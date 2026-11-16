México

De qué murió Antonio de Nigris: el emotivo homenaje al hijo de Doña Alegría en La Mansión VIP

A 17 años de su muerte, HotSpanish y la producción de La Mansión VIP 2 prepararon un altar para el ex futbolista dentro del reality show

Antonio de Nigris con camiseta a rayas alza los brazos junto a un círculo con fotografías enmarcadas y una vela
El exfutbolista Antonio de Nigris aparece durante una celebración deportiva junto a un recuadro de un altar con fotografías en La Mansión VIP.
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Antonio de Nigris, exfutbolista de Rayados de Monterrey, falleció la madrugada del 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, a los 31 años, a causa de un infarto derivado de una afección cardíaca congénita. Casi 17 años después, su madre, Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, revivió ese episodio dentro del reality La Mansión VIP 2.

El delantero jugaba en ese momento para el club AE Larisa. Según la información médica difundida tras su muerte, despertó con fuertes dolores en el pecho; su entonces esposa, Sonia Guerra, pidió una ambulancia, pero el futbolista murió durante el traslado al hospital.

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De qué murió Antonio de Nigris: estudios detectaron una malformación cardíaca previa a su fichaje en Turquía

Los exámenes médicos posteriores determinaron que de Nigris sufrió un paro cardiaco derivado de una afección congénita en el corazón, condición que ya se había detectado antes de que comenzara su carrera en el futbol turco.

Antonio de Nigris
Antonio de Nigris, selección mexicana. Foto: IMAGO

El dato contrasta con el relato que la propia Doña Alegría dio en 2023 a Multimedios, cuando atribuyó la muerte a niveles extremos de colesterol y triglicéridos. “Se hizo un examen y ahí sacó que tenía mil triglicéridos y 800 de colesterol, a los 31 años obviamente es una bomba de tiempo”, dijo entonces.

En esa misma entrevista, la madre del futbolista acusó que a su hijo “no lo atendieron, lo abandonaron” al venderlo al futbol griego pese a conocerse ya su condición cardíaca. “Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió”, relató a Multimedios.

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El altar a Antonio de Nigris en La Mansión VIP: fotografías y veladoras en su memoria

Dentro de La Mansión VIP 2, los habitantes se reunieron en el patio principal, donde la producción encabezada por HotSpanish colocaron fotografías de “Tano” de Nigris junto a una veladora blanca y arreglos florales. Doña Alegría dedicó unas palabras a su hijo fallecido y aseguró que ya no podía llorar porque “se secaron sus lágrimas”.

Una mujer toca un marco con fotografías colocado en un caballete junto a una vela y flores, mientras varios hombres permanecen a su lado
Leticia Guajardo observa un marco con fotografías frente a un altar en memoria de Antonio de Nigris durante la emisión de La Mansión VIP 2. (HotSpanish Vlogs)

“Espero que pronto estés conmigo, que te metas dentro de mí y que la luz que siempre brilla en tu corazón. Que sigas conmigo para siempre, como me prometiste que no me ibas a abandonar. Yo sé que soy egoísta porque quiero tenerte conmigo, pero hasta el final. Muchas gracias por ser el mejor hijo del mundo (…) Te extraño demasiado, mi corazón se quedó partido desde hace mucho. Todo el mundo te recuerda, eres una leyenda, mucha gente ha estado feliz de haberte conocido”, dijo Leticia Guajardo frente al altar.

Durante la charla con sus compañeros de encierro, Guajardo describió el momento en que recibió la noticia. “Le dio un infarto fulminante y murió, bien feo. Se levantó, que le dolía el pecho, que no sé qué, y ya, murió”, relató.

La madre del exfutbolista también narró la desinformación de esas horas. “Lo mandan al hospital, pero ya estaba muerto y a mí no me hablaron. Todo el mundo sabía que ya estaba muerto y yo no sabía. Fue horrible”, dijo durante la estancia dentro del reality.

Poncho de Nigris viajó a Grecia para recuperar el cuerpo de su hermano

Especial
Alfonso dijo que Antonio era el mejor de los hermanos De Nigris. (Especiall)

Leticia Guajardo recordó además que su hijo Poncho de Nigris viajó hasta Grecia para recuperar el cuerpo de su hermano. El relato se dio en un momento de pausa en las tensiones habituales del reality.

“Lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Es lo peor. A nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo ni nada, porque qué horror”, expresó Doña Alegría ante sus compañeros. Sus compañeros de programa se acercaron para abrazarla y brindarle palabras de aliento.

Doña Alegría en riesgo de ser la primer eliminada de La Mansión VIP

Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, forma parte de los cuatro nominados de la primera semana de La Mansión VIP 2, junto con Bellakath, La Cukis y Abel Robles. Las votaciones del público cerraron el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas y la gala de eliminación se realiza este domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas.

Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa de su colega.
Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

Según la encuesta oficial de X del programa, los resultados antes del cierre mostraban:

  • Bellakath: 45.1%
  • Abel Robles: 37.3%
  • Doña Alegría: 26.7%
  • La Cukis: 0.9%

En contraste, una filtración distinta de puntos acumulados ubicaba a Doña Alegría en segundo lugar con 13,900 puntos (equivalentes a 180,453 pesos para La Cukis, que encabezaba la tabla), mientras que Bellakath aparecía con la puntuación más baja, 7,147 puntos, lo que la señalaba como la posible primera eliminada.

Las fuentes consultadas coinciden en que, extraoficialmente, Doña Alegría y La Cukis cuentan con mayor respaldo del público, mientras que la salida se perfila entre Bellakath y Abel Robles.

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