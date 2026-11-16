Quetzalcoatlus: el gigante alado real que dominó los cielos de América del Norte cuya silueta recuerda al “pterodáctilo de Ciudad Juárez”

Un Quetzalcoatlus camina en cuatro patas junto a la orilla de un río en un entorno prehistórico rodeado de vegetación y montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El investigador Jaime Maussan difundió en días pasados un video de 1.5 segundos en el que aparece una silueta con rasgos de presunto pterodáctilo sobre el sector de Anapra, en el Valle de Juárez, Chihuahua, y planteó que el registro podría estar relacionado con un portal dimensional, aunque no existe una identificación que confirme qué figura aparece en las imágenes.

La grabación proviene de una cámara de seguridad doméstica que, de acuerdo con la explicación de Maussan, quedó orientada hacia el cielo después de que unos gatos la movieron. El supuesto animal habría volado en dirección a El Paso, Texas. El material fue presentado por el investigador en sus programas No Humano e Interestelar.

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El caso ganó atención con la circulación de otro video, presuntamente tomado por un residente cerca del Aeropuerto Internacional Abraham González. En esas imágenes se aprecia otra silueta de gran tamaño durante el vuelo.

Algunos usuarios sostuvieron que ambos videos podrían mostrar al mismo ejemplar registrado en Anapra.

Aunque no hay elementos que confirmen una relación entre las dos grabaciones ni una identificación de la figura captada el supuesto avistamiento causó conmoción en redes sociales.

Más allá de esta criatura era real o no, la viralidad de las imágenes reavivó el recuerdo de un viejo animal que surcó los cielos de la zona norte del continente americano hace millones de años y que tiene un extraño parecido con el animal de los videos. Esta es la historia del el Quetzalcoatlus.

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Una cámara doméstica captó el desplazamiento nocturno de una silueta alada en el sector de Anapra, en el Valle de Juárez, Chihuahua. El material audiovisual, difundido en redes sociales y programas del investigador Jaime Maussan, muestra la figura en pleno vuelo sobre cables y el panorama iluminado de la urbe fronteriza. La grabación abrió un debate sobre la naturaleza del objeto volador y las hipótesis planteadas respecto a su origen.

Qué es el Quetzalcoatlus: el animal volador más grande que ha surcado los cielos

El Quetzalcoatlus no fue un dinosaurio, aunque convivió con ellos. Es un género de pterosaurios, reptiles emparentados de forma lejana con los dinosaurios y adaptados al vuelo mediante alas de membrana sostenidas, principalmente, por un cuarto dedo extremadamente largo.

Perteneció a los azdárquidos, un grupo de pterosaurios de cuello largo, pico sin dientes y patas relativamente largas. Su nombre alude a Quetzalcóatl, la deidad mesoamericana asociada con la serpiente emplumada.

La especie más conocida es Quetzalcoatlus northropi, considerada entre los animales voladores más grandes conocidos. La evidencia disponible es incompleta, por lo que sus medidas son estimaciones: los estudios recientes calculan una envergadura cercana a 10 metros, aunque reconstrucciones anteriores proponían entre 11 y 12 metros. Su masa también es debatida; un análisis funcional plantea alrededor de 150 kilogramos como estimación de trabajo.

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Habitó durante el Cretácico tardío, en la etapa Maastrichtiense, hace aproximadamente entre 69 y 66 millones de años. Desapareció al final de ese periodo, durante la extinción masiva que también acabó con los dinosaurios no avianos.

Hasta ahora se reconocen dos especies dentro del género:

Quetzalcoatlus northropi: la especie gigante.

Quetzalcoatlus lawsoni: una especie menor, con una envergadura estimada de 5 a 6 metros.

Los análisis taxonómicos publicados en 2021 sostienen que ambas eran especies distintas y no ejemplares jóvenes y adultos de un mismo animal.

Sus fósiles proceden del actual oeste de Texas, Estados Unidos. La zona donde solía habitar coincide con la zona norte donde se asegura que ocurrió el avistamiento del misterioso animal

Una representación artística sitúa a un Quetzalcoatlus sobre una ribera fluvial con vegetación al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus primeros vestigios se encontraron cerca a la zona del misterioso avistamiento

Los primeros restos fueron localizados en 1971 en el Parque Nacional Big Bend, en el condado de Brewster, Texas. El descubrimiento fue realizado por Douglas Lawson, entonces estudiante de posgrado de la Universidad de Texas en Austin.

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Lawson halló los fragmentos iniciales de pterosaurio en la Formación Javelina. Ese mismo año encontró el ejemplar que después sería designado como holotipo de Quetzalcoatlus northropi: restos parciales de un ala izquierda, entre ellos un húmero, radio, cúbito y porciones de los huesos del dedo alar.

El sitio del hallazgo del holotipo se ubica cerca de la estación de guardaparques Maverick, en el borde occidental de Big Bend. Lawson nombró formalmente la especie en 1975, en homenaje al ingeniero aeronáutico estadounidense John Knudsen Northrop.

El Quetzalcoatlus tenía un pico largo y sin dientes, cuello extendido, torso relativamente compacto, alas estrechas y largas, y extremidades capaces de sostenerlo en tierra. No era un reptil marino ni pasaba todo el tiempo planeando.

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Los estudios anatómicos indican que caminaba en cuatro apoyos: sus alas plegadas funcionaban como extremidades delanteras. Para despegar, habría usado un impulso de sus cuatro extremidades, no una carrera prolongada como la de muchas aves actuales.

La investigación disponible sostiene que sí podía volar. Sus alas habrían sido más estrechas de lo que muestran varias representaciones antiguas, y sus patas no formaban una membrana amplia como la de un murciélago. Habría combinado aleteo con planeo y aprovechado corrientes de aire.

El esqueleto articulado de un reptil volador prehistórico cuelga del techo en una sala iluminada con ventanales. (Wikipedia)

No se conoce de forma directa su dieta porque no se han encontrado contenidos estomacales atribuibles a Quetzalcoatlus. Las hipótesis más respaldadas descartan que pescara rozando el agua con el pico o que fuera un carroñero especializado.

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Su anatomía y el ambiente donde fue hallado apuntan a que capturaba presas al caminar en tierra firme o en aguas poco profundas, como lo hacen garzas y cigüeñas. Habría comido invertebrados, peces pequeños y vertebrados de tamaño reducido, entre ellos crías de otros reptiles o dinosaurios.

La fama del Quetzalcoatlus supera la cantidad de huesos conocidos. El ejemplar gigante se basa en material fragmentario: parte de un ala y algunos restos adicionales. Esa limitación explica por qué aún existen diferencias entre las reconstrucciones de su tamaño, peso, forma de las alas y conducta.