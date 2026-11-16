México

Paola Suárez desata ola de críticas en redes tras hacer el “campanazo” en La Mansión VIP 2

La influencer generó indignación en redes tras levantarse la bata frente a sus compañeros en la cocina de La Mansión VIP 2 al cumplir un reto pagado durante la transmisión en vivo

Paola Suárez desata polémica en redes sociales tras cumplir un reto frente a las cámaras de La Mansión VIP 2, donde mostró su entrepierna en la cocina del reality.
Paola Suárez desata polémica en redes sociales tras cumplir un reto frente a las cámaras de La Mansión VIP 2, donde mostró su entrepierna en la cocina del reality show. (Especial )
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La influencer Paola Suárez desató controversia en redes al mostrar su entrepierna ante las cámaras del reality show La Mansión VIP tras cobrar un reto en vivo.

El programa de HotSpanish ofrece un premio de 2 millones de pesos al habitante que resista 30 días. Los seguidores envían dinero desde 50 pesos por Super Chat en YouTube para mandar mensajes o imponer retos a los participantes.

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Suárez estaba en la cocina con una bata rosa frente al refrigerador. Un usuario depositó dinero en la transmisión 24/7 y le pidió levantarse la prenda para cumplir el llamado “campanazo”.

El reto pagado en plena cocina de La Mansión VIP

El término describe el acto de sacudir los genitales de un lado a otro para golpearlos contra las piernas y producir un sonido similar a un aplauso o campaneo. Suárez aceptó la prueba sin dudar y se paró frente a la toma principal de la cocina.

Antes de levantarse la bata, Suárez le dio indicaciones directas a la producción del reality show: “Voy a hacer el campanazo nada más porque me lo estás pidiendo. No me quiten la cámara, dame cinco segundos. Ahí va, nada más no quiero que se impresionen aquí muchos”.

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Suárez ajustó la posición de espaldas a la barra y remató: “Cámara, solamente me pongan esta cámara, no me pongan las cámaras de allá porque voy a hacer campanazo. Ahí les va, ahí va”.

Paola Suárez se coloca frente a las cámaras de la cocina para cumplir el reto pagado ante la mirada de Tony Aguirre.
Paola Suárez se coloca frente a las cámaras de la cocina para cumplir el reto pagado ante la mirada de Jlexis y Tony Aguirre. (Captura de pantalla )

La integrante de Las Perdidas se alzó la bata rosa y realizó el movimiento frente a sus compañeros sentados en la barra. Tony Aguirre, el tiktoker Jlexis y João Ferreira presenciaron la escena a pocos metros de distancia.

Aguirre soltó una carcajada y gritó asombrado al ver a su compañera: “A la verg*, Paolita, no mam*s. Unos huevon*s de toro tiene a la verg*, loco”.

Jlexis se quedó sentado en la barra con el plato enfrente y mostró un gesto de evidente incomodidad. El creador evitó mirar hacia el refrigerador mientras Suárez acomodaba su bata.

Suárez advirtió a los seguidores que repetirá la maniobra si siguen mandando dinero para ella. La influencer aseguró que convencerá a los otros habitantes de la casa para que cumplan los mismos desafíos.

La influencer conversa con los habitantes de la casa después de realizar la maniobra en la transmisión continua del reality.
La influencer conversa con los habitantes de la casa después de realizar la maniobra en la transmisión continua del reality show. (Captura de pantalla )

Señalan en redes que la transmisión carece de filtros para menores de edad

El video se volvió tendencia en la red social X y en TikTok a los pocos minutos de la emisión. La difusión del clip detonó una fuerte discusión entre los seguidores del reality show.

Varios usuarios acusaron que la transmisión de YouTube no tiene censura ni control de edad. Los seguidores del reality señalaron que miles de niños miran el programa por las tardes y reprocharon que se preste a conductas vulgares.

Otros seguidores defendieron a Suárez y aplaudieron su sentido del humor. Ese sector celebró que la participante genere contenido sin filtros y cumpla de inmediato cada reto que le pagan en la plataforma.

Logotipo dorado con el texto La Mansión VIP, con silueta de tejado y una llama roja con cerradura sobre un fondo oscuro iluminado
Los seguidores del reality señalaron que miles de niños miran el programa por las tardes y reprocharon que se preste a conductas vulgares. (Especial)

El antecedente con Óscar Maydon y el alcohol en la casa

El escándalo del “campanazo” ocurre apenas dos días después de la primera gran polémica de Suárez en la competencia. El pasado viernes 13 de noviembre, la leonesa se pasó de copas en la primera fiesta del programa.

En esa fiesta estuvo como invitado el cantante Óscar Maydon. Suárez comenzó a discutir con él y le soltó amenazas directas bajo los efectos del alcohol.

La influencer tropezó y cayó al suelo en dos ocasiones por el uso de tacones altos. Sus compañeros tuvieron que levantarla del piso de la sala ante la mirada del resto de los habitantes.

Un joven con gorra marrón y camisa oscura de lunares junto a una persona con guantes rosas y una botella con tapa roja
En esa fiesta estuvo como invitado el cantante Óscar Maydon. Suárez comenzó a discutir con él y le soltó amenazas directas bajo los efectos del alcohol. (La Mansion VIP 2)

El descontrol obligó a que el productor HotSpanish entrara de emergencia a la casa para calmar los ánimos. El creador del formato descartó expulsar a Suárez, pero confirmó que pondrá límites estrictos al consumo de alcohol en las siguientes fiestas.

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó el domingo 8 de noviembre con 16 famosos encerrados. En sus primeros días ya registró las renuncias voluntarias del cantante Dani Flow y del influencer Jorge Durán.

Óscar Maydon/ Redes Sociales habla de su incidente en la Mansión VIP

Cuatro habitantes quedan en riesgo durante la primera eliminación

El nuevo escándalo de Suárez coincidió con el cierre de las votaciones para la primera eliminación del programa. La competencia mantiene en la cuerda floja a Bellakath, Abel Robles, La Cukis y Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría.

Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris, protagonizó reclamos en días previos por la convivencia pesada en la casa. Las fricciones aumentaron luego de que Suárez decidió cambiarla de cuarto durante una dinámica grupal.

Las votaciones web activas cierran este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que las galas de expulsión se realizan los domingos.
La competencia mantiene en la cuerda floja a Bellakath, Abel Robles, La Cukis y Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría. (YT: hotspanishvlogs)

La tabla de posiciones de la primera semana refleja una amplia disparidad en el respaldo del público. Tony Aguirre lidera el conteo con 165,726 puntos, mientras Abel Robles se ubica en el fondo con 8,742 unidades.

La producción define la salida de los concursantes mediante la suma de donaciones directas y votos gratuitos en internet. Las encuestas en redes sociales perfilan un duelo cerrado entre Bellakath y Doña Alegría para abandonar las instalaciones de la mansión.

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