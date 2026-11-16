Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Julio César Chávez Jr. busca una oportunidad por el título mundial tras cumplir tres años sin consumo de sustancias. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

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Julio César Chávez Jr. ha retomado el rumbo de su carrera en el boxeo, luego de afrontar una serie de dificultades personales y legales, el Junior confesó que lleva tres años alejado del consumo de sustancias y que busca cerrar su carrera como boxeador con otra oportunidad por un título mundial.

El ex campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aceptó que su rehabilitación fue motivada por las las detenciones que enfrentó en Estados Unidos, los riesgos legales que asumió y la muerte de una mujer con quien consumía.

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En los primeros meses de 2024, Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por portación de armas y enfrentaba la posibilidad de permanecer un año en prisión. Ese episodio lo llevó a reconocer el daño que se provocaba, cuando debía sostener la imagen de un deportista de élite. Tras su detención en Los Ángeles, recordó haber pensado: “Esto no es para mí”.

Chávez Jr. afirma que el escándalo lo ayudó a volver al ring

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue para él en su carrera deportiva (IG/ @jcchavezjr)

En julio de 2025 el Junior fue detenido otra vez en California por no contar con documentos vigentes para permanecer en Estados Unidos, pocos días después de perder una pelea polémica ante Jake Paul, fue deportado a México además afronta una investigación por su posible vínculo con grupos delictivos y tráfico de armas.

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Más tarde comenzó un proceso de rehabilitación tras asumir que sus decisiones podían traerle problemas legales e incluso poner en riesgo su vida. En una entrevista con Telemundo en mayo de 2021, Chávez Jr. admitió que una mujer con quien consumía falleció pocos días después de que él salió de la cárcel. El boxeador ha omitido la identidad de la acompañante, pero considera aquel fallecimiento otra advertencia sobre el rumbo que llevaba.

Las advertencias del sistema legal estadounidense también influyeron en su decisión de cambiar hábitos. Actualmente celebra ese proceso junto a su familia, a la que reconoce haber lastimado en otra etapa de su vida.

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Durante la 64a Convención del CMB en Acapulco, donde acudió con su padre y su esposa, el púgil habló con Mediotiempo sobre las consecuencias de la detención y el posterior traslado a México para enfrentar una supuesta ligazón con grupos criminales.

Chávez Jr. enfrenta una investigación por un posible vínculo con grupos delictivos y tráfico de armas. (Foto: Instagram)

“Ya tengo 3 años limpio, bien, y ahí se va notando. Me pasó el año anterior un problema que se hizo muy mediático. Este año pelee tres veces, a lo mejor me ayudó el escándalo. Demostré que mi vida ha sido lo más importante”, declaró.

Julio César Chávez Jr. volvió a competir en territorio nacional porque aún tiene prohibido regresar a Estados Unidos. Este año venció a Ángel Julián Sacco, Jhon Caicedo y Jeison Troncoso. El hijo de Julio César Chávez considera que mantenerse activo y sumar triunfos le da motivos para sostener su recuperación, aunque sus recientes rivales no tengan el mismo nivel de exposición que enfrentó durante su etapa como campeón mundial.

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“Ya tenía muchos años que no peleaba tan bien, limpio y en México. Parece que la gente me esperó con os brazos abiertos. Lo mejor es sentirme bien, pelear seguir ganando peleas. Eso me motiva a seguir echándole ganas. Soy hijo de Julio César Chávez, di muy buenas peleas y todavía sigo dando de qué hablar”, comentó.

El retiro podría llegar en un par de años

El boxeador reconoció que la muerte de una acompañante influyó en su decisión de modificar su estilo de vida. (Captura de pantalla)

Chávez Jr. sitúa el inicio de su etapa más complicada después de la derrota ante Sergio “Maravilla” Martínez en septiembre de 2012. Según su relato, la depresión posterior a ese combate lo llevó al consumo de sustancias.

Ahora contempla que el retiro de los cuadriláteros está cerca, aunque pretende despedirse con victorias y la posibilidad de volver a ser campeón del mundo. El boxeador reconoce que conseguir una nueva corona representa un paso difícil.

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“Siempre está esa espinita, algunos han sido campeones después de los 40, pero sí me gustaría buscar una oportunidad. No lo veo muy lejos —el retiro—, tal vez un par de años y ya poder dedicarme a mi vida. Quisiera hacerlo ganando, evidentemente campeón del mundo otra vez, pero es un paso difícil. Me gustaría irme como triunfador y limpio”, añadió.