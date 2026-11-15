Willy Hutchinson se lanza contra Canelo Álvarez ahora que existe la posibilidad de enfrentarlo: “Está viejo”

Willy Hutchinson apuntó contra Canelo Álvarez después de que el mexicano recupera el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (REUTERS).

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Willy Hutchinson apuntó contra Canelo Álvarez después de que el mexicano recupera el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Christian Mbilli por decisión unánime. El británico, campeón del organismo en peso semipesado, aseguró que tendría ventaja física en una eventual pelea.

Hutchinson se coloca entre los nombres que surgen para el futuro de Álvarez, quien vuelve a tener un cinturón del CMB tras su triunfo ante Mbilli del pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El posible combate implicaría que el tapatío suba a la división de los semipesados para disputar el título del británico.

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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó abierta la puerta para que Saúl Canelo Álvarez decida quién será su próximo rival (REUTERS)

El peleador de Queensberry plantea que su tamaño sería un factor a su favor. En declaraciones a The Sun, Hutchinson sostuvo que Álvarez no tendría las condiciones físicas para competir con él en ese peso.

“Canelo está subiendo de peso. Creo que Canelo es demasiado pequeño. Yo sería demasiado grande para él. Está viejo. Me encantaría aterrorizarlo”, dijo Hutchinson al diario británico.

La postura del campeón semipesado abre una vía para un duelo entre ambos. El equipo de Canelo comenzaría conversaciones con Frank Warren, promotor de Queensberry, para explorar las condiciones de una negociación con el boxeador británico.

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Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

¿Quién es Willy Hutchinson?

Willy Hutchinson es un boxeador escocés de 28 años que aparece como posible rival de Canelo en las 175 libras. Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, señaló a ESPN que sigue de cerca al campeón del Consejo Mundial de Boxeo.

Originario de Carstairs, Escocia, Hutchinson se coronó campeón mundial del CMB este 7 de noviembre tras vencer por decisión unánime a Joshua Buatsi en una revancha. El título quedó vacante luego de que David Benavidez subió a la división de 200 libras.

Conocido como “The Hutch Train”, el peleador registra 28 triunfos, dos derrotas y 14 nocauts. Su primera caída fue en 2021, cuando Lennox Clarke lo derrotó por nocaut en el quinto asalto.

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Hutchinson volvió a perder dos años después frente a Buatsi, en Londres, por decisión dividida, después de visitar la lona en dos ocasiones. Reynoso dijo a ESPN que lo analiza como una opción para su pupilo y sostuvo: “Creo que es un peleador que podemos ir a combatir con él y ganarle”.

Boxing - Joshua Buatsi v Willy Hutchinson - Wembley Stadium, London, Britain - September 21, 2024 Willy Hutchinson and Joshua Buatsi react after their fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Boxing - Moses Itauma and Jermaine Franklin Jr Press Conference - Co-op Live, Etihad Campus, Manchester, Britain - November 17, 2025 Willy Hutchinson during the press conference Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Eddy Reynoso minimiza las palabras del campeón británico

Eddy Reynoso también respondió a las declaraciones de Hutchinson y descartó que representen una novedad antes de una pelea con el mexicano.

“Así dicen muchos, no pasa nada”, afirma Reynoso. El entrenador consideró que varios boxeadores elevan el tono cuando surge la posibilidad de enfrentar a Santos Álvarez, aunque sostuvo que el escenario cambia cuando se encuentran frente a frente.

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Reynoso reconoció las condiciones del británico como campeón y peleador de peso semipesado. También señaló que Hutchinson tiene juventud y fuerza, atributos que podrían formar parte de la pelea si las partes concretan el combate.

“Es un campeón que acaba de ganar, joven, fuerte, pero de eso a que le vaya a dar una lección o le pueda dar una lección a Canelo, eso es otra cosa”, señaló el entrenador y líder del Canelo Team.

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

La respuesta de Reynoso mantiene la misma línea que el equipo de Álvarez suele asumir frente a los retos públicos. El entrenador no descartó la calidad de un rival, pero pone distancia entre las declaraciones promocionales y lo que ocurre sobre el ring.

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Otras opciones para Canelo en 2027

Además de Willy Hutchinson, Hamzah Sheeraz aparece como una defensa natural para Santos Álvarez en las 168 libras. El británico se mantiene entre los nombres que buscan disputar el cinturón del CMB y representa una pelea entre dos boxeadores con alcance y poder.

Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

Además, la ruta de mayor riesgo lleva a Dmitry Bivol, actual poseedor de los cinturones de la AMB, OMB y FIB en semicompleto, siempre que conserve esas coronas. Canelo perdió ante el ruso en 2022 y una revancha le daría la oportunidad de ajustar una de las derrotas de su carrera.

Antes, Álvarez podría optar por una defensa ante Sheeraz o buscar el título del CMB en 175 libras frente a Willy Hutchinson para abrir una eventual unificación con Bivol.

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