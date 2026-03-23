México

“LEONORA”, la película sobre la vida y obra de Leonora Carrington en Nuestro Cine Mx

La película, basada en la novela de Elena Poniatowska, explora el legado de la pintora surrealista desde su infancia hasta su consolidación en México

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La película, basada en la
La película, basada en la novela de Elena Poniatowska, explora la vida y obra de la pintora surrealista desde su infancia en Inglaterra hasta su consolidación en México. (FOTO: ARCHIVO /CONACULTA /CUARTOSCURO.COM)

El catálogo digital de Nuestro Cine Mx, la plataforma impulsada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), sumó recientemente una nueva producción que centra su mirada en una de las figuras más emblemáticas del surrealismo: Leonora Carrington. El estreno de la biografía audiovisual “LEONORA” representa la llegada de un biopic dedicado a la pintora surrealista británico-mexicana, con un enfoque en su travesía artística y personal, bajo la dirección de Lena Vurma, Thorsten Klein y el guion de Elena Poniatowska.

La película se adentra en el universo creativo y la vida de Carrington, abordando momentos clave de su experiencia en Inglaterra y su posterior arraigo en México durante la segunda mitad del siglo XX. El elenco está encabezado por Olivia Vinall, quien interpreta a la artista en su adultez, acompañada por Cassandra Ciangherotti y Luis Gerardo Méndez en papeles que buscan aportar una perspectiva internacional y plural sobre la protagonista y su entorno.

Dirigida por Lena Vurma y
Dirigida por Lena Vurma y Thorsten Klein, la producción recorre los episodios clave que definieron el universo artístico de Carrington. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

El relato inicia en Xilitla, en el año 1946, cuando Leonora Carrington cruza el umbral del jardín surrealista construido por Edward James. Este espacio se convierte en punto de partida para un recorrido introspectivo que lleva al espectador desde la infancia de Carrington en Europa hasta su consolidación como artista en México. La narrativa, basada en la novela homónima de Poniatowska, ilustra la intensidad creativa y la resiliencia de la pintora, quien desafió convenciones sociales a través de sus actos y de su producción pictórica.

La apuesta del proyecto reside en la combinación de una propuesta visual con un tratamiento dramático que traslada tanto la biografía de la artista como el entorno onírico que marcó su obra. El guion de Poniatowska prioriza la exploración del universo interior de Carrington, una de las figuras centrales del arte surrealista mexicano y mundial. La integración de “LEONORA” al catálogo de Nuestro Cine Mx responde a una tendencia creciente de visibilizar historias de mujeres que han dejado huella en la cultura nacional.

El biopic presenta el encuentro
El biopic presenta el encuentro de Carrington con Edward James en Xilitla como punto de partida para un viaje entre la realidad y el delirio. (@nuestrocinemx)

El legado de Leonora Carrington

Leonora Carrington fue una artista y escritora nacida en Inglaterra en 1917, reconocida como una de las principales figuras del surrealismo. Su obra abarca pintura, escultura y literatura, caracterizándose por un universo simbólico y onírico que fusiona mitología, magia y experiencias personales. En los años cuarenta, Carrington se estableció en México, donde desarrolló gran parte de su producción artística y se integró a la escena cultural local. Su vida estuvo marcada por la rebeldía y la búsqueda de libertad creativa, convirtiéndose en una referente del arte moderno y en un símbolo de independencia femenina en el siglo XX.

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