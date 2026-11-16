Receta de atole de guayaba con leche evaporada: fácil, rápido y con una textura cremosa

El aroma de la canela y la pulpa perfumada de la guayaba convierten este atole en una bebida caliente, cremosa y reconfortante.
La leche evaporada aporta una textura más sedosa sin necesidad de añadir nata.
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El atole es una bebida tradicional de México, muy ligada a los desayunos, las meriendas y las celebraciones familiares. Se sirve caliente, en tazas o vasos, y combina especialmente bien con tamales, pan dulce o buñuelos.
Receta de atole de guayaba con leche evaporada
El atole de guayaba con leche evaporada se prepara con fruta cocida, leche, fécula de maíz y canela. La guayaba se tritura y se cuela para retirar las semillas antes de incorporarla a la base láctea.
Tiempo de preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Tiempo total: 45 minutos.
Ingredientes
- 8 guayabas maduras, lavadas y cortadas en trozos.
- 1 litro de leche entera.
- 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 350-360 mililitros.
- 2 litros de agua.
- 150 gramos de azúcar, o al gusto.
- 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena.
- 1 rama de canela.
- 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, opcional.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional.
Cómo hacer atole de guayaba con leche evaporada, paso a paso
- Lava las guayabas y retira los extremos. Córtalas en cuartos.
- Coloca las guayabas en una cazuela con 1 litro de agua, la canela y el azúcar.
- Cuece a fuego medio durante 15-20 minutos, hasta que la fruta quede blanda.
- Retira la rama de canela. Tritura las guayabas con parte del líquido de cocción.
- Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar las semillas. Presiona la pulpa con una cuchara para aprovecharla bien.
- Vierte la pulpa colada en una cazuela limpia. Añade el bicarbonato y remueve. La mezcla puede formar algo de espuma.
- Disuelve la fécula de maíz en un vaso con parte de la leche fría. Remueve hasta que no queden grumos.
- Calienta el resto de la leche junto con la leche evaporada a fuego bajo. No dejes que hierva con intensidad.
- Incorpora poco a poco la mezcla de leche a la pulpa de guayaba. Remueve de forma constante.
- Añade la fécula disuelta y continúa removiendo con unas varillas. La fécula debe incorporarse en frío para evitar grumos.
- Cocina durante 8-10 minutos, hasta que el atole espese ligeramente.
- Agrega la vainilla, si la utilizas. Mantén el fuego bajo y remueve el fondo para evitar que se pegue.
- Prueba y ajusta el azúcar. Sirve el atole bien caliente con un poco de canela molida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de 300-350 mililitros.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 360 kcal.
- Proteínas: 11 gramos.
- Hidratos de carbono: 65 gramos.
- Grasas: 9 gramos.
- Fibra: 4 gramos.
- Azúcares: 45 gramos aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el atole en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Al enfriarse espesará bastante. Para recalentarlo, añade un poco de leche y caliéntalo a fuego bajo mientras remueves.
No se recomienda congelarlo, ya que la leche y la fécula pueden modificar su textura después de la descongelación.
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