplimiento de normas y etiquetas.

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La revista también publica guías de consumo, consejos de ahorro, recetas, alertas sobre productos de riesgo y orientación sobre derechos, con lo que se mantiene como una herramienta para tomar decisiones informadas antes de comprar.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional del domingo 15 de noviembre

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Capricornio 0233

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 1215

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Virgo 1880

Premio de 176 mil pesos: Escorpio 2767

Premio de 176 mil pesos: Leo 6701

Premio de 88 mil pesos: Acuario 2727

Premio de 88 mil pesos: Leo 6237

Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 9314

Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 4066

Premio de 52 mil 800 pesos: Acuario 0964

Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 0370

Premio de 44 mil pesos: Escorpión 7503

Premio de 44 mil pesos: Tauro 2738

Premio de 44 mil pesos: Géminis 0776

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 9578

Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 0630

Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 2898

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 4459

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 8399

Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 4717

Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 8784

Reintegros: Capricornio, 3

Estructura del Sorteo Zodiaco

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional se realiza cada domingo y combina un número de cinco cifras con uno de los 12 signos zodiacales.

Participan 120,000 billetes : los números van del 00000 al 99999 , reproducidos para cada signo zodiacal.

Se juega en una sola serie .

Cada serie se divide en 20 cachitos . Un cachito equivale a una vigésima parte del premio.

El cachito cuesta 20 pesos y la serie completa, 400 pesos .

El Premio Mayor es de 7,000,000 pesos por serie, por lo que un solo cachito premiado con el Mayor recibe 350,000 pesos.

El sorteo reparte 22,622 premios y reintegros, con una bolsa total de 24,042,600 pesos. La estructura contempla:

Premios directos: 600 premios. El Mayor corresponde a la combinación exacta de número y signo zodiacal. También hay segundos premios y premios menores. Aproximaciones: premios para los números inmediato anterior y posterior al Premio Mayor, además de combinaciones cercanas de cuatro cifras. Terminaciones: premios para boletos que coinciden en las últimas cuatro, tres o dos cifras del número ganador, bajo las condiciones establecidas para cada categoría. Reintegros: se otorgan a boletos cuya última cifra coincide con la del Premio Mayor y a cachitos que tienen el mismo signo zodiacal que el ganador, siempre que no hayan recibido otro premio.

La diferencia central frente a otros sorteos es que el signo también determina el Premio Mayor: no basta con tener el número exacto; debe coincidir con el signo extraído.

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¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.