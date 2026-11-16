Receta de atole de guayaba con leche evaporada: fácil, rápido y con una textura cremosa

Una taza de barro con atole caliente reposa sobre una mesa de madera junto a guayabas frescas, rajas de canela y una lata de leche evaporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de la canela y la pulpa perfumada de la guayaba convierten este atole en una bebida caliente, cremosa y reconfortante.

La leche evaporada aporta una textura más sedosa sin necesidad de añadir nata.

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El atole es una bebida tradicional de México, muy ligada a los desayunos, las meriendas y las celebraciones familiares. Se sirve caliente, en tazas o vasos, y combina especialmente bien con tamales, pan dulce o buñuelos.

Una taza de atole de guayaba caliente reposa sobre una mesa junto a ramas de canela, un cono de piloncillo y fruta fresca en una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de guayaba con leche evaporada

El atole de guayaba con leche evaporada se prepara con fruta cocida, leche, fécula de maíz y canela. La guayaba se tritura y se cuela para retirar las semillas antes de incorporarla a la base láctea.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

8 guayabas maduras, lavadas y cortadas en trozos. 1 litro de leche entera. 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 350-360 mililitros. 2 litros de agua. 150 gramos de azúcar, o al gusto. 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena. 1 rama de canela. 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, opcional. 1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional.

Cómo hacer atole de guayaba con leche evaporada, paso a paso

Lava las guayabas y retira los extremos. Córtalas en cuartos. Coloca las guayabas en una cazuela con 1 litro de agua, la canela y el azúcar. Cuece a fuego medio durante 15-20 minutos, hasta que la fruta quede blanda. Retira la rama de canela. Tritura las guayabas con parte del líquido de cocción. Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar las semillas. Presiona la pulpa con una cuchara para aprovecharla bien. Vierte la pulpa colada en una cazuela limpia. Añade el bicarbonato y remueve. La mezcla puede formar algo de espuma. Disuelve la fécula de maíz en un vaso con parte de la leche fría. Remueve hasta que no queden grumos. Calienta el resto de la leche junto con la leche evaporada a fuego bajo. No dejes que hierva con intensidad. Incorpora poco a poco la mezcla de leche a la pulpa de guayaba. Remueve de forma constante. Añade la fécula disuelta y continúa removiendo con unas varillas. La fécula debe incorporarse en frío para evitar grumos. Cocina durante 8-10 minutos, hasta que el atole espese ligeramente. Agrega la vainilla, si la utilizas. Mantén el fuego bajo y remueve el fondo para evitar que se pegue. Prueba y ajusta el azúcar. Sirve el atole bien caliente con un poco de canela molida.

Una infografía de Infobae detalla los seis pasos del proceso de preparación del atole de guayaba con leche evaporada y fécula de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de 300-350 mililitros.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 360 kcal.

Proteínas: 11 gramos.

Hidratos de carbono: 65 gramos.

Grasas: 9 gramos.

Fibra: 4 gramos.

Azúcares: 45 gramos aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el atole en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Al enfriarse espesará bastante. Para recalentarlo, añade un poco de leche y caliéntalo a fuego bajo mientras remueves.

No se recomienda congelarlo, ya que la leche y la fécula pueden modificar su textura después de la descongelación.