Exatlón México: Filtran el nombre de quién sale eliminado hoy domingo 15 de noviembre del 2026

El presentador Antonio Rosique se dirige hacia el frente durante una emisión al aire libre del programa de competencia deportiva Exatlón México. (Exatlón México)

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José Ochoa, conocido como ‘Joe de la Selva’, se perfila como el eliminado de Exatlón México este domingo 15 de noviembre, de acuerdo con filtraciones previas al Duelo de Eliminación de la semana 12 de la temporada 10. El integrante del equipo Azul acumula el porcentaje de efectividad más bajo entre los competidores en riesgo.

La eliminación no está confirmada por la producción de TV Azteca. El desenlace se conocerá hasta la transmisión oficial del programa, prevista para las 18:00 horas del centro de México.

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El equipo Azul suma nueve bajas deportivas frente a dos del Rojo

La temporada acumula 11 eliminaciones hasta el domingo 8 de noviembre. Nueve corresponden al equipo Azul y dos al Rojo, además de dos retiros por lesión dentro del bando escarlata.

Los participantes del equipo azul de Exatlón México festejan con los brazos en alto tras una prueba de la décima temporada del programa. (Exatlón México)

La más reciente fue Paulina Menchaca, ‘Pocket Rocket’, quien perdió el duelo definitivo contra Valery Carranza el 8 de noviembre. Una semana antes había salido Alejandro Aguilera, ‘El Doberman’, tras enfrentar a Aristeo Cázares.

La lista completa del equipo Rojo incluye a Anaid Torres, eliminada el 30 de agosto; Pablo Franco, el 4 de octubre; Ella Bucio, el 11 de octubre por lesión, y Zudikey Rodríguez, salida por lesión en noviembre.

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Del equipo Azul han abandonado la competencia Erick Segura (6 de septiembre), María Salazar (13 de septiembre), Irvin Villatoro (20 de septiembre), Natasha Septién (27 de septiembre), Natalia Rojas (11 de octubre), Hugo Espinoza (18 de octubre), Gina Torres (25 de octubre), Alejandro Aguilera (1 de noviembre) y Paulina Menchaca (8 de noviembre).

Los integrantes del equipo rojo celebran tras una prueba deportiva en los circuitos del programa de telerrealidad Exatlón México. (Exatlón México)

Posible doble eliminación en Exatlón: Heliud Pulido amenaza con abandonar la competencia

Una crisis interna sacude al equipo Rojo. Heliud Pulido, campeón de la tercera temporada, manifestó su intención de salir del reality tras sufrir dolencias físicas y enfrentar diferencias con sus compañeros.

El atleta acusó a Emilio Rodríguez y Aristeo Cázares de burlarse de sus lesiones e insinuar que las fingía. La situación abre la posibilidad de una doble eliminación si Pulido confirma su salida voluntaria, lo que sumaría a Emilio Rodríguez al Duelo de Eliminación en su lugar.

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En el equipo Azul, Daniel Ávila quedó instalado de manera directa en la eliminación tras perder en la Zona de Peligro de la semana. José Ochoa, Christian Carrillo y Fernando Vallejo figuran como los competidores azules con menor rendimiento, mientras que del lado Rojo la presión recae también sobre Aristeo Cázares y Pato Araujo.

Los competidores del equipo azul festejan un punto en el circuito exterior del programa deportivo Exatlón México. (Exatlón México)

Exatlón México 2026: así están conformados los equipos Rojo y Azul

El equipo Rojo está integrado por Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Paulette Gallardo, Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Ella Bucio y los refuerzos Daniel Ávila, Emilio Rodríguez e Ingrid Treviño.

El equipo Azul está conformado por David Juárez, ‘La Bestia’; Andrea Medina, Doris del Moral, Alexis Vargas, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Katia Gallegos, Natasha Septién, José Ochoa y Christian Carrillo.

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Exatlón México en vivo hoy: Horario y dónde ver el Duelo de Eliminación

El Domingo de Eliminación se transmite hoy a partir de las 18:00 horas del centro de México por televisión abierta, a través del canal Azteca UNO.

Los competidores del equipo rojo se reúnen en la pista de arena tras una prueba del programa de telerrealidad Exatlón México. (Exatlón México)

La señal también está disponible en la página web y la aplicación de TV Azteca, así como en la plataforma de streaming Disney+, que requiere suscripción de pago.

Exatlón México: semana del 9 al 14 de noviembre

La semana 12 de la décima temporada arrancó el lunes 9 de noviembre con el duelo por la Villa 360 entre Rojos y Azules. El Equipo Azul ganó primero la Ventaja, con 10 segundos de retención para uno de sus rivales, pero los Rojos remontaron en la serie por la Villa y se quedaron con el triunfo 8-6, con punto decisivo de Karol sobre Katia. Con ese resultado, los Rojos conservan las comodidades y los Azules continúan en la barranca.

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La jornada tuvo un momento de alarma: el atleta Fernando, del equipo Azul, cayó mal en la red durante uno de los circuitos y se lesionó el tobillo. Fue atendido por los médicos del programa y trasladado en ambulancia al hospital. Hasta el momento no se conoce la gravedad de la lesión.

Una atleta del equipo azul controla un balón con la pierna durante una prueba de destreza en el programa Exatlón México. (Exatlón México)

La semana también trajo cambios de roster. Llegaron dos refuerzos femeninos: Marianela Rodríguez se incorporó al equipo Azul en el lugar de Paulina Menchaca, y Joana Vidal se sumó al equipo Rojo en reemplazo de Zudikey Rodríguez, quien salió de la competencia por lesión.

Sobre la eliminación previa a esta semana: el domingo 8 de noviembre fue expulsada Paulina Menchaca, del equipo Azul, tras perder el duelo frente a Valery Carranza. Menchaca, conocida como “Pocket Rocket”, había regresado como refuerzo en la semana 10 y explicó que ingresar en una etapa tan avanzada de la competencia le impidió igualar el ritmo de sus rivales, sobre todo en puntería. Con esa salida, se convirtió en la onceava eliminada de la temporada; el Equipo Azul acumula nueve bajas deportivas frente a dos del Equipo Rojo.

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Los integrantes del equipo rojo festejan un punto obtenido durante una prueba en el programa Exatlón México. (Exatlón México)

De cara al cierre de la semana, este domingo 15 de noviembre se transmite el duodécimo Duelo de Eliminación, con los hombres de ambos equipos en riesgo. Entre los nominados suenan Heliud, Aristeo o Daniel por el lado Rojo, y José, Alexis o David por el lado Azul, aunque la identidad del eliminado número 12 aún no se confirma oficialmente.