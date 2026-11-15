México

Cinco hombres mueren en enfrentamiento armado tras baile en Chignahuapan, Puebla

La balacera ocurrió en Cuautelolulco, donde fueron localizados dos vehículos baleados y dos armas de fuego; el municipio también registra otros homicidios y operativos contra presuntos grupos criminales durante 2026

El enfrentamiento ocurrió en la carretera Chignahuapan-Coculco, a la altura de Cuautelolulco, donde autoridades localizaron cinco hombres asesinados a balazos durante la madrugada del 15 de noviembre. (Crédito: redes sociales)
El enfrentamiento ocurrió en la carretera Chignahuapan-Coculco, a la altura de Cuautelolulco, donde autoridades localizaron cinco hombres asesinados a balazos durante la madrugada del 15 de noviembre. (Crédito: redes sociales)
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Cinco hombres murieron durante un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este domingo en Chignahuapan, Puebla. La confrontación ocurrió en la comunidad de Cuautelolulco, donde las autoridades encontraron los cuerpos sobre la carretera estatal PUE-112, dos vehículos con impactos de bala y armas de fuego.

Los primeros reportes policiales ubican el incidente alrededor de las 04:00 horas, a la altura del kilómetro 23, en dirección al estado de Hidalgo. La agresión habría comenzado con una riña entre dos grupos de particulares que presuntamente eran originarios de San Francisco Terrerillos y San José Corral Blanco.

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Las primeras versiones relacionan el altercado con un baile popular organizado por las festividades en honor a Cristo Rey. La disputa habría escalado hasta convertirse en un intercambio de disparos que dejó cinco personas sin vida.

Tras recibir el reporte de las detonaciones, policías municipales acudieron al lugar y solicitaron apoyo de otras corporaciones. Elementos estatales y federales se sumaron al despliegue para resguardar la zona y permitir las diligencias ministeriales.

En el sitio fueron localizados más de 80 casquillos percutidos, de acuerdo con reportes de medios locales. También se encontraron dos armas de fuego, una corta y otra larga, así como dos vehículos con perforaciones de bala.

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Las cinco víctimas son hombres que hasta el cierre de esta nota informativa permanecen en calidad de desconocidos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso para establecer sus identidades, reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y determinar quiénes participaron.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado oficialmente el motivo de la confrontación.

Imagen ilustrativa de una patrulla de la Policía Estatal de Puebla. (Crédito: Especial)
Imagen ilustrativa de una patrulla de la Policía Estatal de Puebla. (Crédito: Especial)

Chignahuapan acumula otros homicidios durante 2026

El asesinato de cinco hombres en Cuautelolulco ocurre después de otros episodios de violencia registrados este año en Chignahuapan, municipio de la Sierra Norte de Puebla que también ha sido escenario de despliegues contra presuntas organizaciones delictivas.

Uno de los casos recientes ocurrió el 25 de agosto, cuando fueron localizados sin vida tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos dos días antes. Gabriela Arroyo, de 24 años; Reyna Isamar Rivera, de 19, y Alan Loera Pérez, de 32, presentaban lesiones y signos de violencia.

Las dos mujeres fueron encontradas en las inmediaciones de Los Arcos de la exhacienda de Atlamaxac, mientras que el cuerpo de Alan fue localizado a casi un kilómetro de distancia. La camioneta en la que viajaban fue abandonada en la comunidad de Villa Cuauhtémoc.

La Fiscalía poblana inició las investigaciones para esclarecer el triple homicidio, cuyo móvil no debe confundirse con el enfrentamiento registrado este domingo.

Otro antecedente de violencia ocurrió el 28 de abril de 2024, cuando cuatro policías estatales fueron asesinados durante una emboscada en San Francisco Terrerillos, una de las comunidades mencionadas en las primeras versiones sobre la riña de este domingo.

Los uniformados habían intervenido en un domicilio donde localizaron a personas con equipo táctico. Cuando intentaban retirarse con los detenidos, fueron atacados por hombres armados que viajaban en varias camionetas. Dos agentes sobrevivieron con heridas, mientras que cuatro de sus compañeros murieron.

Hasta el cierre de esta nota informativa, se desconoce la identidad de las personas asesinadas. (Crédito: fiscalía de Puebla)
Hasta el cierre de esta nota informativa, se desconoce la identidad de las personas asesinadas. (Crédito: fiscalía de Puebla)

Operativos contra El Moco y El Bukanas en la Sierra Norte de Puebla

Chignahuapan también ha sido escenario de intervenciones de fuerzas federales y estatales contra presuntos grupos dedicados a actividades delictivas en la región.

El 16 de octubre de 2026, autoridades realizaron cinco cateos en inmuebles presuntamente relacionados con Juan Lira Maldonado, alias El Moco, señalado como presunto líder de una organización criminal con presencia en la Sierra Norte. Los operativos dejaron siete personas detenidas.

El Moco había sido detenido el 8 de octubre en Zacatlán durante un despliegue coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía poblana. Las autoridades lo relacionaron con presuntas actividades de robo de hidrocarburos, homicidio, portación de armas y delitos contra la salud en municipios como Chignahuapan, Zacatlán, Ahuazotepec y Huauchinango.

Meses antes, el 19 de abril, fuerzas federales y estatales capturaron a Roberto N., alias El Bukanas, junto con otros seis presuntos integrantes de su organización en la localidad de Tres Cabezas, también perteneciente a Chignahuapan.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que el grupo denominado Los Bukanas estaría relacionado con el robo a transporte de carga en Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla. Durante el operativo fueron aseguradas armas largas y cortas.

Aunque estos antecedentes muestran los distintos episodios de violencia y las operaciones contra estructuras criminales en la región, la Fiscalía no ha establecido que alguno de esos grupos esté relacionado con los cinco homicidios de Cuautelolulco.

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