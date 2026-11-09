¿Qué hace la UNAM frente al cambio climático y la desigualdad? Este portal reúne sus investigaciones

Una tableta digital presenta el portal de la UNAM dedicado a las investigaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Biblioteca Central de fondo. (Jesus Avilés)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó ods.unam.mx, un portal digital que centraliza tesis, artículos científicos y proyectos de investigación vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, reportó la Gaceta UNAM.

El cambio climático y sus consecuencias son uno de los temas que preocupan a nivel internacional. Recientemente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante la COP31 reveló que este año la temperatura global se sitúa en 1,47°C por encima de los niveles preindustriales, acercando al límite crítico de 1,50°C establecido en el Acuerdo de París, lo que elevará los riesgos e impactos climáticos a niveles cada vez más peligrosos.

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La UNAM concentra en un solo portal su investigación sobre los 17 ODS

La plataforma reúne tesis de licenciatura, especialidad y posgrado, artículos científicos y proyectos de investigación, todos clasificados por objetivo. Quien visite el sitio puede elegir cualquiera de los 17 objetivos mediante un menú interactivo y acceder al panorama de ese tema en México, las metas fijadas para 2030 y las acciones que ya se desarrollan en escuelas, facultades, institutos y centros de la universidad.

El portal de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta publicaciones académicas y notas informativas sobre la Agenda 2030. (Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNAM))

Además, la universidad tiene un compilado de notas relacionadas con los objetivos de la ONU ordenado de la última noticia y permitiendo indagar más en publicaciones anteriores. . Todo el material proviene de medios oficiales de la universidad: Ciencia UNAM, Gaceta UNAM, UNAM Global y Fundación UNAM, y puede filtrarse por fuente o por objetivo.

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El portal organiza la información por tema, no por dependencia

La lógica de navegación está pensada para distintos tipos de usuario. Un estudiante que planee su tesis sobre recursos hídricos puede explorar el objetivo de agua limpia y saneamiento para detectar en qué espacios universitarios se trabaja ese tema. Quien solo quiera saber qué hace la UNAM frente al hambre o la desigualdad encontrará ahí un punto de entrada directo.

Para el personal académico, el sitio detalla el tipo de investigación y el área en que se desarrolló cada proyecto. Las humanidades cuentan con un catálogo propio que incluye artículos, capítulos de libros, libros y ponencias.

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Según la Gaceta UNAM, el principal desafío de la plataforma será mantenerse al día e incorporar en formato digital el trabajo realizado por la universidad en años anteriores. La idea es sumar, con criterios claros, los nuevos proyectos que surgen de forma continua en sus distintas dependencias.

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Al poner esta información a disposición de cualquier persona, el sitio ods.unam.mx acerca la investigación universitaria a las soluciones que requieren México y el planeta frente al cambio climático , y abre la puerta para que otras instituciones nacionales e internacionales retomen esas experiencias y las adapten a sus propios contextos.