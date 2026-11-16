México Deportes

De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial

El empresario tapatío llegó al Guadalajara en 2002 y no paró de apostar por proyectos que generaron debate. A siete años de su fallecimiento, el club revivió las iniciativas que marcaron su gestión

De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial ( FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)
De Omnilife a un recinto mundialista: la vida de Jorge Vergara, el dirigente que convirtió a Chivas en un experimento empresarial ( FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)
Guardar

Jorge Vergara murió el 15 de noviembre de 2019, a los 64 años, en Nueva York, tras un paro cardiorrespiratorio. En el séptimo aniversario luctuoso de quien fuera propietario del Club Deportivo Guadalajara, Chivas recordó su participación en proyectos como el Estadio AKRON y CHIVAS TV, además de su vínculo con Grupo Omnilife.

El fallecimiento fue comunicado por su hijo, Amaury Vergara. El empresario se encontraba en Nueva York cuando ocurrió el deceso, a siete años de su partida, en Verde Valle rindieron un homenaje a la memoria del empresario mexicano y lo que significó en el equipo.

PUBLICIDAD

El Club Deportivo Guadalajara difundió el recuerdo de Vergara al cumplirse siete años de su fallecimiento. La institución centró su mensaje en las decisiones que tomó durante su etapa al frente del equipo y en los proyectos que impulsó dentro y fuera del futbol.

Jorge Vergara encabezó la propiedad de Chivas desde 2002

Jorge Vergara encabezó la propiedad de Chivas desde 2002 FOTO: ARCHIVO/FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO.COM
Jorge Vergara encabezó la propiedad de Chivas desde 2002 FOTO: ARCHIVO/FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO.COM

Jorge Vergara adquirió al Guadalajara en 2002. Durante su administración, el club desarrolló proyectos de infraestructura y comunicación dirigidos a su afición, además de mantener la política deportiva de competir con jugadores mexicanos.

Antes de incursionar en el futbol, fundó Grupo Omnilife. La empresa cumplió 35 años en 2026 y fue una de las bases de su actividad empresarial antes de asumir la propiedad de Chivas.

PUBLICIDAD

En el mensaje del club se recuperó una de las frases que Vergara utilizaba para describir su visión empresarial: “Entre más loco te digan que estás, más éxito vas a tener”. La institución relacionó esa postura con las iniciativas que promovió mientras estuvo al frente del Guadalajara.

El Estadio Akron abrió en 2010 durante su gestión

Amaury Vergara es el nuevo propietario de Chivas ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Amaury Vergara es el nuevo propietario de Chivas ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La construcción de una nueva sede para el equipo fue uno de esos proyectos que encabezó el señor Vergara y que marcaron al Rebaño Sagrado. El Estadio AKRON abrió sus puertas en 2010 y sustituyó al Estadio Jalisco como casa de Chivas. Vergara planteó el recinto como un espacio para los partidos del club y para eventos de gran escala.

El estadio fue una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergó cuatro partidos del torneo. El inmueble se encuentra en Zapopan, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

El Club Deportivo Guadalajara también señaló que el estadio formó parte de la visión de Vergara de dotar al equipo de instalaciones propias. La obra se desarrolló durante un periodo en el que el empresario mantuvo la propiedad del club.

La apuesta digital de Chivas con su propia plataforma de streaming

Su llegada a Chivas cambió la administración y la proyección mediática del club ( AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA)
Su llegada a Chivas cambió la administración y la proyección mediática del club ( AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA)

Otro de los proyectos que lideró Vergara y que se convirtió en un adelantado para su época fue con Chivas TV, plataforma lanzada para transmitir contenidos y partidos del equipo. Su creación buscó establecer una vía directa de distribución entre el club y su público.

La plataforma generó debate por el cambio en el acceso a las transmisiones de los encuentros como local, pero representó un intento del club por operar sus propios canales digitales. El mensaje institucional ubicó esa iniciativa entre las apuestas de Vergara por nuevas formas de comunicación con los seguidores rojiblancos.

La frase “un día sí y el otro también”, atribuida a Vergara por el club, también fue retomada en la conmemoración. Su hijo Amaury la citó en el comunicado con el que anunció su muerte en 2019, al pedir que se honrara su ejemplo mediante el trabajo y el cuidado de las personas.

Vergara nació el 3 de marzo de 1955 en Guadalajara, Jalisco. Además de su actividad como empresario y dirigente deportivo, fue productor de cine. Su muerte fue confirmada por su familia y el Club Deportivo Guadalajara publicó un mensaje de condolencias el mismo 15 de noviembre de 2019.

Su llegada a Chivas cambió la administración y la proyección mediática del club. Durante su gestión, el equipo ganó los torneos de Liga de 2006 y 2017, además de la Liga de Campeones de Concacaf de 2018. También tuvo participación en el Saprissa de Costa Rica y creó Chivas USA en la MLS.

Temas Relacionados

Jorge VergaraChivasclub GuadalajaraAmaury VergaraLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo saber si una sandía está en mal estado aunque por fuera parezca buena

El aspecto exterior no basta para saber si una sandía está en buen estado

Cómo saber si una sandía está en mal estado aunque por fuera parezca buena

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 13 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 13 de noviembre

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Versiones extraoficiales señalan que la cantante colombiana dio positivo a un virus respiratorio, mientras OCESA solo confirmó “motivos de salud” sin detallar el padecimiento de la artista

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Sorteo Zodiaco 1768: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 15 de noviembre

El plazo de 60 días naturales para solicitar el premio comenzará al día siguiente de la publicación de los resultados

Sorteo Zodiaco 1768: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 15 de noviembre

Quetzalcoatlus: el gigante alado real que dominó los cielos de América del Norte cuya silueta recuerda al “pterodáctilo de Ciudad Juárez”

Una misteriosa grabación sobre la frontera norte de México desató teorías fantásticas, aunque la ciencia recuerda que este colosal animal extinto habitó la misma zona desértica hace millones de años

Quetzalcoatlus: el gigante alado real que dominó los cielos de América del Norte cuya silueta recuerda al “pterodáctilo de Ciudad Juárez”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mazatlán suma siete asesinatos y nueve heridos tras 11 ataques armados que alcanzaron la Zona Dorada durante el fin de semana

Mazatlán suma siete asesinatos y nueve heridos tras 11 ataques armados que alcanzaron la Zona Dorada durante el fin de semana

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

Cinco hombres mueren en enfrentamiento armado tras baile en Chignahuapan, Puebla

Miguel Ángel Félix Gallardo: cómo el “Jefe de Jefes” convirtió el narcotráfico mexicano en un negocio internacional

ENTRETENIMIENTO

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

Qué le pasó a Karol G: filtran la supuesta enfermedad que la habría obligado a posponer su concierto en la CDMX

Exatlón México: Quién salió eliminado hoy domingo 15 de noviembre del 2026

Paola Suárez desata ola de críticas en redes tras hacer el “campanazo” en La Mansión VIP 2

De qué murió Antonio de Nigris: el emotivo homenaje al hijo de Doña Alegría en La Mansión VIP

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Camila Zamorano celebra su triunfo junto a Santa Fe Klan tras defender su título mundial del CMB

¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico

Willy Hutchinson se lanza contra Canelo Álvarez ahora que existe la posibilidad de enfrentarlo: “Está viejo”

ATP Finals: cuándo y dónde ver en México el torneo que define al campeón de la temporada 2026 del tenis