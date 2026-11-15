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Tijuana: proponen iniciativas para atender a grupos prioritarios y crear fiscalías especializadas

Las propuestas contemplan un centro para personas con autismo, justicia especializada para comunidades indígenas y mejoras en servicios públicos

Las propuestas contemplan un centro para personas con autismo, justicia especializada para comunidades indígenas y mejoras en servicios públicos
Las propuestas contemplan un centro para personas con autismo, justicia especializada para comunidades indígenas y mejoras en servicios públicos
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La atención a personas con autismo, el acceso a la justicia para comunidades indígenas y la protección de niñas, niños y adolescentes forman parte de las propuestas legislativas planteadas en Baja California para atender las necesidades de grupos prioritarios.

Entre las iniciativas también se encuentran medidas para mejorar los servicios públicos en Tijuana y Playas de Rosarito, particularmente en materia de suministro de agua potable, mantenimiento de drenajes pluviales y congestionamiento vial.

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Estas propuestas fueron mencionadas durante la presentación del informe anual de actividades de la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez, quien reportó 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo relacionados con justicia social, atención a poblaciones vulnerables y servicios públicos.

Proponen crear un centro estatal para personas con autismo

Una de las iniciativas destacadas plantea la creación del Centro Estatal para la Atención Integral de Personas con la Condición del Espectro Autista.

El proyecto busca establecer un espacio especializado para atender las necesidades de este sector de la población y fortalecer los mecanismos institucionales de atención.

La propuesta forma parte de los planteamientos legislativos relacionados con grupos prioritarios y la necesidad de ampliar los servicios dirigidos a personas que requieren atención específica.

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La diputada local Evelyn Sánchez Sánchez presentó su informe anual de actividades en Tijuana, Baja California, donde reportó 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo enfocados en justicia social, grupos prioritarios y servicios públicos
La diputada local Evelyn Sánchez Sánchez presentó su informe anual de actividades en Tijuana, Baja California, donde reportó 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo enfocados en justicia social, grupos prioritarios y servicios públicos

Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas busca fortalecer el acceso a la justicia

En materia de justicia, también se destacó la reforma que dio paso a la operación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas.

Esta instancia está orientada a atender asuntos relacionados con las comunidades indígenas, bajo una perspectiva que considere sus características culturales y garantice el respeto a sus derechos.

Entre los objetivos señalados se encuentra facilitar el acceso a la justicia con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.

La iniciativa fue una de las propuestas mencionadas por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez durante su balance de actividades legislativas.

Proponen medidas para atender problemas de agua y drenaje en Tijuana

En materia de servicios públicos, entre los puntos de acuerdo mencionados se encuentra la propuesta para exentar el cobro del servicio de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito durante los días en que los usuarios no reciban suministro.

El planteamiento está relacionado con las interrupciones en el abastecimiento de agua y el impacto que estas tienen en las actividades cotidianas de las familias.

Asimismo, se mencionó la necesidad de reforzar el mantenimiento preventivo de alcantarillas y drenajes pluviales, con el propósito de atender las condiciones de la infraestructura urbana.

Otro de los temas abordados fue el congestionamiento vial en Tijuana, para el cual se planteó implementar acciones de planeación que permitan atender los problemas de movilidad.

También se propuso realizar un censo municipal para avanzar en la regularización de claves catastrales.

Piden reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes

Entre los asuntos relacionados con la atención a grupos vulnerables también se encuentra un exhorto dirigido al DIF Municipal para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo en la vía pública.

La propuesta busca que las autoridades municipales refuercen las acciones de atención y protección para menores de edad que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Además, se planteó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el empresariado para impulsar acciones de desarrollo económico y social en la región.

Evelyn Sánchez reporta 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo

Los planteamientos anteriores fueron parte de los temas incluidos en el informe anual de actividades de la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez, presentado ante más de dos mil personas en Tijuana.

Durante el encuentro, la legisladora dio a conocer un balance de su trabajo en el Congreso de Baja California, en el que reportó 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo enfocados en justicia social, servicios públicos y atención a poblaciones vulnerables.

En su intervención, Sánchez Sánchez señaló que su trabajo legislativo debe mantenerse en contacto con las comunidades y las necesidades de sus habitantes.

La presentación contó con la asistencia de líderes comunitarios, representantes empresariales, diputados locales y federales, integrantes del gabinete estatal y personas vinculadas con el equipo de Julieta Ramírez, coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California.

Al cierre de su mensaje, la legisladora también se refirió a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y al proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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