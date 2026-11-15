Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

El actor mexicano dio vida al llamado “Jefe de Jefes” en las dos primeras temporadas de Narcos: México, producción que reconstruyó el surgimiento del narcotráfico organizado en el país y el ascenso del fundador del Cártel de Guadalajara

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La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, vuelve a colocar en el centro de la conversación uno de los capítulos más relevantes de la historia del narcotráfico en México. El fundador del Cártel de Guadalajara falleció este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, mientras permanecía hospitalizado en Guadalajara, Jalisco.

Su trayectoria criminal también llegó a la pantalla internacional a través de Narcos: México, la producción de Netflix en la que el actor mexicano Diego Luna asumió el reto de interpretar al narcotraficante durante las dos primeras temporadas.

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La serie, estrenada en noviembre de 2018, abordó el nacimiento y la expansión del Cártel de Guadalajara durante las décadas de 1970 y 1980, así como las relaciones entre sus principales integrantes y el desarrollo de las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La interpretación de Luna permitió acercar a una audiencia internacional la historia de uno de los personajes que marcaron el desarrollo de las estructuras criminales en México. Sin embargo, el actor optó por construir su personaje a partir de investigaciones, documentos y materiales audiovisuales, sin establecer contacto directo con el narcotraficante.

¿Cómo fue la interpretación de Diego Luna como Félix Gallardo en Netflix?

Diego Luna protagonizó las dos primeras temporadas de Narcos: México como Miguel Ángel Félix Gallardo. Su personaje representó el ascenso de un hombre que pasó de tener vínculos con las instituciones de seguridad en Sinaloa a convertirse en una de las figuras centrales del narcotráfico mexicano.

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Miguel Ángel Gallardo Félix, el "Jefe de jefes" interpretado por Diego Luna en la serie Narcos: México

En la ficción, la historia comienza con la expansión de las actividades criminales en territorio mexicano y la consolidación de una organización que reunió a distintos traficantes bajo una misma estructura.

La producción presentó a Félix Gallardo como el principal articulador de esa organización, en la que también participaron Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”.

A través de este personaje, la serie exploró la manera en que el narcotráfico mexicano comenzó a establecer conexiones internacionales y a desarrollar redes de distribución de drogas hacia Estados Unidos.

La actuación de Luna también mostró las tensiones internas entre los integrantes de la organización, las disputas por el control de las operaciones y el debilitamiento de la estructura criminal después de distintos acontecimientos que marcaron su historia.

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Diego Luna decidió no reunirse con el narcotraficante para preparar su papel

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre la preparación del actor fue su decisión de no buscar un encuentro con el verdadero Miguel Ángel Félix Gallardo.

En entrevistas sobre su participación en la serie, Luna explicó que prefirió no tener contacto con el narcotraficante ni con personas que lo conocieran personalmente.

El actor señaló que su trabajo se basó en el material que ya estaba escrito, además de documentales y otras fuentes de información disponibles sobre el personaje y su trayectoria.

Esta decisión estuvo relacionada con su intención de construir una interpretación desde la investigación y el guion, sin incorporar una perspectiva personal proporcionada por el propio protagonista de la historia criminal.

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En una entrevista recuperada por medios especializados, Luna explicó que no quería acercarse directamente a Félix Gallardo porque consideraba suficiente trabajar con los materiales documentales y narrativos disponibles.

El actor también reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre aceptar el papel. Sin embargo, el planteamiento del productor y showrunner Eric Newman lo llevó a reconsiderar su participación.

La propuesta consistía en presentar a Félix Gallardo no solamente como un delincuente individual, sino como parte de una estructura criminal y de un contexto más amplio que permitió el crecimiento del narcotráfico en México.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue interpretado por Diego Luna en las dos primeras temporadas de Narcos: México, serie de Netflix que recreó el ascenso del narcotráfico organizado en el país durante las décadas de 1970 y 1980

¿En qué temporadas de Narcos: México apareció Diego Luna?

La participación de Diego Luna se concentró en las dos primeras temporadas de Narcos: México, estrenadas en 2018 y 2020.

La primera entrega presentó los orígenes del Cártel de Guadalajara y la manera en que Félix Gallardo comenzó a consolidar una organización con capacidad para coordinar distintas actividades del tráfico de drogas.

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La segunda temporada profundizó en los conflictos entre los integrantes de la organización, las consecuencias del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y el debilitamiento del liderazgo de Félix Gallardo.

La historia de su personaje llegó a un punto decisivo con la pérdida del control sobre los integrantes de la organización y su posterior detención, ocurrida en 1989.

En la tercera temporada, la producción continuó con una nueva etapa del narcotráfico mexicano, pero sin Diego Luna como protagonista, debido a que la narrativa se concentró en otros personajes y organizaciones criminales.

La historia real detrás del personaje de Diego Luna

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Durante las décadas de 1970 y 1980, esta organización adquirió relevancia por su participación en el tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, además de su capacidad para establecer vínculos entre distintos operadores criminales.

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Su nombre también quedó relacionado con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en 1985.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 en Zapopan, Jalisco, y permaneció bajo custodia durante las décadas siguientes.

Su fallecimiento, reportado este domingo 15 de noviembre, ocurrió después de que fuera trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara, debido a complicaciones de salud.

Con su muerte termina la trayectoria de uno de los principales protagonistas de la primera generación de grandes organizaciones del narcotráfico mexicano, cuya historia también fue llevada a la ficción internacional mediante la interpretación de Diego Luna en Netflix.

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