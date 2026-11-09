México

FICUNAM 2026 entra en su recta final: películas de Hamaguchi, Kurosawa y Jarmusch que podrás ver en CDMX

Del 9 al 14 de noviembre, el festival programa funciones en la UNAM, Cineteca Nacional y Cinemanía Loreto, incluida una versión silente de GIFT musicalizada en vivo por Eiko Ishibashi

FICUNAM 2026
El festival FICUNAM 2026 presenta ciclos dedicados a las filmografías de Ryūsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa y Jim Jarmusch en sedes de Ciudad de México. (Facebook FICUNAM)
Guardar

FICUNAM 2026 entra en su recta final con funciones de películas de Ryūsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa y Jim Jarmusch distribuidas en varias salas de Ciudad de México, del lunes 9 al sábado 14 de noviembre.

El programa concentra proyecciones en la Sala Julio Bracho y la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la Cineteca Nacional Xoco, la Cineteca Nacional de las Artes y Cinemanía Loreto.

PUBLICIDAD

Durante los últimos seis días del festival, el público podrá ver obras de Hamaguchi como Drive My Car, Happy Hour, El mal no existe y GIFT; títulos de Kurosawa entre los que figuran Pulse, Cure y El samurai y el prisionero; además de Solo los amantes sobreviven, de Jarmusch.

Según el programa del festival, Hamaguchi y Kurosawa forman parte de los tributos de esta edición. La programación está sujeta a cambios, por lo que conviene revisar cualquier ajuste antes de asistir.

Lunes 9 de noviembre

La semana arranca con cinco funciones que reúnen títulos de Jarmusch, Hamaguchi y Kurosawa en cuatro sedes distintas.

  • 4 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Asako I & II, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 4:15 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch.
  • 5 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 8: Bright Future, de Kiyoshi Kurosawa.
  • 6:30 PM — Cineteca Nacional de las Artes: Drive My Car, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 6:45 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Pulse (Kairo), de Kiyoshi Kurosawa.

PUBLICIDAD

Asako I & II sigue a una mujer que, años después de que su pareja desaparece, conoce a un hombre idéntico a ella. Drive My Car retrata a un actor y director de teatro que, tras la muerte de su esposa, establece una relación con su joven chofer mientras monta una obra en Hiroshima.

'Drive my Car', de Ryûsuke Hamaguchi
'Drive my Car', de Ryûsuke Hamaguchi

Martes 10 de noviembre

El martes destacan dos mediometrajes de Hamaguchi en la Sala Julio Bracho, una función de El mal no existe en Cinemanía Loreto y la proyección en 35 milímetros de Carisma, de Kurosawa.

  • 12 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: El cielo sigue estando lejos, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 1 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Tocando la piel de la inquietud, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 6 PM — Cinemanía Loreto: El mal no existe, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 7:45 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 9: Carisma, de Kiyoshi Kurosawa, en 35 milímetros.

De acuerdo con la programación, El cielo sigue estando lejos dura 38 minutos y fue realizada para quienes financiaron Happy Hour. Tocando la piel de la inquietud, por su parte, funciona como el antecedente de un largometraje que Hamaguchi no llegó a filmar.

Miércoles 11 de noviembre

La jornada ofrece tres alternativas, con una coincidencia de horario a las 2 PM entre una película de Hamaguchi y una de Kurosawa. La sesión de Happy Hour será la de mayor duración en esta selección, con 317 minutos de metraje.

  • 2 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 9: Happy Hour, de Ryūsuke Hamaguchi.
  • 2 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Cure, de Kiyoshi Kurosawa.
  • 6 PM — Cinemanía Loreto: La ruleta de la fortuna y la fantasía, de Ryūsuke Hamaguchi.

Happy Hour retrata a cuatro amigas de poco más de 30 años cuya relación se altera cuando una de ellas revela que atraviesa un proceso de divorcio. Las cuatro actrices principales, sin experiencia profesional previa, compartieron el premio a Mejor Actriz en Locarno en 2015, según la programación del festival.

Kiyoshi Kurosawa
(FICUNAM)

Jueves 12 de noviembre

El jueves hay dos funciones de los ciclos dedicados a Kurosawa y Jarmusch en Ciudad de México, ambas por la tarde.

  • 3 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Bright Future, de Kiyoshi Kurosawa.
  • 5 PM — Cinemanía Loreto: Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch.

