FICUNAM 2026 entra en su recta final: películas de Hamaguchi, Kurosawa y Jarmusch que podrás ver en CDMX

El festival FICUNAM 2026 presenta ciclos dedicados a las filmografías de Ryūsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa y Jim Jarmusch en sedes de Ciudad de México. (Facebook FICUNAM)

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FICUNAM 2026 entra en su recta final con funciones de películas de Ryūsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa y Jim Jarmusch distribuidas en varias salas de Ciudad de México, del lunes 9 al sábado 14 de noviembre.

El programa concentra proyecciones en la Sala Julio Bracho y la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la Cineteca Nacional Xoco, la Cineteca Nacional de las Artes y Cinemanía Loreto.

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Durante los últimos seis días del festival, el público podrá ver obras de Hamaguchi como Drive My Car, Happy Hour, El mal no existe y GIFT; títulos de Kurosawa entre los que figuran Pulse, Cure y El samurai y el prisionero; además de Solo los amantes sobreviven, de Jarmusch.

Según el programa del festival, Hamaguchi y Kurosawa forman parte de los tributos de esta edición. La programación está sujeta a cambios, por lo que conviene revisar cualquier ajuste antes de asistir.

Lunes 9 de noviembre

La semana arranca con cinco funciones que reúnen títulos de Jarmusch, Hamaguchi y Kurosawa en cuatro sedes distintas.

4 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Asako I & II , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 4:15 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: Solo los amantes sobreviven , de Jim Jarmusch.

, de Jim Jarmusch. 5 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 8: Bright Future , de Kiyoshi Kurosawa.

, de Kiyoshi Kurosawa. 6:30 PM — Cineteca Nacional de las Artes: Drive My Car , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 6:45 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Pulse (Kairo), de Kiyoshi Kurosawa.

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Asako I & II sigue a una mujer que, años después de que su pareja desaparece, conoce a un hombre idéntico a ella. Drive My Car retrata a un actor y director de teatro que, tras la muerte de su esposa, establece una relación con su joven chofer mientras monta una obra en Hiroshima.

'Drive my Car', de Ryûsuke Hamaguchi

Martes 10 de noviembre

El martes destacan dos mediometrajes de Hamaguchi en la Sala Julio Bracho, una función de El mal no existe en Cinemanía Loreto y la proyección en 35 milímetros de Carisma, de Kurosawa.

12 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: El cielo sigue estando lejos , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 1 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Tocando la piel de la inquietud , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 6 PM — Cinemanía Loreto: El mal no existe , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 7:45 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 9: Carisma, de Kiyoshi Kurosawa, en 35 milímetros.

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De acuerdo con la programación, El cielo sigue estando lejos dura 38 minutos y fue realizada para quienes financiaron Happy Hour. Tocando la piel de la inquietud, por su parte, funciona como el antecedente de un largometraje que Hamaguchi no llegó a filmar.

Miércoles 11 de noviembre

La jornada ofrece tres alternativas, con una coincidencia de horario a las 2 PM entre una película de Hamaguchi y una de Kurosawa. La sesión de Happy Hour será la de mayor duración en esta selección, con 317 minutos de metraje.

2 PM — Cineteca Nacional Xoco, Sala 9: Happy Hour , de Ryūsuke Hamaguchi.

, de Ryūsuke Hamaguchi. 2 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Cure , de Kiyoshi Kurosawa.

, de Kiyoshi Kurosawa. 6 PM — Cinemanía Loreto: La ruleta de la fortuna y la fantasía, de Ryūsuke Hamaguchi.

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Happy Hour retrata a cuatro amigas de poco más de 30 años cuya relación se altera cuando una de ellas revela que atraviesa un proceso de divorcio. Las cuatro actrices principales, sin experiencia profesional previa, compartieron el premio a Mejor Actriz en Locarno en 2015, según la programación del festival.

(FICUNAM)

Jueves 12 de noviembre

El jueves hay dos funciones de los ciclos dedicados a Kurosawa y Jarmusch en Ciudad de México, ambas por la tarde.

3 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: Bright Future , de Kiyoshi Kurosawa.

, de Kiyoshi Kurosawa. 5 PM — Cinemanía Loreto: Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch.

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Bright Future se sitúa entre jóvenes desorientados en el Japón posterior al estallido de la burbuja económica, con una medusa venenosa como uno de sus elementos narrativos. Solo los amantes sobreviven reúne a Adam y Eve, dos vampiros que se reencuentran entre Detroit y Tánger.

Viernes 13 de noviembre

La Sala Carlos Monsiváis concentra las dos funciones del viernes: Kurosawa con su filme más reciente programado en el festival y Hamaguchi con Asako I & II.

2 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: El samurai y el prisionero , de Kiyoshi Kurosawa.

, de Kiyoshi Kurosawa. 7 PM — Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario: Asako I & II, de Ryūsuke Hamaguchi.

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El samurai y el prisionero dura 147 minutos y representa el primer jidaigeki —drama de época japonés— de Kurosawa en cuatro décadas de trayectoria. La historia sigue a un señor feudal sitiado que debe resolver una serie de crímenes con ayuda de su prisionero más brillante y peligroso.

Tilda Swinton y Tom Hiddleston en 'Solo los amantes sobreviven'.

Sábado 14 de noviembre

La selección concluye el sábado con una función matutina de Kurosawa y un cine-concierto de Hamaguchi, ambos en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

11:15 AM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: La mujer del espía , de Kiyoshi Kurosawa.

, de Kiyoshi Kurosawa. 7 PM — Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario: GIFT, de Ryūsuke Hamaguchi, pieza silente con musicalización en vivo de Eiko Ishibashi.

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La mujer del espía, estrenada en 2020, transcurre en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a una esposa que descubre un secreto relacionado con crímenes de guerra en Manchuria. GIFT recupera la historia que inspiró El mal no existe para una proyección sin diálogos con acompañamiento musical en vivo.

La recta final del festival deja espacio para relatos donde la tecnología, la memoria y la ausencia se cruzan en la pantalla: en el universo de Kurosawa, incluso los muertos encuentran la manera de regresar a través de internet.