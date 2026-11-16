México

Noche Metalera en el Museo Franz Mayer: habrá recorridos temáticos, concurso de guitarra, maquillaje estilo KISS y rock en vivo

El Museo Franz Mayer se sumará a la Noche de Museos con una velada inspirada en la cultura metalera

Cuatro personas con ropa de cuero y maquillaje oscuro posan en un patio con arcos, junto a una guitarra apoyada en una columna.
El Museo Franz Mayer celebra la Noche Metalera con recorridos nocturnos y ambientación de rock clásico este miércoles 25 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo Franz Mayer abrirá sus salas de noche para una edición temática que combinará el recorrido por sus exposiciones con una ambientación inspirada en el metal y el rock clásico. La propuesta convocará a visitantes de todas las edades para asistir con vestimenta alusiva y participar en dinámicas creadas para la ocasión.

La Noche Metalera del Museo Franz Mayer será una actividad especial dentro de la programación nocturna del recinto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada permitirá conocer las exposiciones regulares y sumarse a una jornada con música, actividades participativas y una propuesta visual vinculada con la estética de bandas de rock pesado.

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La Noche Metalera incluirá recorridos temáticos y retos musicales

La programación anunciada contempla visitas guiadas temáticas por el Museo Franz Mayer. Estos recorridos permitirán al público conocer las salas y exposiciones del recinto durante el horario nocturno, en una experiencia distinta a la visita habitual.

El acceso general también incluirá la entrada a las exposiciones regulares que se encuentren abiertas esa noche. Entre las muestras disponibles figuran:

  • Alemania. Revoluciones de arte y ciencia
  • Mockups before fuckups
  • BiodiseñoMX. Territorios vivos
  • IA: Más que humano
  • Durero. El primer artista viral

La estética metalera tendrá un lugar central en la jornada. Las personas asistentes podrán personalizar un chaleco con estoperoles, una actividad pensada para quienes quieran intervenir una prenda y llevarse un objeto elaborado durante el encuentro.

También habrá un taller para diseñar un llavero con temática metalera. La propuesta se sumará a otras dinámicas que buscarán trasladar elementos asociados con el género musical al espacio del museo.

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El maquillaje será otra de las actividades previstas. El programa contempla una experiencia con estilo de KISS, en referencia a la caracterización escénica que convirtió a la agrupación estadounidense en una de las imágenes más reconocibles del rock.

La noche incluirá trivias para poner a prueba los conocimientos del público sobre la escena metalera. El anuncio también anticipa retos y concursos relacionados con la música, dirigidos a quienes quieran participar de forma activa.

La programación incluirá un concurso de solos de guitarra, en el que las personas asistentes podrán demostrar sus habilidades con el instrumento ante el público.

La música en vivo formará parte de la programación. El cartel difundido por el museo adelanta una selección de metal y rock clásico, con canciones que acompañarán las actividades y la visita nocturna por el recinto.

I was made for lovin you de Kiss fue otra de las canciones observadas.
La programación incluye una dinámica de maquillaje inspirada en la estética del grupo estadounidense KISS. (Foto: Kiss)

Boletos, promoción 2x1 y restricciones de acceso

La promoción disponible será de 2x1 para quienes asistan con look metalero. Para hacerla válida en taquilla, las dos personas deberán llevar una vestimenta relacionada con la temática, como una playera de una banda o maquillaje inspirado en Gene Simmons.

Los boletos se encuentran a la venta mediante Fever en cuatro modalidades:

  • Acceso general: MX$130.
  • Acceso general para menores de edad: MX$130.
  • Acceso general 2x1: MX$65.
  • Acceso sin costo para afiliados “Fans del Franz” con credencial vigente.

Fever señala que el ingreso no permite llevar bultos ni mochilas grandes. El museo recomienda acudir sin este tipo de objetos, mientras que el guardarropa prestará servicio hasta las 21:30 horas.

La cita será el miércoles 25 de noviembre en horario nocturno

La Noche Metalera se realizará el miércoles 25 de noviembre en el Museo Franz Mayer. El evento forma parte de la Noche del Franz, la programación nocturna con la que el recinto propone actividades temáticas para sus visitantes.

Las puertas abrirán de 18:00 a 22:00 horas. El último acceso será a las 21:00 horas, por lo que quienes planeen recorrer las exposiciones y participar en las dinámicas deberán considerar ese límite de ingreso.

La actividad estará dirigida a personas a partir de los tres años. El museo cuenta con rampas y elevadores, de acuerdo con la información de acceso publicada para la jornada.

El recinto se ubica en Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, Ciudad de México, junto a la Alameda Central. La sede permitirá combinar una visita a las colecciones del Franz Mayer con la programación creada para la noche temática.

Cartel con una figura de época con maquillaje facial y guitarra eléctrica frente a arcos arquitectónicos rojos, con textos informativos del evento
La taquilla ofrece una promoción de 2x1 para las personas que acudan con vestimenta alusiva al género musical. (Museo Franz Mayer)

La estación Hidalgo conecta con el museo por Metro y Metrobús

La estación Hidalgo es una de las alternativas de transporte público más cercanas al Museo Franz Mayer. El complejo tiene correspondencia entre las líneas 2 y 3 del Metro, lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Desde las salidas de la estación, el museo se encuentra a pocos minutos a pie sobre la avenida Hidalgo, en dirección a la Alameda Central. Conviene revisar la salida elegida antes de abandonar el complejo para dirigirse hacia el Centro Histórico.

La estación Hidalgo también conecta con dos rutas de Metrobús. El Sistema de Transporte Colectivo identifica la parada de la línea 3 en avenida Balderas, a la altura del callejón Colón.

La parada de la línea 4 del Metrobús se localiza sobre avenida Hidalgo, a la altura de Paseo de la Reforma. Ambas opciones permiten llegar a la zona donde se encuentra el recinto cultural.

Las personas que lleguen en transporte público deberán prever tiempo adicional al concluir la actividad, ya que el cierre del evento coincide con un horario nocturno. La organización también pide no acudir con mochilas voluminosas por las restricciones de acceso.

La Noche de Museos amplía los horarios de los recintos culturales

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se realiza el último miércoles de cada mes. El programa extiende el horario de distintos recintos culturales y ofrece actividades especiales como visitas guiadas, talleres, conciertos, charlas y propuestas escénicas.

El proyecto nació en 2009 con el objetivo de acercar los museos a quienes no pueden visitarlos durante sus horarios regulares por motivos escolares o laborales. Con el paso del tiempo, la propuesta sumó a decenas de espacios culturales de la capital.

Cada sede define su propia programación para esas jornadas. Algunas organizan recorridos, otras presentan música, teatro, cine o actividades familiares, de modo que la oferta cambia de acuerdo con el museo participante y la edición mensual.

En ese contexto, la Noche Metalera del Museo Franz Mayer llevará el concepto de horario extendido hacia una experiencia dedicada a los sonidos pesados, el rock clásico y la participación del público. La invitación es asistir con un atuendo relacionado con el género para aprovechar la promoción disponible en taquilla.

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