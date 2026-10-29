UNAM aprueba aumento salarial de 4% a personal administrativo, tiene vigencia al 31 de octubre de 2027

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, no está de acuerdo con restringir el uso de celulares en la institución educativa. Crédito: X / @Wongui

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La UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) acordaron un aumento de 4% directo al salario para el personal administrativo, con vigencia del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027. El convenio también incluye un incremento de 2% en prestaciones.

El acuerdo fue firmado en la Dirección de Relaciones Laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México por el secretario administrativo de la institución, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Hugo Morales Morales.

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La negociación salarial definió las condiciones económicas que regirán durante 12 meses para las y los trabajadores administrativos afiliados al STUNAM. El ajuste directo al salario entrará en vigor el próximo 1 de noviembre.

Vigencia de aumento salarial a octubre de 2027

El aumento de 4% se aplicará de manera directa al salario de las y los trabajadores administrativos. A este ajuste se sumó un incremento de 2% en prestaciones, de acuerdo con el documento que suscribieron la Universidad y la representación sindical.

La vigencia del acuerdo abarcará del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027. Con la firma, ambas partes concluyeron la revisión salarial correspondiente al periodo 2026-2027.

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Rubio Pérez suscribió el convenio en representación de la administración universitaria. Morales Morales lo firmó como dirigente del Comité Ejecutivo del STUNAM.

El acuerdo se concretó después de que la Universidad presentó, el 26 de octubre, la propuesta de incremento salarial al sindicato. La propuesta fue entregada al Comité Ejecutivo del STUNAM, encabezado por Morales Morales. En el encuentro también estuvo presente el titular de la Oficina de la Abogacía General, Hugo Alejandro Concha Cantú.

La Universidad ofreció medidas adicionales para apoyar la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores universitarios. Entre los planteamientos estuvieron esquemas de compensación dirigidos a reconocer las labores del personal administrativo.

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