Bright Future se sitúa entre jóvenes desorientados en el Japón posterior al estallido de la burbuja económica, con una medusa venenosa como uno de sus elementos narrativos. Solo los amantes sobreviven reúne a Adam y Eve, dos vampiros que se reencuentran entre Detroit y Tánger.

Viernes 13 de noviembre

La Sala Carlos Monsiváis concentra las dos funciones del viernes: Kurosawa con su filme más reciente programado en el festival y Hamaguchi con Asako I & II.

  • 2 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: El samurai y el prisionero, de Kiyoshi Kurosawa.
  • 7 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: Asako I & II, de Ryūsuke Hamaguchi.

El samurai y el prisionero dura 147 minutos y representa el primer jidaigeki —drama de época japonés— de Kurosawa en cuatro décadas de trayectoria. La historia sigue a un señor feudal sitiado que debe resolver una serie de crímenes con ayuda de su prisionero más brillante y peligroso.

Tilda Swinton y Tom Hiddleston en 'Solo los amantes sobreviven'
Tilda Swinton y Tom Hiddleston en 'Solo los amantes sobreviven'.

Sábado 14 de noviembre

La selección concluye el sábado con una función matutina de Kurosawa y un cine-concierto de Hamaguchi, ambos en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

  • 11:15 AM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: La mujer del espía, de Kiyoshi Kurosawa.
  • 7 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: GIFT, de Ryūsuke Hamaguchi, pieza silente con musicalización en vivo de Eiko Ishibashi.

La mujer del espía, estrenada en 2020, transcurre en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a una esposa que descubre un secreto relacionado con crímenes de guerra en Manchuria. GIFT recupera la historia que inspiró El mal no existe para una proyección sin diálogos con acompañamiento musical en vivo.

La recta final del festival deja espacio para relatos donde la tecnología, la memoria y la ausencia se cruzan en la pantalla: en el universo de Kurosawa, incluso los muertos encuentran la manera de regresar a través de internet.

Temas Relacionados

FICUNAMRyūsuke HamaguchiKiyoshi KurosawaJim JarmuschCine JaponésCinemexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora empieza La Mansión VIP 2: dónde ver en vivo, horarios y participantes confirmados

El reality show de HotSpanish arranca en YouTube con una bolsa de 2 millones de pesos, 30 días de encierro y la revelación de seis participantes sorpresa en el estreno

A qué hora empieza La Mansión VIP 2: dónde ver en vivo, horarios y participantes confirmados

Aguinaldo de 40 días: ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta prestación y cuándo son las fechas de pago?

El aguinaldo suele ser una de las prestaciones más esperadas del año por parte de los trabajadores

Aguinaldo de 40 días: ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta prestación y cuándo son las fechas de pago?

MC busca ganar terreno frente a Morena en 2027: Dante Delgado fija meta de cinco gubernaturas y diez capitales

El fundador de Movimiento Ciudadano aseguró que el partido buscará conquistar cinco gobiernos estatales y diez capitales en las elecciones del próximo año

MC busca ganar terreno frente a Morena en 2027: Dante Delgado fija meta de cinco gubernaturas y diez capitales

Dictan sentencia de 50 años a Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, líder secuestrador detenido en 1998

Daniel Arizmendi López resultó culpable por delincuencia organizada y lavado de dinero tras dos décadas de litigio judicial

Dictan sentencia de 50 años a Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, líder secuestrador detenido en 1998

Michoacán registra sismo de 4.1 de intensidad en Las Guacamayas

El temblor se produjo a las 05:18 horas, a una distancia de 50 km de Las Guacamayas y tuvo una profundidad de 62.5 km

Michoacán registra sismo de 4.1 de intensidad en Las Guacamayas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG

Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

A qué hora empieza La Mansión VIP 2: dónde ver en vivo, horarios y participantes confirmados

A qué hora empieza La Mansión VIP 2: dónde ver en vivo, horarios y participantes confirmados

Calendario de actividades en La Mansión VIP 2: qué día son los duelos, nominaciones y expulsiones

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 8 de noviembre del 2026

Claves del amparo a Vadhir Derbez: los límites legales de la suspensión frente a la Fiscalía CDMX

Estamos muertos, la serie coreana de terror que está causando revuelo: ¿Dónde verla en México?

DEPORTES

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún

Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

Mateo Chávez anota gol y brilla con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente