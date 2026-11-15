¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

Guardar

Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, tras ser internado el 13 de noviembre en el Hospital de Guadalajara.

Los reportes señalan que ingresó con baja oxigenación, desorientación y alteraciones de conciencia; personal médico atribuyó el deceso a una falla orgánica múltiple, según señaló información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Cleveland Clinic una falla orgánica múltiple, también llamada síndrome de disfunción multiorgánica, ocurre cuando dos o más órganos o sistemas esenciales dejan de funcionar de forma suficiente para mantener con vida a la persona sin apoyo médico intensivo. Puede involucrar pulmones, corazón, riñones, hígado, cerebro y el sistema de coagulación.

Si bien se desconoce en que momento comenzó la falla multiorgánica que causo la muerte de Gallardo, la información sobre su notable deterioro físico era público desde al menos 2008 y se agravó durante sus años en prisión.

El recuento más detallado fue difundido por la entonces titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, el 15 de septiembre de 2022 cuando informó que tenía 22 padecimientos y requería atención médica permanente, con especialistas de segundo y tercer nivel.

PUBLICIDAD

Los problemas reportados incluían:

Sordera en el oído izquierdo y baja audición en el derecho.

Atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el ojo izquierdo ; con el tiempo perdió la vista de un ojo.

Carcinoma facial .

Hernia de disco y problemas de movilidad.

Hipertrofia prostática benigna .

Vértigo crónico .

Esofagitis y antecedentes de trastornos digestivos, entre ellos gastritis crónica, hernia hiatal y estreñimiento.

Ansiedad y depresión crónicas .

Hipertensión arterial .

Diabetes mellitus .

Tuberculosis pulmonar latente .

Neumonía adquirida en reclusión y, después, padecimientos respiratorios severos.

En una entrevista de 2021, Félix Gallardo afirmó que había sido operado por ocho hernias, que sufría neumonía grave, utilizaba oxígeno, había perdido sensibilidad en partes del cuerpo y ya no podía caminar.

Esas declaraciones describen su percepción de la enfermedad; el listado médico que divulgó la SSPC en 2022 es la referencia pública más completa sobre sus diagnósticos.

Su defensa utilizó ese cuadro clínico para solicitar prisión domiciliaria. En agosto de 2022, el área médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó el arraigo domiciliario porque requería cuidados que, según el informe, el penal no podía ofrecer de forma suficiente. Un juez concedió el beneficio ese año, pero su ejecución quedó frenada por impugnaciones y procesos pendientes.

PUBLICIDAD

No siempre significa que todos los órganos “se apaguen” al mismo tiempo. Puede comenzar, por ejemplo, con insuficiencia respiratoria y baja oxigenación; después añadirse daño renal, presión arterial muy baja, alteración de conciencia o incapacidad del hígado para procesar sustancias.

Un agente de la policía estatal hace guardia afuera del Hospital de Guadalajara tras la muerte reportada de Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más influyentes de México, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2026. Según reportes de medios locales, Félix Gallardo permanecía bajo custodia estatal desde su arresto en 1989. REUTERS/Michelle Freyria

Con respecto a la falla multiorgánica esta suele ser la consecuencia final de una enfermedad o agresión grave al organismo. Las causas más frecuentes son:

Sepsis , una respuesta descontrolada del cuerpo ante una infección grave.

Choque , cuando la presión y el flujo de sangre no alcanzan para llevar oxígeno a los tejidos.

Trauma severo, hemorragia importante, quemaduras extensas o cirugía mayor.

Infarto, pancreatitis grave, embolia pulmonar u otras enfermedades críticas.

El mecanismo central combina inflamación generalizada, alteraciones de la coagulación y reducción de la circulación sanguínea. Como los órganos reciben menos oxígeno y nutrientes, sus células se lesionan. A su vez, el deterioro de un órgano puede agravar el de los demás.

PUBLICIDAD

Antes de su muerte, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado a un hospital por problemas de oxigenación. (Foto: X/@IrvingPineda)

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo marca el fin de una era en el narcotráfico mexicano

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, simboliza el cierre de la generación que profesionalizó y centralizó el narcotráfico mexicano moderno durante las décadas de 1970 y 1980.

Su organización no solo controló rutas de marihuana y heroína: también articuló el paso de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos y consolidó redes de protección, transporte, lavado de dinero y corrupción. Ese modelo convirtió a México de país de tránsito en un actor central del negocio regional.

Su caída, tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto Alfredo Zavala en 1985, aceleró la desarticulación del Cártel de Guadalajara. Pero esa ruptura no acabó con el negocio: lo fragmentó.

