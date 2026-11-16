México

Marcelo Ebrard viaja a China para participar en la APEC y destaca reducción de pobreza en México

El secretario de Economía encabeza una delegación rumbo a la cumbre en Asia, la presidenta Claudia Sheinbaum también participará en el encuentro

Marcelo Ebrard resaltó la disminución de la pobreza en el país y el crecimiento en exportaciones de cómputo e inteligencia artificial. REUTERS/Raquel Cunha
Marcelo Ebrard resaltó la disminución de la pobreza en el país y el crecimiento en exportaciones de cómputo e inteligencia artificial. REUTERS/Raquel Cunha
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México propondrá en foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reglas comerciales con mayor estabilidad y previsibilidad, mientras descarta negociar un tratado de libre comercio con China en el corto plazo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum en una agenda que busca presentar el Plan México, atraer inversiones y avanzar hacia acuerdos económicos para 2027 y 2028.

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De acuerdo con EFE, Ebrard considera factible concretar entendimientos con las economías del Pacífico durante los próximos dos años. El planteamiento mexicano busca dar certidumbre a empresas y gobiernos que operan bajo estrategias comerciales distintas.

El funcionario describió a China como una economía “más favorable al libre comercio y a Estados Unidos como un país con preocupaciones más proteccionistas. México pretende que esas diferencias tengan límites que permitan anticipar las condiciones para el comercio y la inversión.

“Lo que queremos lograr es que tenga un límite y que haya una cierta capacidad de predicción de las empresas y de los gobiernos, expresó Ebrard tras participar en el arranque de El Buen Fin.

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Sheinbaum presentará el Plan México ante líderes y empresarios

México asume la designación como sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para 2028. REUTERS/Go Nakamura
México asume la designación como sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para 2028. REUTERS/Go Nakamura

Ebrard informó este 15 de noviembre antes de viajar a China que la visita de Sheinbaum al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene como primer objetivo exponer el Plan México ante los integrantes de esa comunidad económica. El encuentro también servirá para presentar los avances nacionales en materia económica y las propuestas para nuevas inversiones.

El secretario señaló que la reducción de la pobreza en México ha despertado atención entre las economías de la región, al asegurar que el país la disminuyó más que el resto de las naciones del continente americano. También mencionó el crecimiento de las exportaciones mexicanas y de sectores como el cómputo y la inteligencia artificial.

APEC fue fundado, explica Ebrard en su video subido a sus redes sociales, en 1989 y México será sede del foro en 2028. El secretario calificó esa designación como un reconocimiento a la trayectoria del país, así como al gobierno de Sheinbaum.

La agenda anunciada contempla la participación de la presidenta el martes en el CEO Summit, ante 1 mil empresarios. Esa misma tarde se prevé una reunión bilateral con China, mientras que el jueves Sheinbaum intervendrá en la sesión de líderes del foro.

Ebrard también anticipó encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; representantes de Vietnam y Singapur, así como con el Fondo Monetario Internacional. El secretario estimó que la visita permitirá dialogar con diversos gobiernos y organismos económicos.

México descarta formar un bloque contra Estados Unidos

El gobierno mexicano descartó la creación de un bloque contra Estados Unidos y mantiene el diálogo comercial. Crédito: X/ @elceo__
El gobierno mexicano descartó la creación de un bloque contra Estados Unidos y mantiene el diálogo comercial. Crédito: X/ @elceo__

El gobierno mexicano no busca construir un bloque comercial que haga contrapeso a Washington, explicó Ebrard. Argumentó que al país le conviene mantener una buena relación entre sus socios porque vende una parte considerable de sus productos a Estados Unidos y compra mercancías de China, Vietnam y otras economías asiáticas.

Sobre un eventual acuerdo comercial con Pekín, el titular de Economía fue directo: No está previsto en el corto plazo un tratado de libre comercio”. La postura se mantiene mientras México explora acuerdos para los siguientes dos años con las economías que participan en APEC.

Respecto a Estados Unidos, Ebrard afirmó que los contactos comerciales continúan con normalidad y que Washington no le ha comunicado modificaciones en sus decisiones. La declaración respondió a una pregunta sobre comentarios del presidente Donald Trump relacionados con las caravanas de migrantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen, China, para representar a México en el APEC 2026, donde sostendrá reuniones bilaterales sobre inversión, tecnología, salud, energía y cooperación comercial.

Sheinbaum salió este 15 de noviembre con escala en Tijuana y permanecerá fuera del país hasta el 20 de noviembre. Sus actividades oficiales en la ciudad china están programadas del 17 al 19 de noviembre.

APEC agrupa a 21 economías que concentran cerca del 60% del PIB mundial y el 50% del comercio global. México asumirá por unanimidad la presidencia del mecanismo en 2028 y será sede de la Cumbre de Líderes Económicos ese mismo año.

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