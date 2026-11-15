Exjefe de la DEA acusa que los cárteles mexicanos ya tienen “un ejército” con drones, RPG y vehículos blindados

Derek Maltz sostuvo que los grupos criminales usan RPG, explosivos improvisados, vehículos blindados, ametralladoras y drones con C4, y los consideró una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

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Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, afirmó que los cárteles mexicanos ya no son organizaciones de narcotráfico, sino grupos terroristas con capacidad militar superior a la de algunos ejércitos nacionales. Lo dijo en una entrevista en la que también recordó el mayor decomiso de efectivo de la historia, ocurrido en la Ciudad de México en 2007.

Un “ejército” con RPG, explosivos y drones, según Maltz

@derekmaltz_sr

El exfuncionario sostuvo que las organizaciones criminales cuentan con lanzagranadas (RPG), artefactos explosivos improvisados (IED), vehículos blindados y ametralladoras. Añadió que usan drones para lanzar explosivos C4 contra sus adversarios.

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“Es una amenaza muy grande para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó. Para Maltz, el problema ya no es solo de salud pública. Le dijo a la entrevistadora que, con esa designación, Washington las enfrenta “de forma apropiada”.

En una publicación en X, Maltz también aseguró que los cárteles han matado a más estadounidenses que cualquier otra red terrorista. Se trata de afirmaciones del exfuncionario, no de cifras verificadas en la entrevista.

Más negocios que el fentanilo

Maltz sostuvo que el narcotráfico no es la única fuente de ingresos y enumeró otras actividades:

Tráfico de personas , que, según él, dejó más dinero que las drogas durante el gobierno anterior de EU.

Contrabando de combustible : robo de crudo a empresas en México, ingreso a EU mediante negocios legales, refinación, venta internacional y retorno a México.

Tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Sobre el combustible, hay antecedentes oficiales. La DEA señala que la red adquiere petróleo robado directamente de ductos de Pemex a través de grupos del crimen organizado, y que el Tesoro y la DEA sancionaron en septiembre de 2024 a nueve mexicanos y 26 empresas vinculadas al tráfico de combustible robado.

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Además, el Tesoro de EU ha afirmado que el combustible contrabandeado y el crudo robado son la segunda fuente de ingresos de los cárteles, después de las drogas.

El decomiso de 207 millones de dólares que recordó Maltz

Dinero decomisado en la mansión de Zhenli Ye Gon. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

Al inicio de la conversación, el exjefe de la DEA mostró una imagen del dinero asegurado en 2007 en la capital del país. Dijo que provenía de un corredor químico chino y que ese caso le mostró el volumen de sustancias que se vendían a los cárteles mexicanos.

Se trata del caso de Zhenli Ye Gon. Fue el mayor aseguramiento de efectivo en la historia de la lucha antidrogas: unos 207 millones de dólares, principalmente en billetes de 100, hallados en la casa del empresario chino-mexicano en la Ciudad de México. La Policía Federal entró a la vivienda, en Lomas de Chapultepec, el 15 de marzo de 2007.

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Las acusaciones de EU eran distintas a las de México. Fiscales estadounidenses acusaron a Ye Gon, dueño de la mayorista Unimed Pharm Chem, de importar químicos para que los cárteles produjeran metanfetamina. Ye Gon dio otra versión. Aseguró que la mayor parte del dinero pertenecía al PAN y que funcionarios del partido lo amenazaron para que lo guardara. El partido ha rechazado esas acusaciones.

La resolución judicial llegó casi dos décadas después. El 31 de julio de 2026, un juez federal mexicano lo condenó a 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR informó que la sentencia deriva de una denuncia de la UIF de 2008 por el presunto lavado de más de 33 millones de dólares enviados a paraísos fiscales.

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Por qué importa: la línea de presión de Maltz hacia México

Maltz dirigió la DEA de forma interina de enero a mayo de 2025. Lo hizo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces ha insistido en un mensaje similar hacia el gobierno mexicano.

Sumarse a una coalición militar. Pidió a México unirse a la coalición de ejércitos del hemisferio que Estados Unidos formó contra los cárteles.

Pedir apoyo militar estadounidense. Afirmó que espera que México considere solicitar inteligencia, vigilancia y logística del ejército de EU, coordinadas con México y respetuosas de su soberanía.

Actuar contra funcionarios. Planteó investigar y procesar a funcionarios y políticos que, según él, apoyan conscientemente a los cárteles.

Su postura se enmarca en la política de Washington. Maltz ubica el inicio de la ofensiva el 20 de enero de 2025, cuando Trump declaró terroristas a los cárteles y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva.

La discusión sobre cooperación y soberanía sigue abierta en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido el esquema de “coordinación sin subordinación” con Estados Unidos, según medios que recogieron las declaraciones de Maltz.

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Lo que se sabe y lo que no

Las cifras sobre el armamento y el número de estadounidenses fallecidos son afirmaciones de Maltz, quien ahora habla como exfuncionario y no como vocero de la DEA. Los datos del caso Ye Gon y de las sanciones por combustible provienen de fuentes judiciales y oficiales.