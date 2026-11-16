Mazatlán suma siete asesinatos y nueve heridos tras 11 ataques armados que alcanzaron la Zona Dorada durante el fin de semana

La violencia dejó un saldo preliminar de siete personas asesinadas y nueve heridas en Mazatlán durante el fin de semana, tras 11 ataques registrados en colonias habitacionales, comunidades y sectores comerciales del puerto. (Imagen ilustrativa: traslado de militares hacia Mazatlán, el pasado 15 de septiembre | Crédito: Defensa)

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Siete personas asesinadas y al menos nueve heridas fue el saldo preliminar de 11 hechos violentos registrados en Mazatlán entre la mañana del sábado 14 de noviembre y la madrugada del domingo. Las agresiones ocurrieron en distintos puntos del municipio, desde colonias habitacionales y comunidades rurales hasta la Zona Dorada, donde un ataque armado dentro del bar La Malinche dejó un hombre muerto y otro lesionado.

El recuento difundido por medios locales incluye homicidios, ataques contra viviendas y vehículos, una agresión con un artefacto explosivo y personas heridas por disparos. La sucesión de hechos alcanzó sectores como Luis Echeverría, Azteca, Valles del Ejido, Buenavista, Los Olivos, Flores Magón, 12 de Mayo, Pueblo Nuevo y Gabriel Leyva, además de las inmediaciones del rancho Los Gavilanes.

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Uno de los episodios que llamó la atención ocurrió en la Zona Dorada, sobre la avenida Camarón Sábalo. Durante la noche del sábado, hombres armados atacaron el bar La Malinche. Una persona murió en el acceso del establecimiento y otra, identificada como Giovanni, de 32 años, recibió dos impactos de bala en un brazo y fue trasladada a un hospital.

La agresión provocó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, corporaciones federales y policías municipales en uno de los sectores turísticos y comerciales del puerto. La Fiscalía estatal realizó las diligencias en el establecimiento, pero hasta los primeros reportes no se había informado la identidad de la víctima mortal ni sobre personas detenidas por este ataque.

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Ataques durante fiestas dejaron muertos y heridos

La violencia también alcanzó reuniones de particulares. En la colonia 12 de Mayo, un grupo de personas que participaba en un convivio fue atacado a balazos durante la madrugada del domingo. La agresión dejó un hombre muerto y cuatro personas heridas, entre ellas una mujer. Reportes de medios locales identificaron a la víctima mortal como Carlos, de 22 años, y a los lesionados como Lidia, de 21; Irvin, de 22; Emiliano, de 20, y Jesús, de 22.

Otro ataque ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, donde hombres armados dispararon contra los asistentes a una fiesta que se realizaba sobre la calle Estado de Occidente, entre Coronel Medina y Centauro del Norte. Un hombre murió en el lugar y al menos otra persona resultó herida. Los primeros reportes situaron la agresión alrededor de las 00:40 horas del domingo.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desmintió versiones sobre un supuesto retiro de las Fuerzas Armadas de Mazatlán y aseguró que la presencia de elementos federales continuará hasta que se restablezcan las condiciones de paz y seguridad. (Crédito: Seguridad Pública Sinaloa)

En el sector Gabriel Leyva, conocido como Ciudad Perdida, un hombre identificado como Luis “N” fue atacado a balazos cerca del embarcadero de la Isla de la Piedra. De acuerdo con información difundida por medios locales, recibió varios impactos y logró desplazarse hasta uno de los accesos de la Cuarta Zona Naval, donde fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.

Homicidios y ataques contra viviendas en distintos sectores

Las agresiones comenzaron desde la mañana del sábado. En la colonia Luis Echeverría se reportó el lanzamiento de un artefacto explosivo contra un vehículo. Más tarde, en la colonia Azteca, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda.

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En Valles del Ejido, hombres armados dispararon contra una camioneta y la fachada de una bodega. En la colonia Buenavista, perteneciente a la sindicatura de Villa Unión, un joven de 24 años identificado como José Paulo fue asesinado dentro de un domicilio.

Otro homicidio ocurrió en un establecimiento dedicado a la venta de atún, conocido como El Gallito, ubicado sobre la avenida de Las Torres, en el sector Los Olivos. La víctima fue atacada a tiros dentro del negocio.

En la colonia Flores Magón, sujetos armados dispararon contra una vivienda y un vehículo. El reporte derivó en una persecución que terminó con el aseguramiento de un automóvil y la detención de un hombre, según la información difundida por medios locales.

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También fue localizado un hombre sin vida a la altura del rancho Los Gavilanes, junto a la carretera México 15, al norte de Mazatlán. Su hallazgo formó parte del recuento de víctimas de la jornada violenta.

Hasta el momento de los primeros balances periodísticos, no se había informado que los 11 hechos estuvieran relacionados entre sí ni se había establecido públicamente un móvil común. La cifra de siete personas asesinadas y nueve lesionadas corresponde al recuento preliminar de los acontecimientos reportados en el municipio durante el fin de semana.

En medio de los hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto retiro de las Fuerzas Armadas de Mazatlán. La dependencia calificó esa información como falsa y aseguró que la presencia de las fuerzas federales continúa y se mantendrá en el puerto.

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La SSP también recordó que, durante una visita reciente del Gabinete de Seguridad a Mazatlán, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reiteró que los elementos federales no se retirarían de Sinaloa ni del municipio hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad.