De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial ( FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

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Jorge Vergara murió el 15 de noviembre de 2019, a los 64 años, en Nueva York, tras un paro cardiorrespiratorio. En el séptimo aniversario luctuoso de quien fuera propietario del Club Deportivo Guadalajara, Chivas recordó su participación en proyectos como el Estadio AKRON y CHIVAS TV, además de su vínculo con Grupo Omnilife.

El fallecimiento fue comunicado por su hijo, Amaury Vergara. El empresario se encontraba en Nueva York cuando ocurrió el deceso, a siete años de su partida, en Verde Valle rindieron un homenaje a la memoria del empresario mexicano y lo que significó en el equipo.

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El Club Deportivo Guadalajara difundió el recuerdo de Vergara al cumplirse siete años de su fallecimiento. La institución centró su mensaje en las decisiones que tomó durante su etapa al frente del equipo y en los proyectos que impulsó dentro y fuera del futbol.

Jorge Vergara encabezó la propiedad de Chivas desde 2002

Jorge Vergara encabezó la propiedad de Chivas desde 2002 FOTO: ARCHIVO/FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO.COM

Jorge Vergara adquirió al Guadalajara en 2002. Durante su administración, el club desarrolló proyectos de infraestructura y comunicación dirigidos a su afición, además de mantener la política deportiva de competir con jugadores mexicanos.

Antes de incursionar en el futbol, fundó Grupo Omnilife. La empresa cumplió 35 años en 2026 y fue una de las bases de su actividad empresarial antes de asumir la propiedad de Chivas.

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En el mensaje del club se recuperó una de las frases que Vergara utilizaba para describir su visión empresarial: “Entre más loco te digan que estás, más éxito vas a tener”. La institución relacionó esa postura con las iniciativas que promovió mientras estuvo al frente del Guadalajara.

El Estadio Akron abrió en 2010 durante su gestión

Amaury Vergara es el nuevo propietario de Chivas ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La construcción de una nueva sede para el equipo fue uno de esos proyectos que encabezó el señor Vergara y que marcaron al Rebaño Sagrado. El Estadio AKRON abrió sus puertas en 2010 y sustituyó al Estadio Jalisco como casa de Chivas. Vergara planteó el recinto como un espacio para los partidos del club y para eventos de gran escala.

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El estadio fue una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergó cuatro partidos del torneo. El inmueble se encuentra en Zapopan, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

El Club Deportivo Guadalajara también señaló que el estadio formó parte de la visión de Vergara de dotar al equipo de instalaciones propias. La obra se desarrolló durante un periodo en el que el empresario mantuvo la propiedad del club.

La apuesta digital de Chivas con su propia plataforma de streaming

Su llegada a Chivas cambió la administración y la proyección mediática del club ( AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA)

Otro de los proyectos que lideró Vergara y que se convirtió en un adelantado para su época fue con Chivas TV, plataforma lanzada para transmitir contenidos y partidos del equipo. Su creación buscó establecer una vía directa de distribución entre el club y su público.

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La plataforma generó debate por el cambio en el acceso a las transmisiones de los encuentros como local, pero representó un intento del club por operar sus propios canales digitales. El mensaje institucional ubicó esa iniciativa entre las apuestas de Vergara por nuevas formas de comunicación con los seguidores rojiblancos.

La frase “un día sí y el otro también”, atribuida a Vergara por el club, también fue retomada en la conmemoración. Su hijo Amaury la citó en el comunicado con el que anunció su muerte en 2019, al pedir que se honrara su ejemplo mediante el trabajo y el cuidado de las personas.

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Vergara nació el 3 de marzo de 1955 en Guadalajara, Jalisco. Además de su actividad como empresario y dirigente deportivo, fue productor de cine. Su muerte fue confirmada por su familia y el Club Deportivo Guadalajara publicó un mensaje de condolencias el mismo 15 de noviembre de 2019.

Su llegada a Chivas cambió la administración y la proyección mediática del club. Durante su gestión, el equipo ganó los torneos de Liga de 2006 y 2017, además de la Liga de Campeones de Concacaf de 2018. También tuvo participación en el Saprissa de Costa Rica y creó Chivas USA en la MLS.

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