Alejandra Guzmán y Silvia Pinal: el legado familiar que sigue presente a dos años de su muerte (@laguzmanmx)

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Alejandra Guzmán ha manetenido su carrera activa mientras la toda la familia se acerca al segundo aniversario de la muerte de Silvia Pinal, que ocurrirá el próximo sábado 28 de noviembre de 206.

Aún faltando algunos días para la fecha, se reactivó el recuerdo de la actriz y productora, así como los asuntos legales, de salud y familiares que rodearon a sus hijos y nietas.

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La muerte de Pinal representó un golpe para Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y las distintas ramas de la familia. Dos años después, cada integrante atravesó el duelo desde espacios distintos, entre homenajes privados, litigios y reapariciones públicas.

La Reina de Corazones mantiene una fecha programada para el siguiente 27 de noviembre en la Arena CDMX, dentro de su gira “Los que nos quedamos”. La presentación quedó fijada una noche antes del aniversario luctuoso de su madre.

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024

Silvia Pinal murió a los 93 años, tras una hospitalización que mantuvo a su familia pendiente de su estado de salud. La actriz dejó una carrera que abarcó cine, teatro, televisión y producción, además de una familia que se convirtió en uno de los apellidos más conocidos del espectáculo mexicano.

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La fecha del 28 de noviembre volvió a reunir recuerdos de la artista. Sylvia Pasquel optó por una conmemoración privada, sin una misa pública ni un homenaje abierto para seguidores y medios de comunicación.

Pasquel explicó que visitaría la tumba de su madre y mantendría la fecha en un entorno familiar. La actriz también reconoció que la sucesión testamentaria todavía no quedó cerrada, pues persistieron asuntos que debían corregirse antes de concluir el proceso.

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024

El testamento de Pinal generó versiones sobre el reparto de propiedades, dinero, obras de arte y objetos personales. La familia evitó confirmar públicamente los montos que circularon en programas de espectáculos y medios, mientras el trámite sucesorio permaneció abierto.

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La herencia incluyó a los tres hijos de la actriz, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, además de sus nietas y personas cercanas que acompañaron a Pinal durante años. La falta de cierre del expediente mantuvo el tema en la conversación pública.

Alejandra Guzmán preparó su regreso a la Arena CDMX

Alejandra Guzmán sostuvo sus actividades artísticas pese a los problemas de salud que enfrentó durante 2026. La intérprete regresó a los escenarios y mantuvo el vínculo con su público a través de conciertos, publicaciones y apariciones en medios.

A días del aniversario de Silvia Pinal, Guzmán se caracterizó como su madre para un sketch inspirado en la película El inocente, estrenada en 1956. La cantante usó una peluca rubia y vestuario de época, mientras Yahir apareció con una imagen alusiva a Pedro Infante.

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La recreación recuperó una parte de la filmografía de Pinal y funcionó como homenaje familiar. Guzmán escribió un mensaje para recordar a su madre y expresó su orgullo por ser su hija.

La presentación de la Arena CDMX quedó anunciada para el 27 de noviembre, aunque su agenda también quedó marcada por el conflicto con el promotor de un concierto suspendido en Boca del Río, Veracruz.

La lesión de cadera suspendió el concierto de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2026.- Alejandra Gúzman, durante la ceremonia de develación de placa por el primer aniversario del musical "La Malinche" en las instalaciones del Frontón México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El 19 de septiembre de 2026, Guzmán sufrió una luxación de cadera durante los primeros minutos de su espectáculo en el World Trade Center de Boca del Río. La cantante realizaba una coreografía cuando tuvo dificultades para mantenerse de pie y pidió ayuda frente al público.

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La intérprete suspendió el show y fue trasladada en ambulancia a una clínica de ortopedia. Más tarde informó que médicos acomodaron su cadera y que no sufrió una fractura.

El accidente recordó los antecedentes médicos de la cantante, quien recibió prótesis de titanio en ambas caderas y enfrentó intervenciones tras las secuelas de la aplicación de biopolímeros. Guzmán también había sufrido otra dislocación luego de una caída en su casa durante 2026.

El concierto de Veracruz se reprogramó para el 14 de noviembre, pero la reposición se canceló ante el desacuerdo entre el equipo de la cantante y el promotor. La disputa incluyó versiones encontradas sobre honorarios, costos de producción y los reembolsos para quienes compraron boletos.

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Luis Enrique Guzmán descubrió que Apolo no era su hijo

La familia también atravesó el proceso legal entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, su expareja. Luis Enrique reconoció durante años a Apolo como hijo, hasta que una prueba genética abrió una disputa que llegó a instancias judiciales.

Los estudios oficiales realizados dentro del proceso determinaron que Luis Enrique Guzmán no era el padre biológico del menor. Un juez resolvió la nulidad del reconocimiento de paternidad y el niño dejó de llevar el apellido Guzmán en enero de 2026.

(IG: @luisenriquegp)

El caso colocó a Mayela Laguna y a Luis Enrique Guzmán frente a declaraciones públicas, apelaciones y reclamos sobre manutención. El hijo de Silvia Pinal sostuvo que vivió el proceso con dolor porque había creado un vínculo afectivo con Apolo.

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Laguna mantuvo una versión distinta sobre la paternidad del niño y realizó una segunda prueba genética para descartar a otro hombre que aseguró tener un vínculo con Apolo. El estudio también arrojó un resultado negativo.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán mantuvieron un acercamiento reservado

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía atravesó años de distanciamiento, acusaciones y declaraciones públicas. La muerte de Silvia Pinal abrió una etapa de acercamiento entre madre e hija, aunque ambas mantuvieron reserva sobre los detalles.

Frida Sofía publicó mensajes sobre sanar y recuperar la alegría después de que Guzmán fue hospitalizada por la lesión de cadera. Las publicaciones no confirmaron una postura directa sobre el estado de salud de su madre, pero coincidieron con la atención mediática sobre la familia.

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Sylvia Pasquel respaldó a Alejandra Guzmán cuando fue cuestionada por su relación con Frida Sofía. La actriz evitó ofrecer detalles, aunque expresó que celebró que su hermana estuviera tranquila.