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Camila Zamorano celebra su triunfo junto a Santa Fe Klan tras defender su título mundial del CMB

La campeona mundial retuvo la fajilla del CMB y estuvo acompañada por el rapero, la pareja ha llamado la atención de sus seguidores

La boxeadora Camila Zamorano festejó dentro del cuadrilátero junto a su pareja Santa Fe Klan tras retener su campeonato del CMB en el peso átomo (X/ @BoxAzteca7)

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El boxeo mexicano celebró que Camila Zamorano retuvo el campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) tras vencer por decisión unánime a Brenda “La Hormiguita” Balderas en Acapulco. En el marco del cierre de actividades de la 64.ª Convención Anual del organismo, La Magnífica Zamorano protagonizó el evento estelar en el que expuso su corona y salió victoriosa.

La sonorense defendió el cinturón con una pelea de distancia y alcanzó 16 triunfos como profesional, sin derrotas. La campeona se mantuvo adelante en las tarjetas abiertas del WBC, dadas a conocer después del cuarto y octavo asalto. Los jueces marcaron 98-92, 98-92 y 100-90 a favor de Zamorano al término de los 10 episodios.

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Zamorano aprovechó su estatura y alcance para golpear mientras retrocedía. Su jab de izquierda, el recto de derecha y los impactos al cuerpo le permitieron controlar el ritmo de la contienda. Balderas buscó el intercambio a corta distancia y conectó sus mejores golpes al salir de los amarres. La retadora capitalina presionó hasta el final, aunque no logró revertir el dominio de la monarca.

Camila "La Magnífica" Zamorano reconoce el respaldo de la afición de Hermosillo antes de subir al cuadrilátero frente a Brenda Balderas. (Instagram/ @camila_zamorano0)
Camila "La Magnífica" Zamorano reconoce el respaldo de la afición de Hermosillo antes de subir al cuadrilátero frente a Brenda Balderas. (Instagram/ @camila_zamorano0)

El festejo de Camila Zamorano con Santa Fe Klan

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el festejo que protagonizó Camila con Santa Fe Flan, su actual pareja sentimental. El rapero acompañó a Zamorano durante la pelea frente a Balderas y se mantuvo cerca de la esquina. El guanajuatense dio indicaciones a la boxeadora y, en varios asaltos, amagó con subir al ring para alentarla.

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“Túmbala ‘Cami’, túmbala”, gritó desde su lugar. Durante un round tomó el micrófono de ESPN y explicó: “Ya le dijimos que la tiene que tumbar, la tiene que noquear y con eso nomas”.

Al concluir el combate, Santa Fe Klan abrazó a Zamorano y la besó frente a los asistentes, mientras ella levantaba el cinturón del CMB. Además, la cargó en los hombros arriba del ring para dar la vuelta luego de que los jueces dieron el resultado de la contienda.

El cantante también impulsa la carrera de Braulio “El Huracán” Becerra, boxeador originario de Silao que busca abrirse paso en el pugilismo.

Una mujer joven con un gran ramo de rosas rojas es besada en la mejilla por un hombre. Al fondo, una imagen religiosa y dos cinturones de boxeo
El rapero compartió la foto en su perfil de Instagram. (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

Zamorano prepara el salto a las 105 libras

La boxeadora de Hermosillo, Sonora, tiene 18 años y realiza la parte final de su preparación en Guanajuato, donde vive Santa Fe Klan, su pareja sentimental. Antes de la defensa del título publicó un video en redes sociales en el que aparece corriendo por distintos puntos de la capital del estado.

“La Magnífica” ha dicho que planea subir a las 105 libras para buscar peleas ante campeonas de categorías superiores. Entre sus posibles rivales a futuro está la costarricense Yokasta Valle, también campeona mundial.

¿Quién es Camila “La Magnífica” Zamorano?

Camila La Magnífica Zamorano es una boxeadora profesional mexicana, originaria de Hermosillo, Sonora. Compite en peso átomo, división con límite de 102 libras —46.266 kilogramos—, y es campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos.
La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos. (IG Camila “La Magnífica” Zamorano)

Nació el 26 de diciembre de 2007 y debutó como profesional el 22 de abril de 2023, a los 15 años. Entrena bajo la dirección de su padre, Eleazar Zamorano.

En junio de 2025 ganó el título interino de peso átomo del CMB al vencer a la japonesa Mika Iwakawa. El organismo la reconoció como campeona mundial absoluta el 15 de octubre de 2025, tras el retiro de la alemana Tina Rupprecht.

Su pelea más reciente fue cuando derrotó por decisión unánime a Brenda Balderas en Acapulco y realizó la cuarta defensa de su cinturón. Mantiene marca profesional de 16 victorias, sin derrotas ni empates, con un nocaut. Ha planteado subir de categoría debido a la dificultad para marcar el límite de peso átomo.

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