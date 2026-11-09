Destituyen al juez Sergio Sigales: JUFED advierte posible “ánimo represor” tras señalamientos previos en la mañanera

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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su solidaridad con el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, tras la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que lo destituyó e inhabilitó por un año. El juez adelantó que presentará un recurso de revisión.

¿Qué resolvió el Tribunal de Disciplina Judicial?

Sesión de consejo general del Instituto Electoral de la ciudad de México, previa a la entrega de constancias de mayoría a jueces y magistrados del tribunal de disciplina del Poder Judicial de la CDMX, el pasado 16 de junio. (Crédito: Cuartoscuro)

De acuerdo con el Comunicado 38/2026 de la JUFED, el fallo se aprobó por mayoría el 29 de septiembre de 2026, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V (antes 76/2025-V).

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La sanción consiste en inhabilitación temporal de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, lo que implica la destitución inmediata del cargo.

Sigales Obrador era titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Según la asociación, acumula casi 25 años de trayectoria judicial.

Los señalamientos de la JUFED

La JUFED sostuvo que el procedimiento tuvo como origen decisiones tomadas en audiencias de procedimiento abreviado en 2022. En ellas, según el gremio, el juez privilegió el debido proceso y el principio pro persona frente a la prisión preventiva oficiosa.

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El comunicado afirma que la propia resolución reconoce que:

No hubo daño patrimonial.

No hubo beneficio personal.

No existían antecedentes de desempeño irregular en su expediente.

La asociación expresó su preocupación por que la medida refuerce “un ánimo represor” y socave la independencia judicial. Señaló que el procedimiento estuvo precedido por descalificaciones públicas en las conferencias matutinas de la Presidencia, lo que, dijo, “genera la sospecha” de que el TDJ actúe por consigna política. El comunicado no presenta pruebas de esa afirmación.

Sigales: “no hay nada nuevo bajo el sol”

@jufed_org

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el juez dijo que la decisión “ya se esperaba”. Calificó la resolución de “incongruente” y afirmó que no atendió el argumento de que se trata de un criterio judicial interpretable y debatible.

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Sigales indicó que la magistrada presidenta, Celia Maya, votó en contra. Explicó que la inhabilitación es por un año y que aún no es firme, porque tiene 15 días hábiles para interponer el recurso de revisión.

“Necesito dos votos” de cinco, señaló, para revertir la determinación. Añadió que su caso fue mencionado en la mañanera y en una conferencia de la gobernadora de Colima, y lo calificó como “un golpe para la reforma judicial”.

Antecedente: un año de suspensión

El juez había sido suspendido por el propio TDJ hace poco más de un año. Con motivo del aniversario, jueces y magistrados se manifestaron vestidos de negro afuera de los juzgados de la Torre Prisma.

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La JUFED refrendó su “acompañamiento irrestricto” al juez y sostuvo que defender la autonomía de quienes imparten justicia es defender el Estado de derecho.