PUBLICIDAD

De sus redes y antiguos colaboradores surgieron o se fortalecieron grupos que más tarde dominarían el mapa criminal, como el Cártel de Sinaloa y el de Tijuana.

La página web de Miguel Ángel Félix Gallardo (Infobae)

Por eso, su muerte no implica el fin del narcotráfico, sino el final biológico y simbólico de una etapa: la de los grandes capos que concentraban poder en una estructura relativamente unificada y mantenían vínculos estrechos con élites políticas y policiales.

El escenario actual es más fragmentado, violento y diversificado, con organizaciones que disputan territorios, controlan economías locales y combinan el tráfico de drogas con extorsión, secuestro, trata y robo de combustibles.

Félix Gallardo murió el 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, después de más de 37 años bajo custodia. Su trayectoria ayuda a explicar cómo se formaron las redes criminales que, transformadas y multiplicadas, siguen definiendo buena parte de la crisis de seguridad mexicana.

PUBLICIDAD

En resumen

Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, tras permanecer hospitalizado desde el 13 de noviembre en Guadalajara.

Ingresó con baja oxigenación, desorientación y alteraciones de conciencia. La Secretaría de Seguridad de Jalisco reportó que la causa de muerte fue una falla orgánica múltiple.

La falla orgánica múltiple ocurre cuando dos o más órganos o sistemas esenciales dejan de funcionar de manera suficiente. Puede afectar pulmones, corazón, riñones, hígado, cerebro y sistema de coagulación.

Este síndrome no implica que todos los órganos fallen al mismo tiempo. Puede iniciar con insuficiencia respiratoria y baja oxigenación, seguida de daño renal, caída de presión, alteraciones neurológicas o problemas hepáticos.

Se desconoce cuándo comenzó la falla multiorgánica de Félix Gallardo. Su deterioro físico, sin embargo, era público desde al menos 2008 y se agravó durante su reclusión.

El 15 de septiembre de 2022, Rosa Icela Rodríguez, entonces titular de la SSPC, informó que Félix Gallardo tenía 22 padecimientos y requería atención médica permanente de especialistas.

Entre sus diagnósticos estaban sordera en el oído izquierdo, baja audición en el derecho, atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo. Con el tiempo perdió la vista de un ojo.

También padecía carcinoma facial, hernia de disco, problemas de movilidad, hipertrofia prostática benigna, vértigo crónico, esofagitis, gastritis crónica, hernia hiatal y estreñimiento.

Su expediente médico incluía ansiedad y depresión crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida durante su estancia en reclusión.

En 2021, declaró que había sido operado de ocho hernias, sufría neumonía grave, usaba oxígeno, había perdido sensibilidad en partes del cuerpo y ya no podía caminar. Esas afirmaciones correspondían a su propio testimonio; el reporte de la SSPC es la referencia pública más detallada sobre sus diagnósticos.

Su defensa utilizó ese cuadro clínico para solicitar prisión domiciliaria. En agosto de 2022, el área médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó el arraigo domiciliario porque requería cuidados que el penal no podía brindarle de forma suficiente.

Un juez concedió el beneficio de prisión domiciliaria en 2022, pero la medida no se concretó por impugnaciones y procesos judiciales pendientes.

La falla multiorgánica suele aparecer como consecuencia de una enfermedad crítica o una agresión severa al organismo. Entre las causas frecuentes están sepsis, choque, hemorragias graves, trauma, quemaduras, infarto, pancreatitis o embolia pulmonar.

El proceso incluye inflamación generalizada, trastornos de coagulación y disminución del flujo sanguíneo. La falta de oxígeno y nutrientes daña los órganos, mientras el deterioro de un sistema puede agravar el funcionamiento de los demás.

La muerte de Félix Gallardo cierra, en términos biológicos y simbólicos, una etapa del narcotráfico mexicano asociada con la concentración de poder en grandes organizaciones durante las décadas de 1970 y 1980.

Como fundador del Cártel de Guadalajara, articuló rutas de marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos, además de redes de transporte, lavado de dinero, protección y corrupción.

Su captura, ligada al secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto Alfredo Zavala en 1985, aceleró la desarticulación de su organización.

La ruptura del Cártel de Guadalajara no terminó con el narcotráfico: fragmentó sus redes y abrió paso al fortalecimiento de grupos como los cárteles de Sinaloa y Tijuana.

Félix Gallardo murió después de más de 37 años bajo custodia. Su trayectoria permite entender la formación de varias redes criminales que, transformadas y multiplicadas, siguen presentes en la crisis de seguridad de México.